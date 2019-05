Oblak pomiril Keka, Šporar na pregledih zaradi rame #video

Selektor slovenske nogometne izbrane vrste Matjaž Kek je razkril seznam vpoklicanih igralcev za kvalifikacijski tekmi za EP 2020 proti Avstriji (7. junija v Celovcu) in Latviji (10. junija v Rigi). V zadnjih tednih je lahko spremljal strelsko eksplozijo slovenskih legionarjev po Evropi, a tudi nekatere težave z zdravjem, ki so tako ali drugače vplivale na reprezentančni seznam. Po finalu pokala Slovenije med Mariborom in Olimpijo ga bo dopolnil še z nekaterimi imeni.

Kdo bo kandidiral za tekmi proti Avstriji in Latviji: Vratarji: Vid Belec (Sampdoria, Ita), Jan Oblak (Atletico Madrid, Špa); Branilci: Jure Balkovec (Hellas Verona, Ita), Miha Blažič (Ferencvaroš, Mad), Bojan Jokić (Ufa, Rus), Miha Mevlja (Rostov, Rus), Nemanja Mitrović (Jagiellonia Bialystok, Pol), Aljaž Struna (Houston Dynamo), Andraž Struna (Anorthosis, Cip), Petar Stojanović (Dinamo Zagreb, Hrv); Vezisti: Jaka Bijol (CSKA Moskva, Rus), Damjan Bohar (Zaglebie Lubin, Pol), Domen Črnigoj (Lugano, Švi), Jon Gorenc-Stanković (Huddersfield Town, Ang), Josip Iličić (Atalanta, Ita), Rene Krhin (Nantes, Fra), Jasmin Kurtić (Spal, Ita), Žan Majer (Lecce, Ita), Denis Popović (Orenburg, Rus), Benjamin Verbič (Dinamo Kijev, Ukr), Miha Zajc (Fenerbahče, Tur); Napadalci: Robert Berić (St. Etienne), Andraž Šporar (Slovan Bratislava)

Slovensko reprezentanco bo dveh remijih z Izraelom (1:1 v Haifi) in Severno Makedonijo (1:1 v Ljubljani) čakata dve naporni tekmi v gosteh. Najprej 7. junija v bližnjem Celovcu, kjer se bodo na drugi strani Karavank pomerili z ranjeno Avstrijo, ki je od začetka kvalifikacij pričakovala bistveno več, a kljub dobri igri ostala brez točk. Tri dni pozneje se bo Slovenija odpravila v Latvijo, ki jo vodi nekdanji slovenski selektor Slaviša Stojanović, tako da se nogometašem s podobo Triglava na dresu prihodnji mesec obetata zahtevni nalogi.

Razpored Slovenije do konca kvalifikacij za EP 2020: 7. junij 2019: Avstrija – Slovenija

10. junij 2019: Latvija – Slovenija

6. september 2019: Slovenija – Poljska

9. september 2019: Slovenija - Izrael

10. oktober 2019: Severna Makedonija – Slovenija

13. oktober 2019: Slovenija – Avstrija

16. november 2019: Slovenija – Latvija

19. november 2019: Poljska - Slovenija

Kek bo čakal Verbiča in Krhina do zadnjega, Šporarja boli rama

Benjamin Verbič je v začetku meseca opravil operativni poseg na Bavarskem, zdaj pa se pospešeno pripravlja na vrnitev na igrišča v domovini. Foto: Facebook Selektor Matjaž Kek upa, da se bo lahko s severnimi sosedi, pri katerih si je pred desetletji služil nogometni kruh, spopadel z najmočnejšo postavo. V zadnjih tednih je bil lahko zaradi številnih zdravstvenih težav zaskrbljen.

Benjamin Verbič je v začetku meseca opravil operacijo, Rene Krhin ne igra vse od marčevskih reprezentančnih dvobojev, zadnjo tekmo španskega prvenstva pa je zaradi poškodbe mišice izpustil prvi vratar Jan Oblak. Škofjeločan spada med najboljše čuvaje mreže na svetu. Če ga ne bi bilo, bi se Kek znašel v težavah, saj zaradi poškodbe roke že dalj časa ne igra Matic Kotnik, Vid Belec pa je sezono v Italiji pri Sampdorii sklenil brez ene samcate odigrane minute v klubskem dresu.

Lestvica kvalifikacijske skupine G za EP 2020 po 2. krogu:

Oblak je pripravljen, tako da nanj selektor resno računa za obe tekmi, je pa Kek napovedal, da bo seznam dopolnil še po finalu pokala Slovenije, kjer se bosta v četrtek v Celju udarila Olimpija in Maribor. Dodal bo torej še nekaj nogometašev iz domačih klubov, najverjetneje najboljšega strelca Prve lige Telekom Slovenije Luko Zahovića, mladi biser Domžal Adam Gnezda Čerin pa bo tokrat na voljo selektorju mlade izbrane vrste Primožu Glihi. Čakata ga dvoboja s Švico in Gruzijo, selektor Kek bo pozoren zlasti na njegovo predstavo proti Švicarjem.

Iličić v ligi prvakov, Šporar izenačil rekord rekordov

Andraž Šporar je marca v Izraelu dosegel prvi zadetek v dresu slovenske članske reprezentance. Foto: Reuters Kar se tiče forme Kekovih izbrancev, je lahko najbolj srečen z igrami napadalcev in zveznih igralcev. Andraž Šporar je izenačil absolutni strelski rekord na Slovaškem in bil izbran za najboljšega igralca prvenstva, a je tudiRobert Berić je St. Etiennu z zadetki pomagal do visokega četrtega mesta, v tem mesecu sta se med strelce vpisala tudi Roman Bezjak in Tim Matavž, ki sta bila še nedolgo nazaj standardna člana slovenske reprezentančne odprave. V zvezni vrsti v Italiji blesti Josip Iličić. Z Atalanto je osvojil zgodovinsko tretje mesto in se prvič v klubski karieri uvrstil v ligo prvakov.

Konec prejšnjega tedna je Kek že vodil uvodno skupino vpoklicanih reprezentantov. V Nacionalnem nogometnem centru Brdo je treniral Miho Blažiča, Nemanjo Mitrovića, Andraža Struno, Damjana Boharja, Mateja Palčiča, Žana Majerja in Jona Gorenca Stankovića. "Ti treningi so nam prišli prav," je dejal selektor Kek.