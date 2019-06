Na pomolu prestopna bomba letošnjega poletja: Neymar v Barceloni?

Se bo ponovila zgodovina in bo Neymar podobno kot leta 2017 osrednja zgodba poletnega prestopnega roka? Takrat je Brazilec za rekordnih 222 milijonov evrov zapustil Barcelono in se preselil v Pariz, zdaj pa bi lahko ubral obratno pot in se vrnil v Katalonijo.

Možnost prestopne bombe, ki bi močno odjeknila v nogometnem svetu, je napovedal Globo Esporte. Brazilski časnik, ki se sklicuje na vire v obeh klubih, tako Barceloni kot PSG, se je razpisal o tem, kako bi se lahko 27-letni Neymar vrnil na Camp Nou.

Katalonski velikan bi zanj plačal okrog 100 milijonov evrov, v posel pa bi bili vključeni še nekateri izmed boljših igralcev Barcelone. Omenjajo se trije. To so francoski reprezentant Ousmane Dembele, za katerega so Katalonci predlani odšteli 105 milijonov evrov, a za zdaj še ni upravičil visokih pričakovanj, izkušeni hrvaški as Ivan Rakitić, ki se v zadnjih letih v času prisotnosti prestopnih rokov redno omenja v številnih govoricah o menjavi kluba, in francoski branilec Samuel Umtiti, ki se pri Barceloni v zadnji sezoni zaradi zdravstvenih težav ni pretirano naigral.

Prvi mož PSG nezadovoljen z obnašanjem nekaterih igralcev

PSG ni dosegel odmevnejših uspehov v ligi prvakov tudi s pomočjo dragih zvezdnikov. Foto: Reuters Brazilski časnik poroča o tem, da je predsednik Barcelone Josep Maria Bartomeu že stopil v stik z nekdanjim varovancem in njegovimi zastopniki. Neymar ima sklenjeno pogodbo s Parižani do leta 2022, a za razliko od obdobja, ko je nosil dres Barcelone, v njej ni navedene odkupne klavzule. Zanimivo je, da je Bartomeu v ponedeljek presenetil nogometno javnost in dejal, kako se s francoskim zvezdnikom Antoinom Griezmanom, ki se je pred kratkim poslovil od Jana Oblaka in madridskega Atletica, sploh niso pogovarjali o prestopu.

Se je za takšen ukrep odločil zaradi želje, da bi na Camp Nou pripeljal Neymarja? Sploh po besedah njegovega stanovskega kolega pri pariškem klubu, Katarca Nasserja Al Khelaifija, ki je bil po vnovični ponesrečeni evropski sezoni, v kateri je PSG v osmini finala izpadel proti Manchester Unitedu, tako slabe volje, da je javno spregovoril o tem, kako bodo vsi nogometaši PSG na voljo za prodajo?

Zaradi poškodbe gležnja ne sodeluje na južnoameriškem prvenstvu, ki v teh dneh poteka v njegovi domovini. Foto: Reuters

Premožni Arabec je že dalj časa nezadovoljen z obnašanjem nekaterih igralcev. ''Želim igralce, ki bodo dali vse od sebe za naš klubski projekt. S tistimi, ki tega ne želijo ali pa ne razumejo, se bo treba pogovoriti. Neymarja ni nihče silil, da podpiše pogodbo z nami,'' je v nedavnem intervjuju za France Football pojasnil prvi mož serijskega francoskega prvaka.

Neymar za Suareza št. 2 na svetu

Bi lahko trojček MSN znova zaigral skupaj? Foto: Reuters ''Kdo si ne bi želel zaigrati z Neymarjem?'' je po zmagi Urugvaja nad Ekvadorjem (4:0) na južnoameriškem prvenstvu priznal napadalec Barcelone Luis Suarez, a hitro dodal: ''Neymar je vendarle nogometaš PSG, takšne stvari pa se pogosto omenjajo med prestopnimi roki.''

Urugvajski zvezdnik se rad spominja večletnega obdobja, ko je v napadu sodeloval z Brazilcem. ''Imel sem privilegij, da sem lahko svoja najboljša leta v karieri prebil v Barceloni v družbi najboljšega igralca na svetu Lionela Messija in drugega najboljšega na svetu, Neymarja,'' je povedal v mikrofon RAC1.

Ostaja stroj za zadetke, a nima sreče z zdravjem

Bo atomski napad pariškega kluba, ki ga sestavljajo Neymar, Edinson Cavani, Kylian Mbappe, v prihodnji sezoni predstavljal le še spomin? Foto: Reuters Trenutno poškodovani Neymar, ki zaradi težav z gležnjem nastope brazilske izbrane vrste na Copa Americi spremlja le kot navijač, je v štirih sezonah v dresu Barcelone odigral 186 tekem in dosegel 105 zadetkov. Ko je sestavljal napad s Suarezom in Lionelom Messijem, je z Barcelono osvojil kar osem klubskih lovorik.

Odkar se je preselil v Pariz, je s PSG osvojil številne domače lovorike, izostali pa so uspehi v ligi prvakov. Za bogati francoski klub je odigral 58 tekem in se podpisal pod 51 zadetkov, še vsako sezono pa je zaradi težav z zdravjem izpustil kar nekaj pomembnih dvobojev, zlasti v spomladanskem delu.

Bi bil boljše sreče v Barceloni, kjer je z Messijem in Suarezom sestavljal enega najbolj znamenitih napadalnih trojcev vseh časov (MSN)? Sodeč po naslovnicah največjih španskih medijev, bo poletno prestopno obdobje še zelo vroče. Uradno se bo začelo prvega julija.