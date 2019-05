Kek se ne bo pomiril, dokler ne bo sprovociral Šporarja

V zadnjih tednih sta najbolj vroča in razgreta slovenska legionarja čarovnik Atalante Josip Iličić in stroj za zadetke slovaškega prvaka Slovana Andraž Šporar. Selektor slovenske reprezentance Matjaž Kek od njiju pričakuje veliko. Rad bi, da bi proti Avstriji in Latviji pokazala tisto, s čimer navdušujeta v klubskih dresih, z nekdanjim napadalcem Olimpije pa ima še poseben načrt, kako ga narediti še bolj agresivnega na igrišču.

Apeninski polotok je tradicionalno poln vrhunskih slovenskih nogometašev. Po nedavno končani sezoni se je najbolj smejalo izkušenima Slovencema, ki sta kluboma pomagala do uvrstitve v ligo prvakov. Samir Handanović je blestel med vratnicama Interja in z izjemnimi obrambami na odločilni tekmi proti Empoliju (2:1) popeljal črno-modre do četrtega mesta.

Dokaz, česa so zmožni "manjši" klubi

Matjaž Kek je navdušen nad dosežkom Atalante, ki je dal misliti večjim in bogatejšim klubom tako v serie A kot tudi drugod. Foto: Vid Ponikvar Ker pa Sarma že štiri leta ne brani za slovensko reprezentanco in ga je na vratih nasledil Jan Oblak, je bil selektor Matjaž Kek v zadnjih mesecih pričakovano, ko je spremljal dogajanje v serie A, bolj pozoren na predstave Atalante. Klub iz Bergama je na kriligh Josipa Iličića poskrbel za zgodovinski uspeh, se uvrstil v finale pokala in s tretjim mestom v prvenstvu ujel donosno ligo prvakov. Igra v življenjski formi, konec tedna pa se bo pridružil rojakom na zboru reprezentance in se pripravljal na junijski kvalifikacijski tekmi z Avstrijo (7. junija v Celovcu) in Latvijo (10. junija v Rigi).

''Če bi imel seveda 15 takšnih igralcev, bi rekel, škoda, da ni osvojil lovorike (Atalanta je v finalu italijanskega pokala izgubil proti Laziu, op. p.), za katero je imel možnost. Fino je, da je prišel v najimenitnejše klubsko tekmovanje, kar mu je uspelo, iskrene čestitke vsem v Atalanti. To je dokaz, da se lahko med velike, papirnate favorite vrine tudi kak klub, ki po ratingu ni tako močen kot pa vsi tisti, ki se niso uvrstili v ligo prvakov,'' je selektorja navdušil izjemen uspeh Atalante, ki je prekrižal načrte številnim italijanskim velikanom. Brez lige prvakov so tako ostali AC Milan, Roma, Lazia in še bi lahko naštevali.

Pričakuje, da ga bodo udarjali po nogah

S slovensko reprezentanco se želi uvrstiti na veliko tekmovanje. V klubu mu je že uspelo, saj bo Atalanta prihodnje leto nastopila v ligi prvakov. Foto: Vid Ponikvar ''Na taki ravni imamo malce manj igralcev. Jojota pričakujem takšnega, kot je bil. Motiviran, pripravljen voditi, pripravljen se nervirati, pripravljen reagirati, na igrišču biti nekaj dodatnega, seveda pa stalno kot trener pričakuješ učinek, mogoče še večji. Gol, asistenco, kakorkoli," je konkretneje spregovoril o enem najboljših posameznikov italijanskega prvenstva, ki je zelo pomemben člen slovenske reprezentance.

"Da pa tudi tekmeci vedo, kaj pomeni za nas Iličić, pa je tudi res. Zagotovo pričakujem, da bo ''klofanje'' po nogah ostalo proti vsakemu tekmecu. Tudi na to ga bom skušal pripraviti, a je že dolgo v tem poslu. Igra v takšni ligi, kjer mu je pravzaprav na jedilniku to vsak tretji, četrti dan, tako da tu ne vidim nekega problema,'' je strnil selektor pričakovanja o vročem Kranjčanu, ki igra pri 31 letih v življenjski formi, zaradi katere se zanj zanima kar nekaj italijanskih velikanov.

Šporar je psihično bariero rešil v Izraelu

Andraž Šporar, ki je po zadnji tekmi slovaškega prvenstva občutil bolečine v rami, je izenačil slovaški strelski rekord. Foto: nzs.si V Italiji blesti Iličić, malce severneje in vzhodneje pa Andraž Šporar. V slovaškem prvenstvu je v dresu prvaka Slovana dosegel kar 29 zadetkov in izenačil absolutni rekord tekmovanja! Izbran je bil tudi za najboljšega igralca prvenstva, tako da je za njim sezona, ki ga je ponovno izstrelila med najbolj vroče napadalce v tem delu Evrope. Selektor Kek pričakuje, da bo vročo klubsko strelsko formo ohranil tudi za junijski reprezentančni tekmi,.

''Če ne bi pričakoval njegovih zadetkov, ga ne bi klical. Rad bi, da nadaljuje niz. Fino je, ko po koncu tedna prebiraš, kako je ta dal toliko zadetkov, kako je ta dobro igral in podobno. Tisto psihično bariero, problem, je rešil v Haifi,'' je Mariborčan spomnil na dolgi reprezentančni post nekdanjega napadalca Olimpije, ki se je načakal za krstni gol. Dosegel ga je ravno marca v Izraelu in tlakoval Sloveniji pot do pomembne točke v kvalifikacijah.

Kek se ne bo pomiril vse do takrat …

''Normalno je, da vsi napadalci živijo od golov. Tudi na drugi tekmi (proti Severni Makedoniji, op. p.) je pokazal svoj potencial z asistencami, a jaz od njega hočem več. Enostavno hočem več. Ne bom se pomiril tako dolgo, dokler ga ne bom sprovociral, da bo še nevarnejši, še bolj lačen, še agresivnejši. To, kar sem zdaj povedal, pa velja pravzaprav za vsakega igralca,'' je razkril Kek cilj, s katerim se bo spopadel med dolgim druženjem z reprezentanti.

Selektor Matjaž Kek upa, da so bolečine v rami, ki jih čuti Andraž Šporar, le posledica zadnje tekme in ga ne bodo ovirale pri junijskih tekmah. Foto: Vid Ponikvar

Prihodnji petek bodo na delu v Celovcu, kjer se bodo udarili z ranjenimi Avstrijci, tri dni pozneje pa bodo imeli opravka s Stojanovićevo Latvijo. Če bosta Iličić in Šporar pokazala tisto, s čimer navdušujeta v klubskih dresih …