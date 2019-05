Vroči Matavž poslal sporočilo Keku #video

Izkušeni slovenski napadalec Tim Matavž je v torek z dvema zadetkoma pomagal Vitesseju do preboja v finale nizozemskih kvalifikacij za nastop v ligi Europa. Vitesse je doma s 3:1 premagal Groningen in nadoknadil tesen poraz s prve tekme (1:2), v finalu pa se bo dvakrat pomeril z Utrechtom. To je bila najbolj učinkovita predstava Primorca, odkar se je vrnil na igrišče po hudi poškodbi leve noge.

Selektor slovenske članske izbrane vrste Matjaž Kek lahko v zadnjih dneh občuduje imenitno formo napadalcev. V soboto so se Andraž Šporar (Slovan Bratislava), Robert Berić (St. Etienne) in Luka Zahović (Maribor), ki so bili na seznamu napadalcev na marčevskih kvalifikacijskih tekmah z Izraelom (1:1) in Severno Makedonijo (1:1), skupno vpisali med strelce kar šestkrat, z dvema zadetkoma pa je izstopal tudi občasni reprezentant Roman Bezjak (Apoel).

Prvi zadetek Tima Matavža:

Matavž in Norvežan povozila Groningen

Matavž je od preboja v Evropo oddaljen le še en korak. Foto: Getty Images V torek se je vročemu seznamu slovenskih napadalcev pridružil še Tim Matavž. Z Vitessejem na Nizozemskem nastopa v kvalifikacijah za nastop v ligi Europa, kjer mora do končnega cilja preskočiti dve oviri. S prvo je opravil z odliko. Čeprav je v soboto na prvi tekmi z Vitessejem izgubil na gostovanju pri nekdanjem klubu Groningenu (1:2), je v torek na domačem stadionu GelreDome v Arnhemu nadoknadil zaostanek in se veselil napredovanja.

Vitesse je vstopil v dvoboj imenitno, posojeni norveški zvezdnik madridskega Reala Martin Odegaard je povedel gostitelje v vodstvo že po dveh minutah, nato pa v 28. in 31. minuti prispeval še asistenci za zadetka izkušenega Slovenca. Matavž, ki se je spomladi vrnil po hudi poškodbi leve noge, je tako dosegel dva zadetka. Vitesse je hitro povedel s 3:0, gostje pa so v 81. minuti znižali na 1:3, kaj več pa jim ni uspelo. Takrat v enajsterici domačih ni bilo več Primorca, ki je zapustil igro v 62. minuti.

Drugi zadetek Tima Matavža:

V tej sezoni je 30-letni Slovenec dosegel osem zadetkov, nazadnje pa se je več kot enkrat na tekmo vpisal pred osmimi meseci. Vitesse se bo v finalu kvalifikacii za nastop v ligi Europa na Nizozemskem pomeril z Utrechtom. Prva tekma bo v petek, povratna, takrat bo Vitesse računal na prednost domačega igrišča, pa v torek, 28. maja v Arnhemu.