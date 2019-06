Verbič razveselil Keka, Krhin v težavah, Popović zelo motiviran

Slovenska nogometna reprezentanca nadaljuje priprave na kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo 2020 proti Avstriji in Latviji. V Kranjski Gori ima selektor Matjaž Kek na voljo vse igralce, treningu se počasi priključuje Benjamin Verbič, medtem ko Rene Krhin dela po posebnem programu in najbrž ne bo nared za petkov obračun v Celovcu.

Prav težave s poškodbo defenzivnega zveznega igralca Reneja Krhina so selektorja Matjaža Keka "prisilile", da je razširil nabor v zvezni vrsti. Tako je prvič na svoj račun prišel Denis Popović.

Na treningu slovenske reprezentance, fotograf Peter Podobnik/Sportida:

Ni pričakoval, dokler ni v Rusiji zagledal Benedejčiča

Denis Popović je debitant v reprezentančnem taboru Slovenije. Foto: Peter Podobnik/Sportida "Ali sem to pričakoval? Vsak upa, da bo enkrat zraven. Nisem pričakoval, dokler nekega dne na tekmi v Rusiji nisem videl trenerja Igorja Benedejčiča. Po tekmi sva se pogovorila in takrat je vzklilo neko upanje in na srečo se je udejanjilo," je svojo pot na prvi članski reprezentančni zbor opisal 187 centimetrov visoki vezist ruskega Orenburga.

Nekdanji nogometaš Celja, Kopra, Panthrakikosa, Tychyja, Olimpie Grudziadz in Wisle iz Krakova je pozornost strokovnega štaba reprezentance vzbudil z dobrimi igrami in konsistenco nastopov za Orenburg, s katerim se je pogodba Popoviću iztekla, a naj bi bila klub in igralec blizu novega dogovora.

Optimist za petkovo tekmo

S sezono v Rusiji je zadovoljen. Foto: Peter Podobnik/Sportida Kot pravi, je rusko prvenstvo močno. "Sem standarden član ekipe, nič nisem bil poškodovan, tako da sem zadovoljen s sezono," pravi Popović, ki bo poskušal prepričati še selektorja. "Moja naloga je le, da delam dobro," poudarja pri 29 letih novinec v članski vrsti.

"Fantje so me odlično sprejeli, veliko jih poznam že od prej. Vzdušje je dobro, delamo dobro in mislim, da bomo v petek dobro pripravljeni," meni Popović, ki je optimist za petkovo tekmo. "Mislim, da so fantje na zadnjih dveh tekmah pokazali boljšo igro. Ko bomo temu dodali še malce več, potem lahko pričakujemo dober rezultat," je zaključil Popović.

Nastop Reneja Krhina v Celovcu je zaradi težav s poškodbo gležnja pod vprašajem. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Njega tako kot soigralce danes popoldne čaka še en trening v Kranjski Gori, v domovini bodo vadili še v sredo, v četrtek pa jih čaka pot v Celovec, kjer bodo v petek ob 20.45 odigrali tretjo tekmo v teh kvalifikacijah. Prvi dve, v Izraelu in doma proti Severni Makedoniji, sta se končali z 1:1.

V skupini G sicer po dveh krogih vodi Poljska s šestimi točkami, Severna Makedonija in Izrael jih imata po štiri, Slovenija dve, Avstrija in Latvija pa sta še brez točk.