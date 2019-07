Barcelona je šla v akcijo za Neymarja, a naletela na zid

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvo ponudbo so pri PSG zavrnili

Francoski L'Equipe piše, da je Barcelona na naslov PSG poslala prvo ponudbo za brazilskega superzvezdnika, ta naj bi odhajal iz Pariza, Neymarja, a naletela na zid. Francoski prvaki so ponudbo, ki vključuje denar in dva nogometaša Barcelone, zavrnili.

Da je Neymar, ki se je z enotedensko zamudo priključil pripravam PSG, blizu slovesu od Pariza, kamor je pred dvema letoma prišel za rekordnih 222 milijonov evrov, je jasno. Da si želi oditi, je namignil tudi sam, njegovo željo po odhodu pa sta potrdila tako športni direktor PSG Leonardo kot tudi njegov trener Tomas Tuchel. Oba sta tudi potrdila, da lahko ob primerni ponudbi odide.

Javna skrivnost je, da si Brazilec želi nazaj v Barcelono, kjer je igral med letoma 2013 in 2017, podobno velja pa tudi v obratni smeri. Katalonci se povratka 27-letnega napadalca, ki je zanje v 186 nastopih zabil 105 golov, ne bi branili. Do zdaj ponudbe zanj v Pariz še niso poslali, a zdaj naj bi se to spremenilo.

Brazilec se je ta teden vrnil iz Brazilije, kjer je sodeloval na številnih dogodkih, in čaka na razplet. Foto: Getty Images

Dva igralca in 40 milijonov? Ne, hvala.

Po pisanju priznanega francoskega športnega dnevnika L'Equipe naj bi Katalonci Parižanom za Neymarja ponudili 40 milijonov evrov, ob tem pa še dva nogometaša. Hrvaškega vezista Ivana Rakitića in brazilskega napadalca Philippeja Coutinha, a naj bi PSG ponudbo gladko zavrnil.

Po drugih informacijah, ki so prav tako zaokrožile po Franciji, pa naj bi Barcelona ob Coutinhu namesto Rakitića ob denarju ponudila francoskega napadalca Ousmaneja Dembeleja, a se prva opcija zdi veliko bolj realna. Sploh zato, ker je predsednik Barcelone Jordi Bartomeu pred časom dejal, da je mladi Dembele, ki je velika perspektiva za prihodnost, boljši od Neymarja. To, da so Katalonci namesto njega ponudili Rakitića, pa se sklada tudi s tem, da so v klub poleti pripeljali mladega nizozemskega vezista Frenkieja de Jonga, ki igra na podobnem položaju.

Barcelona je za Frenkieja de Jonga odštela 75, za Antoina Griezmanna pa 120 milijonov evrov. Foto: Getty Images

Katalonci potrebujejo vsaj 200 milijonov evrov

Kakorkoli že, Barcelona denarja za Neymarja nima. Če bodo pri PSG vztrajali pri tem, da želijo zanj samo denar, Kataloncem ne bo lahko. Poleti so za okrepitve odšteli že 237 milijonov evrov (de Jong je stal 75 milijonov evrov, Neto 26, Antoine Griezmann 120 in po novem še Marc Cucurella štiri milijone evrov), medtem ko so prodajali bolj malo. Jasper Cillessen je v Valencio odšel za 35 milijonov evrov, Andreja Gomesa je Everton odkupil za 25 milijonov, Denisa Suareza Celta za 13 milijonov, Paca Alcacerja Borussia Dortmund za 21 milijonov evrov, Kataloncem pa je nekaj "drobiža" navrglo še nekaj ne tako odmevnih prodaj.

Barcelona je tako na letošnji poletni tržnici v minusu za več kot sto milijonov evrov, Neymarjev nakup bi jo stal še dodatnih (vsaj) 200 milijonov, tako da bi krepko presegla pravilnik Fife, po katerem razlika med prodajami in nakupi nikakor ne sme preseči 100 milijonov evrov v korist nakupov. To pa pomeni, da so Katalonci trenutno prekratki za vsaj 200 milijonov evrov. Kje jih bodo dobili, za zdaj ne vedo …