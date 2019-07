Neymar se je končno pojavil na treningu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Težki časi ne le zato, ker se je soigralcem pridružil z enotedensko zamudo, za katero se po informacijah iz kluba ni opravičil in zanjo ni imel dovoljenja, temveč zlasti zaradi poteze, ki si jo je minulo soboto privoščil klubu in navijačem PSG v brk.

Na videoposnetku za spletni medij Oh My Goal je namreč 27-letnik mirno izjavil, da je njegov najljubši trenutek dosedanje nogometne kariere "remontada" v dresu Barcelone prav proti PSG. Takrat je brazilski zvezdnik v dresu Kataloncev v ligi prvakov s soigralci preobrnil zaostanek z 0:4 na prvi tekmi in drugo tekmo dobil s 6:1.

Isti dan je prek Instagrama objavil tudi desetsekundni videoposnetek, na katerem je oblečen v dresu svojega nekdanjega kluba Barcelone izjavil citat iz biblije: "Nobeno orožje, obrnjeno proti tebi, ne bo uspelo."

Pri PSG so sicer priprave na novo sezono začeli že prejšnji ponedeljek, a brez Neymarja, ki se domnevno želi vrniti v katalonski klub. Iz njegovega tabora so sporočili, da je bilo tako dogovorjeno že pred časom, v klubu pa so javno napovedali, da bodo svojega zvezdnika zaradi neposlušnosti kaznovali. Neymar je dlje ostal v domovini, da se je lahko udeležil dobrodelnega nogometnega turnirja, ki ga organizira njegova fundacija Neymar Institute.