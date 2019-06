"Z njim se sploh nismo pogovarjali," je v intervjuju za RAC1 povedal o domnevnem prihodu Antoina Griezmanna predsednik Barcelone Josep Maria Bartomeu in izrekel povsem drugačne besede, kot jih je prejšnji teden francoskemu zvezdniku namenil direktor Atletico Madrida Miguel Angel Gil Marin. Mar to pomeni, da bo prestop poletja, kot so mnogi poimenovali morebiten prihod svetovnega prvaka v vrste španskega prvaka, padel v vodo?

Že pred časom je Antoine Griezmann, ki so ga s prihodom v Barcelono povezovali že lani, sporočil, da kljub lanskemu podaljšanju pogodbe zapušča Atletico Madrid. Prvi zvezdnik kluba s štadiona Wanda Metropolitano, za katerega je v petih letih zabil kar 133 golov, odločitve o svoji klubski prihodnosti še ni razkril. Jasno je, zakaj. Klavzula, ki jo ima zapisano v pogodbi, se bo namreč z naslednjim mesecem z 200 spustila na 120 milijonov evrov, zato bo prestopil šele po 1. juliju.

Takoj, ko je bilo jasno, da bo napadalec, ki je lani s Francijo osvojil naslov svetovnega prvaka, zapustil Atletico, so se začela namigovanja o tem, da se bo zagotovo preselil v Barcelono. Ko je prejšnji teden o tem spregovoril še direktor Atletica Miguel Angel Gil Marin in dejal, da je o tem, da Griezmann odhaja na Camp Nou, vedel že marca letos, se je zdelo, da je prestop že zaključen in vsi skupaj le še čakajo, da ga tudi uradno naznanijo.

V Španiji še vedno vlada prepričanje, da se bo Antoine Griezmann preselil na Camp Nou, ampak ... Foto: Reuters

Josep Maria Bartomeu: Z njim se še sploh nismo pogovarjali

Toda po besedah, ki iz Španije prihajajo danes, se marsikdo sprašuje, ali bo do prestopa prišlo. "Ničesar nimamo za najaviti. Delamo tako, kot smo delali vedno. Z njim se sploh nismo pogovarjali. Nič se ni zgodilo. Bomo videli, kaj se bo na tržnici dogajalo v naslednjih dneh in tednih. Imamo še ves junij, julij in avgust. Pogovarjamo se o strategiji, razmišljamo tudi o B-ekipi, iz katere bomo koga priključili najboljši zasedbi. Zgodilo se bo nekaj prihodov in odhodov," je v pogovoru za RAC1, največjo katalonsko radijsko postajo, povedal predsednik Barcelone Josep Maria Bartomeu.

Po teh besedah in tudi zato, ker je pred dnevi o tem, da sploh še ne ve, v kateri državi bo nadaljeval svojo nogometno pot, govoril tudi Griezmann, se zdaj mnogi sprašujejo, ali je prestop poletja padel v vodo in ali bo do njega sploh prišlo. Že tako so 28-letnega francoskega zvezdnika povezovali tudi s prestopom v bogati PSG, zdaj bodo te govorice zagotovo postale še glasnejše, a kljub temu boljši poznavalci razmer v španskem nogometu pravijo, da gre besede Bartomeuja jemati z rezervo in bo Griezmann v sezoni 2019/20 zagotovo igral v dresu Barcelone.

Frenkie de Jong je za zdaj edina odmevna poletna okrepitev Barcelone. Foto: Getty Images

Medtem ko Real na veliko zapravlja, se Barcelona za zdaj drži nazaj

Barcelona je do zdaj sicer opravila le dva nakupa v poletnem prestopnem roku 2019. Že pred časom je za 75 milijonov evrov iz Ajaxa pripeljala čudežnega dečka nizozemskega nogometa, 22-letnega vezista Frenkieja de Jonga, k sebi pa zvabila tudi zelo nadarjenega brazilskega desnega branilca Emersona, za katerega je Atleticu Mineiru odštela 12 milijonov evrov.

Medtem njen največji tekmec Real Madrid nakupuje kot zmešan. Za okrepitve je porabil že več kot 300 milijonov evrov in nazadnje iz Chelseaja v do zdaj najdražjem prestopu letošnjega poletja za 100 milijonov evrov pripeljal belgijskega superzvezdnika Edena Hazarda.