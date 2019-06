Jan Oblak razkril, kdaj bi lahko zapustil Atletico

Škofjeločan ima v mednarodnem nogometnem okolju ogromen ugled. Je eden od nosilcev madridskega Atletica, španskega podprvaka in štirikratni zaporedni dobitnik spoštovane lovorike zamora.

S svojo statistiko, prednjačijo zlasti pogoste tekme brez prejetega zadetka, podira marsikatere mejnike v svetu vratarskih rekordov, v petek pa se bo prvič, odkar brani, predstavil na stadionu v Celovcu in poskušal Sloveniji pomagati do tako dragocenih točk v boju za evropsko prvenstvo 2020.

Bolje uigrani kot marca

Nazadnje je branil za Slovenijo proti Severni Makedoniji. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Po slabem tednu priprav s slovensko izbrano vrsto, ki jo vodi selektor Matjaž Kek, je strnil vtise pred gostovanjem v Avstriji: ''Vse gre po načrtih. Skupaj bomo preživeli več časa kot v marčevski akciji, tako da se bomo lahko bolje uigrali in videli, kako je treba stati na igrišču. Vsi smo pozitivno usmerjeni,'' je 26-letni vratar svetovnega kova prepričan, da se bo Slovenija v petek predstavila še v boljši luči kot marca, ko je remizirala z Izraelom (1:1 v Haifi) in Severno Makedonijo (1:1 v Ljubljani).

''Do tekme v Celovcu sta še dva dneva. Nekaj smo že videli, verjetno pa bomo pogledali še kakšno stvar,'' pričakuje dodatne analize o igri petkovega tekmeca, ranjene avstrijske reprezentance, ki je kljub dobri igri odprla kvalifikacije s porazoma proti Poljski in Izraelu.

Oblak se zaveda, da ga v petek na drugi strani Karavank čaka veliko dela, saj bodo Avstrijci iskali pot do vseh treh točk. Vseeno pa je prepričan, da bodo morali nekaj o tem, kakšen bo rezultat, vprašati tudi svoje južne sosede, Slovence. ''Moramo se osredotočiti na sebe in dobro stati na igrišču. Moramo zapreti prostore. Če bomo to opravili dobro, potem tudi nevarnost z njihove strani ne bi smela biti prevelika,'' pojasnjuje eden najbolj vročih čuvajev mreže na svetu, ki je bil v zadnjih sezonah večkrat podčrtan na seznamu želja elitnih evropskih klubov.

Ni želel tvegati zaradi reprezentance

V ligi prvakov je izpadel v osmini finala proti Juventusu. Foto: Getty Images Kar zadeva zdravje, so lahko navijači slovenske reprezentance mirni in navdušeni. Oblak je resda zaradi lažje poškodbe mišice preskočil zadnjo tekmo španskega prvenstva, ko je Atletico gostoval pri Levanteju (2:2), a je to že preteklost, tako da opravlja reprezentančne treninge brez vsakršnih težav.

''Vse je v najlepšem redu. Poškodba takrat ni bila tako huda, a nisem želel tvegati, da se ne bi morda še poslabšala in bi potem morda moral izpustiti to akcijo, v kateri nas čakata dve pomembni tekmi. Zato smo se nekako odločili, da je najboljše, da takrat počivam in se pripravljam na reprezentančni tekmi.''

V primerjavi z lani, ko je dal prednost klubu in izpustil vse reprezentančne akcije, povezane z ligo narodov, je tako tokrat naredil vse, da ne bi zamudil junijskega izziva s Kekovo zasedbo, ki bo zelo pomemben za vrstni red na lestvici. Iz skupine, v kateri so poleg Slovenije in Avstrije še Poljska, Izrael, Severna Makedonija in Latvija, bosta na Euro 2020 odpotovala dva najboljša udeleženca kvalifikacij. Zato bo v petek in ponedeljek, ko bodo Slovenci gostovali pri Stojanovićevi Latviji v Rigi, štela vsaka točka.

Uspeh, če si pred Realom ali pa Barcelono

Navijači Atletica ga obožujejo. Foto: Instagram Kar zadev lestvico, je Oblak klubsko sezono 2018/19 končal na drugem mestu. Atletico je v španskem prvenstvu zaostal le za prvakom Barcelono, v ligi prvakov in španskem pokalu pa se je njegova zgodba končala v osmini finala. Je slovenski vratarski as s tem zadovoljen? Pred sredinim treningom v Kranjski Gori je najprej spregovoril o la ligi.

