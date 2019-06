V ponedeljek je v Rigi zaklenil vrata Slovenije, ki je razbila Latvijo in prvič zmagala v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020, v petek je ob porazu z 0:1 ustavljal številne avstrijske nalete in preprečil polom Matjaža Keka v Celovcu, pred tem je poskrbel za novo sijajno sezono v majici Atletico Madrida in z njim podpisal novo, bogato pogodbo do leta 2023.

Deset tržno najbolj vrednih nogometašev na svetu ta hip:

Ni kaj, Jan Oblak je lahko na dopust odšel nasmejan. Še boljše volje pa bo verjetno postal, ko bo pogledal svoj osveženi profil na Transfermarkt.com. Spletni strani, ki dogajanje na mednarodnem trgu spremlja tako analitično in pozorno, da si v zadnjih letih brez njene pomoči ni mogoče zamisliti statističnih primerjav reprezentanc, klubov, lig in najprej seveda nogometašev.

Junija je vrednost 26-letnega vratarja s prejšnjih že tako za vratarje rekordnih 80 milijonov evrov poskočila še za 20, na okroglih 100 milijonov evrov. S tem se je Oblak prebil celo med elitno deseterico najbolj tržno vrednih nogometašev na svetu!

ESPN pisal o Oblaku in dvignil prah

Se res spogleduje z Old Traffordom? Foto: Getty Images



Griezmanna bodo kmalu izgubili, ostali pa so tudi brez dveh pomembnih članov trdne Atleticove obrambe Juanfrana in Diega Godina, ki sta že zapustila klub.



Prav zaradi tega naj bi Oblak razmišljal o tem, da bi odšel drugam, o tem pa so se v teh dneh razpisali tudi pri ESPN in dvignili nekaj prahu. Slovenski vratar naj bi se po njihovih informacijah spogledoval z Manchester Unitedom, za katerega naj bi navijal od majhnih nog. Toda po drugi strani z Old Trafforda ravno prihajajo tudi vesti o tem, da tam pripravljajo novo pogodbo za svojega zdajšnjega vratarja Davida De Geo, tako da … Resda je Oblak letos podpisal novo pogodbo z Atleticom, ki ga zdaj s štadionom Wanda Metropolitano veže še za štiri leta, a v njej je zapisano tudi to, da bodo morali snubci zanj po novem odšteti manj, kot bi morali prej. Vsak, ki si ga bo želel v svojih vrstah, ga bo lahko s 120 milijoni evrov odškodnine tudi pripeljal, če ga bo seveda prepričal o svojem projektu, zaradi česar navijači Atletica niso preveč mirni.Griezmanna bodo kmalu izgubili, ostali pa so tudi brez dveh pomembnih članov trdne Atleticove obrambein, ki sta že zapustila klub.Prav zaradi tega naj bi Oblak razmišljal o tem, da bi odšel drugam, o tem pa so se v teh dneh razpisali tudi pri ESPN in dvignili nekaj prahu. Slovenski vratar naj bi se po njihovih informacijah spogledoval z Manchester Unitedom, za katerega naj bi navijal od majhnih nog. Toda po drugi strani z Old Trafforda ravno prihajajo tudi vesti o tem, da tam pripravljajo novo pogodbo za svojega zdajšnjega vratarja, tako da …

Dražjih jih je na svetu le devet

Od Oblaka ima tržno vrednost višjo le še devet velikih zvezdnikov svetovnega nogometa. Na prvem mestu je komaj 20-letni zvezdnik PSG in Francije Kylian Mbappe, ki je vreden kar 200 milijonov evrov, kar je najvišja vrednost vseh časov.

Njegov klubski soigralec, ki je v PSG iz Barcelone leta 2017 prišel za 222 milijonov evrov in poskrbel za rekorden prestop, Brazilec Neymar, je na drugem mestu in je vreden 20 milijonov evrov manj.

Najdražji nogometaš na svetu je svetovni prvak s Francijo Kylian Mbappe, ki je star komaj 20 let. Foto: Reuters

Sledijo Egipčan Mo Salah iz vrst evropskega prvaka Liverpoola, argentinski super zvezdnik Lionel Messi iz Barcelone, Belgijec Kevin de Bruyne, ki navdušuje pri angleškem prvaku Manchester Cityju, prvi napadalec Anglije in finalista lige prvakov Tottenhama Harry Kane in najnovejša okrepitev Reala Eden Hazard, za katerega so Madridčani Chelseaju pred dnevi odšteli sto milijonov evrov. Vsi so po oceni Transfermarkta vredni 150 milijonov evrov.

Oblakov soigralec iz Atletica, ki pa kmalu to ne bo več, saj je najavil odhod iz Madrida, Francoz Antoine Griezmann, je na osmem mestu. Vreden naj bi bil 130 milijonov evrov. Deset milijonov več od zvezdnika Anglije, za katerim je sijajna sezona v majici Manchester Cityja, Raheema Sterlinga.

Potem je na desetem mestu že Oblak, ki si to mesto deli skupaj še petimi nogometaši. Angleškim najstnikom Borussie Dortmunda Jadonom Sanchom, njegovim rojakom iz Tottenhama Dele Allijem, nemškim zvezdnikom Manchester Cityja Leroyem Sanejem ter Francozema N'Golom Kantejem iz Chelseaja in Ousmanejem Dembelejem iz Barcelone.

