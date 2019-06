V Španiji je vse bolj vroče. Barcelona bo kmalu vrnila udarec Realu.

"Že od marca vemo, da bo v naslednji sezoni igral za Barcelono," je dejal eden ključnih mož Atletico Madrida Miguel Angel Gil Marin v intervjuju za televizijsko hišo Movistar in tako tudi jasno povedal to, kar je bila do zdaj javna skrivnost. Prvi zvezdnik Atletica, njegov najboljši strelec in najbolj plačan nogometaš, Antoine Griezmann se seli v Barcelono.

Napadalec, ki je s Francijo osvojil naslov svetovnega prvaka in bil najboljši strelec evropskega prvenstva pred tremi leti, na katerem so Francozi izgubili v finalu, bo soigralec Lionela Messija in preostalih katalonskih zvezdnikov postal s prihodnjih mesecem.

Potem ko je Griezmann lani poleti dolgo časa odlašal z odločitvijo, kje bo nadaljeval bogato nogometno pot in potem spektakularno sporočil, da bo ostal pri Atleticu, si je po sezoni, v kateri je s soigralci zaostal za visokimi pričakovanji (v prvenstvu so bili Madridčani drugi, od lige prvakov pa so se poslovili že v osmini finala), premislil. Ob Janu Oblaku in dozdajšnjih soigralcih očitno ni videl dovolj konkurenčne ekipe in rekel da Barceloni, ki je na njegova vrata trkala že lani.

Koga je že kupila Barcelona?

Frenkie de Jong je že član Barcelone. Foto: Getty Images Frenkie de Jong, ki je v tej sezoni navduševal v majici Ajaxa iz Amsterdama. Zanj so plačali kar 75 milijonov evrov. Ob njem so iz Brazilije pripeljali 20-letnega bočnega branilca Emersona, za katerega so plačali 12 milijonov evrov.



Kaj se lahko še zgodi? Pri Barceloni tekmujejo predvsem za podpis še enega mladega nogometaša, ki je navdušil pri Ajaxu, Mathijsu de Ligtu, a imajo v dirki za tega komaj 19-letnega branilca veliko konkurenco v številnih velikih in bogatih evropskih klubih. Zanj se potegujejo tudi pri PSG, Juventusu, Manchester Unitedu …



Ob morebitnih prihodih se španski mediji veliko ukvarjajo tudi z vprašanjem, kdo bo odšel. Kandidata naj bi bila predvsem draga napadalca, ki za zdaj nista upravičila visokih odškodnin. Brazilec Philippe Coutinho, s katerim je Liverpool ob prodaji v Barcelono zaslužil kar 145 milijonov evrov, in predvsem Francoz Ousmane Dembele, ki je iz Borussie Dortmund prišel za 125 milijonov evrov. Edina zveneča okrepitev Kataloncev letošnjega poletja za zdaj je 22-letni nizozemski vezist, ki je v tej sezoni navduševal v majici Ajaxa iz Amsterdama. Zanj so plačali kar 75 milijonov evrov. Ob njem so iz Brazilije pripeljali 20-letnega bočnega branilca, za katerega so plačali 12 milijonov evrov.Kaj se lahko še zgodi? Pri Barceloni tekmujejo predvsem za podpis še enega mladega nogometaša, ki je navdušil pri Ajaxu,, a imajo v dirki za tega komaj 19-letnega branilca veliko konkurenco v številnih velikih in bogatih evropskih klubih. Zanj se potegujejo tudi pri PSG, Juventusu, Manchester Unitedu …Ob morebitnih prihodih se španski mediji veliko ukvarjajo tudi z vprašanjem, kdo bo odšel. Kandidata naj bi bila predvsem draga napadalca, ki za zdaj nista upravičila visokih odškodnin. Brazilec, s katerim je Liverpool ob prodaji v Barcelono zaslužil kar 145 milijonov evrov, in predvsem Francoz, ki je iz Borussie Dortmund prišel za 125 milijonov evrov.

Z julijem bo za 80 milijonov evrov cenejši

Zakaj Griezmann z dresom Barcelone še ni poziral, čeprav je javno napovedal, da se poslavlja od Atletica? To že nekaj časa ni skrivnost. Odkupna klavzula v pogodbi, ki jo je podpisal lani poleti, se bo namreč s 1. julijem z 200 spustila na 120 milijonov evrov, kar je odškodnina, ki jo bo Barcelona nakazala na račun Atletica.

Francoski zvezdnik je za Atletico v petih letih dosegel 133 golov in prispeval še 50 asistenc. Foto: Getty Images

Zaključevanje posla, ki naj bi bil razen nekaterih malenkosti že dogovorjen, se bo začelo takoj s prvim dnem naslednjega meseca, po nekaterih informacijah, ki prihajajo iz Španije, pa naj bi bil uradno potrjen 14. julija.

Griezmann je sicer z besedami, ki jih je izrekel po torkovem nastopu v reprezentančni majici proti Andori, zasejal seme dvoma, saj je rekel, da še ne ve, kje bo igral.

"Lahko, da to ne bo Španija," je povedal francoski zvezdnik in poskrbel, da so še bolj glasni postali tisti, ki pravijo, da se bo preselil v PSG. Tudi ta informacija se je namreč razširila v svetu nogometa v zadnjih dneh, a očitno gre zgolj za natolcevanja in bo eden najbolj cenjenih nogometašev na svetu ta hip kmalu na Camp Nouu mahal navijačem Barcelone.

Eden Hazard je za zdaj rekorder letošnjega poletja. Foto: Reuters

Real letos poleti razmetava z denarjem

S tem bo, če do takrat ne bo prišlo do kakšnega še večjega prestopa, Barcelona postala rekorderka letošnjega poletja. Do zdaj ta naziv pripada Real Madridu, ki je pred dnevi potrdil prihod Edena Hazarda iz Chelseaja, za katerega so na Santiagu Bernabeu odšteli okroglih 100 milijonov evrov. Barcelona bo za Griezmanna plačala še 20 milijonov evrov več in s tem vrnila udarec Realu, ki je letos poleti za okrepitve odštel že več kot 300 milijonov evrov.



Ob Belgijcu Hazardu je namreč Real k sebi za 60 milijonov evrov iz Eintrachta Frankfurta pripeljal mladega srbskega napadalca Luko Jovića, za mladega brazilskega branilca Ederja Militaa je Portu odštel 50 milijonov, za francoskega bočnega branilca Ferlanda Mendyja dva milijona manj, kar 45 milijonov evrov pa so pri Realu nakazali Santosu za komaj 18-letnega krilnega napadalca Rodryga.