''Na koncu smo bili drugi, kar je v Španiji, če si pred Realom ali pa Barcelono, nekako uspeh. Res je, vsi si želimo prvega mesta, vsi si želimo osvajati lovorike, ampak to ni vedno mogoče. Letos nam je uspelo osvojiti lovoriko na začetku sezone, ko smo zmagali v evropskem superpokalu (Atletico je bil v Talinu boljši od Reala, op. p.), na koncu pa se ni izšlo, kot bi si želeli. Vseeno moramo biti zadovoljni. Imeli smo veliko težav s poškodbami. Veliko igralcev je manjkalo, mogoče prav na ključnih tekmah, na koncu pa smo zasluženo osvojili drugo mesto. Tako kot je bila Barcelona zasluženo prvak. Zdaj je treba gledati naslednjo sezono,'' se že ozira v prihodnost, ki jo želi pisati na stadionu Wanda Metropolitano v družbi navijačev Atletica, njegovih velikih zaveznikov in oboževalcev.

O priznanju zamora: Na igrišču nisem sam Priznanje zamora se je znašlo že četrtič v njegovih rokah. Foto: Reuters Sezono 2018/19 je končal z novim priznanjem zamora, ki ga španski športni dnevnik Marca podeli prvemu vratarju španskega prvoligaša z najmanjšim številom prejetih zadetkov. Ločan jih je v 37 tekmah prejel zgolj 27 in premagal tekmece v točkovanju že četrtič zapored! To je podvig, ki odmeva v Španiji, saj je s tem izenačil absolutni rekord v zaporednih naslovih nekdanjega vratarja Barcelone Victorja Valdesa, prihodnjo sezono pa ima priložnost, da mejnik še izboljša! ''Pred štirimi leti si nisem tega predstavljal. Zelo sem zadovoljen in vesel, da je tako. Kot vedno pa povem, da na igrišču nisem sam. Tam je vedno 11 igralcev. Vsi stremimo k temu, da ne bi prejeli zadetka, vsi stremimo tudi k temu, da bi dali gol. Na igrišču si pomagamo, zato je vsaka lovorika, tudi individualna, kot je priznanje zamora, plod celotne ekipe,'' je opozoril na to, kako je nogomet moštvena igra in so za njegove dosežke zaslužni tudi njegovi soigralci.

Dokler bodo ambicije kluba enake njegovim ...

V prihodnji sezoni v obrambi ne bo več sodeloval z Diegom Godinom. Foto: Reuters Ko je pred kratkim podaljšal pogodbo z Atleticom do leta 2023, s tem pa si tudi izboljšal plačilne pogoje, odkupna klavzula pa se je iz stotih povzpela na 120 milijonov evrov, so navijači rdeče-belih proslavljali. Vratar, za katerega se resno zanima kar nekaj evropskih velikanov, je izrazil željo, da bi najboljša leta svoje kariere prebil v Madridu. Kako o tem razmišlja na reprezentančnem zboru v Sloveniji?

''Na koncu smo dosegli dogovor. Podaljšal sem pogodbo, a to ne menja veliko. Dokler bodo ambicije kluba enake mojim, bom verjetno tukaj, kjer sem. Pri Atleticu. Zaenkrat vse kaže tako. Čeprav je v zadnjem času veliko igralcev odšlo in deluje tako, kot da se vse spreminja ter da ambicije kluba niso več enake, verjamem, da bo klub naredil vse potrebno, da pripelje kvalitetne igralce in da bomo naslednje leto spet v vrhu. Da se bomo spet borili za največje lovorike,'' je nekdanji vratar Olimpije in Benfice prepričan, da bo Atletico v poletnem prestopnem roku znal v Madrid privabiti prave okrepitve, ki bodo lahko zapolnile vrzel po odhodu nekaterih nosilcev igre, kot so Antoine Griezmann, Diego Godin, Lucas Hernandez, Juanfran, Filipe Luis …

Najboljši strelec Atletica Antoine Griezmann je ocenil, da bo srečo v prihodnje iskal drugje. Foto: Reuters

''Pri podaljšanju pogodbe smo veliko govorili o prihodnosti kluba. Ambicije so še vedno najvišje. Zaradi tega, ker se menja določena generacija, se ne bodo znižale. Še vedno verjamemo v to, da bo ekipa močna in se bomo borili za velike stvari,'' mu niti malo ni žal, da je ostal pri Atleticu, saj verjame, da bodo rdeče-beli tudi v prihodnji sezoni mešali štrene največjim. Za začetek prvaku Barceloni in mestnemu tekmecu Realu, ki pripravlja velike kadrovske spremembe.

Pred tem pa želi s Slovenijo zadržati ugoden položaj na lestvici, ki bo ponujal dobro izhodišče pred jesenskim nadaljevanjem kvalifikacij za EP 2020. Za veliko tekmovanje, na katerem ni Slovenija nastopila že skoraj desetletje.