Mimogrede, petkratni najboljši nogometaš leta na svetu, Portugalec Cristiano Ronaldo, ki po novem navdušuje v majici Juventusa, je vreden 90 milijonov evrov.

Uvrstitve Jana Oblaka na lestvicah najdražjih nogometašev:

Absolutno: 10.

Vratarji: 1.

Slovenija: 1.

Atletico Madrid: 2.

Španska liga: 3.

Letnik rojstva 1993: 2.

Najdražji vratar na svetu, tretji v Španiji, kmalu rekorder v Madridu ...

Oblak je seveda tudi najdražji vratar na svetu. Deset milijonov evrov dražji od tekmeca iz španskega prvenstva, nemškega vratarja Barcelone Marca-Andreja ter Stegna.

Lionel Messi je tržno najbolj vreden nogometaš prve španske lige. Foto: Reuters

V španski ligi sta od Oblaka dražja samo dva nogometaša, Messi in Griezmann. Francoz je tudi edini nogometaš Atletica, čigar vrednost je višja od Oblakove. Glede na to, da bo Griezmann v naslednjih tednih tudi uradno zapustil Madrid, bo Oblak kmalu postal najdražji nogometaš v garderobi španskega podprvaka.

Med nogometaši, rojenimi leta 1993, je Oblak na drugem mestu. Istega leta kot on je bil namreč rojen tudi Anglež Kane. Za njima so na tej lestvici Francoz Paul Pogba iz Manchester Uniteda (90 milijonov evrov), Argentinec Paulo Dybala iz Juventusa (85), Romelu Lukaku iz Manchester Uniteda (85) …

Vrednost Josipa Iličića, ki ga povezujejo s prestopom v kakšnega izmed italijanskih velikanov, se je po sijajni sezoni dvignila na zanj rekordnih 17 milijonov evrov. Foto: Guliver/Getty Images

Med slovenskimi nogometaši je njegov najbližji zasledovalec zdaj že nekdanji reprezentant Slovenije Kevin Kampl. Nogometaš RB Leipziga je vreden 22 milijonov evrov. Na tretjem mestu je Josip Iličić, čigar vrednost je po sijajni sezoni v majici Atalante in slovenske reprezentance poskočila na zanj rekordnih 17 milijonov evrov.

Sijajna sezona brez lovorike

Za Oblakom je sicer nova sijajna sezona, v kateri je z Atleticom sicer ostal brez lovorike (v španskem prvenstvu je bil drugi, od lige prvakov se je poslovil že v osmini finala), a je med njegovima vratnicama blestel.

V španskem prvenstvu je v 37 nastopih prejel samo 27 golov in še četrtič v nizu prejel nagrado zamora za vratarja z najmanj prejetimi zadetki v ligi. Na kar 20 prvenstvenih tekmah je ohranil mrežo nedotaknjeno.

V ligi prvakov, v kateri je prejel devet zadetkov, mu je to uspelo v osmih nastopih štirikrat. Skupaj je v 46 klubskih nastopih prejel 38 golov in 24 tekem končal z nedotaknjeno mrežo.

Deset najdražjih nogometašev na svetu:

200 milijonov evrov – Kylian Mbappe (Francija, PSG)

180 milijonov evrov – Neymar (Brazilija, PSG)

150 milijonov evrov – Mo Salah (Egipt, Liverpool)

150 milijonov evrov – Harry Kane (Anglija, Tottenham)

150 milijonov evrov – Kevin de Bruyne (Belgija, Manchester City)

150 milijonov evrov – Lionel Messi (Argentina, Barcelona)

150 milijonov evrov – Eden Hazard (Belgija, Real Madrid)

130 milijonov evrov – Antoine Griezmann (Francija, Atletico Madrid)

120 milijonov evrov – Raheem Sterling (Anglija, Manchester City)

100 milijonov evrov – Jan Oblak (Slovenija, Atletico Madrid)

Deset najdražjih vratarjev na svetu:

100 milijonov evrov – Jan Oblak (Slovenija, Atletico Madrid)

90 milijonov evrov – Marc-Andre ter Stegen (Nemčija, Barcelona)

70 milijonov evrov – David de Gea (Španija, Manchester United)

65 milijonov evrov – Alisson (Brazilija, Liverpool)

65 milijonov evrov – Ederson (Brazilija, Manchester City)

55 milijonov evrov – Gianluigi Donnarumma (Italija, Milan)

55 milijonov evrov – Kepa (Španija, Chelsea)

50 milijonov evrov – Thibaut Courtois (Belgija, Real Madrid)

40 milijonov evrov – Jordan Pickford (Anglija, Everton)

35 milijonov evrov – Andre Onana (Kamerun, Ajax)

Najdražji slovenski nogometaši:

100 milijonov evrov – Jan Oblak (Atletico Madrid)

22 milijonov evrov – Kevin Kampl (RB Leipzig)

17 milijonov evrov – Josip Iličić (Atalanta)

6 milijonov evrov – Samir Handanović (Inter Milano)

6 milijonov evrov – Jasmin Kurtić (Spal)

5,5 milijona evrov – Benjamin Verbić (Dinamo Kijev)

5,5 milijona evrov – Miha Zajc (Fenerbahče)

5 milijonov evrov – Robert Berić (Saint Etienne)

4 milijone evrov – Miha Mevlja (Rostov)

2,5 milijona evrov – Tim Matavž (Vitesse)

2,5 milijona evrov – Nejc Skubic (Konyaspor)

