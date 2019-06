Mura ostaja brez najboljšega strelca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljši strelec Mure, ki si je v prejšnji sezoni kot novinka senzacionalno zagotovila Evropo, Rok Sirk, zapušča Slovenijo in se podaja na Poljsko. Napadalec, ki je v prejšnji sezoni Prve lige Telekom Slovenije dosegel 15 golov, je pred prestopom v vrste poljskega prvoligaša Zaglebie Lubin.

Mura je v prejšnji sezoni kot novinka med prvoligaši pod vodstvom Anteja Šimundže pristala na četrtem mestu in si s tem zagotovila nastop v kvalifikacijah za ligo Europa. V teh je že izvedela prvega nasprotnika, pomerila se bo z izraelskim Maccabijem Haifo.

Zdaj so Prekmurci izvedeli še to, da se bodo morali na teh tekmah najverjetneje znajti brez svojega najboljšega strelca. Rok Sirk, ki je bil v prejšnji sezoni med najboljšimi strelci Prve lige Telekom Slovenije in zbral 15 prvenstvenih golov, je tik pred tem, da prestopi v Zaglebie Lubin.

Pri tem poljskem prvoligašu z Muro, ki bo na njegov račun nekaj zaslužila, zaključujejo še zadnje podrobnosti prestopa, 25-letni nekdanji napadalec Dravograda in Maribora pa je že odšel na Poljsko, kjer ga pred podpisom pogodbe čakajo še zdravniški pregledi.

Sirk je iz B ekipe Maribora prišel julija 2017, od takrat pa v črno-belem dresu v 69 nastopih dosegel 30 golov.

Pri Zaglebie Lubinu, ki je v prejšnji sezoni pristal na šestem mestu poljskega prvenstva, bo združil moči s slovenskim reprezentantom in še enim nekdanjim nogometašem Maribora Damjanom Boharjem, če ta po zelo dobri sezoni, ki je za njim, ne bo odšel na bolje.