Slovenec s turškim velikanom tako visoko, kot še nikoli #video

Selektor Slovenije Matjaž Kek je lahko v nedeljo z nasmeškom spremljal igro Josipa Iličića, ki se je z novim golom izkazal v gosteh pri Juventusu in Atalanto približal zgodovinski uvrstitvi v ligo prvakov. Z novim golom ga je razveselil tudi Damjan Bohar na Poljskem. V soboto so za kar šest zadetkov poskrbeli Andraž Šporar, Robert Berić in Roman Bezjak. Po drugi strani so selektorja v slabšo voljo spravljale odsotnosti poškodovanih reprezentantov, ki niso zaigrali za klub. Na seznamu so Jan Oblak, Vid Belec, Miha Blažič, Rene Krhin, Benjamin Verbič ... Po daljšem času je od prve minute za Fenerbahče zaigral Miha Zajc, se veselil pomembne zmage in skoka na osmo mesto.

Slovenski trener na delu v tujini:

Elsner brez Evrope tako ali drugače Luka Elsner je končal sezono v Belgiji. Foto: Vid Ponikvar Union Saint-Gilloise je v petek zvečer odigral zadnjo tekmo v drugoligaških kvalifikacijah za nastop v ligi Europa v Belgiji in proti Royal Excel Mouscronu v gosteh izgubil z 1:2. Tako je zasedel drugo mesto v svoji skupini in ostal brez Evrope, ki jo prinaša samo prvo. Tudi če bi nekdanjemu trenerju Domžal in Olimpije uspelo, pa njegov klub v naslednji sezoni v Evropi ne bi nastopil. Union Saint-Gilloise zaradi dotrajanega štadiona namreč sploh ni zaprosil za evropsko licenco. Tako Elsnerjev Union, če bi osvojil prvo tekmo v svoji skupini, sploh ne bi odigral odločilnega dvoboja za zagotovitev evropske vozovnice.

Slovenski reprezentanti na delu v tujini:

Vratarji:

Vid Belec: Sampdoria je v predzadnjem krogu italijanske prve lige v nedeljo remiziral v gosteh pri odpisanem Chievu (0:0). Štajerec ni imel sreče, saj zaradi poškodbe kolena ni odpotoval v Verono, ampak ostal v Genovi. Če bi kandidiral za dvoboj, bi morda prvič v tej sezoni stopil med vratnici italijanskega prvoligaša, saj je trener Marco Gianpaolo spočil prvega čuvaja mreže Emila Audera, tako pa še vedno ostaja brez uradnega nastopa. Za Sampdorio je branil Rafael, namesto Belca pa je bil del odprave Samprodie v mesto ljubezni mladi grški vratar Titas Krapikas.

Matic Kotnik: Panionios je končal sezono in redni del grškega prvenstva končal na šestem mestu. Nekdanji vratar Celja zaradi težav s poškodbo roke ni branil zadnja dva meseca. Zaradi zdravstvenih težav je moral odpovedati tudi marčevsko reprezentančno akcijo.

Jan Oblak je na zadnji tekmi Atletica v tem prvenstvu počival. To je bila edina tekma v prvenstvu, ki jo je izpustil. V 37 nastopih je prejel samo 27 golov in spet prejel nagrado zamora. Foto: Guliver/Getty Images

Jan Oblak: Atletico je v soboto brez slovenskega zvezdnika, ki je tekmo izpustil zaradi blažje poškodbe, zaradi katere naj njegov nastop na junijskih tekmah kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 v Latviji in Avstriji v dresu Slovenije ne bi bil vprašljiv, z 2:2 remiziral v gosteh pri Levanteju v zadnji tekmi španskega prvenstva. Madridčani so s to tekmo sklenili sezono in prvenstvo končali na drugem mestu, to pa je bila tudi zadnja tekma prvega zvezdnika kluba Antoina Griezmanna v majici Madridčanov. Francoz, ki se mu ni uspelo vpisati med strelce, je namreč pred dnevi sporočil, da bo poleti po petih letih zapustil Atletico.

Oblak si je zagotovil že četrto zaporedno lovoriko zamora in izenačil rekord nekdanjega vratarja Barcelone Victorja Valdeza. V 37 nastopih v la ligi je prejel le 27 zadetkov.

Branilci:

Jure Balkovec: Hellas Verona je v play-offu italijanske druge lige v polfinalu v soboto doma izločil Perugio (4:1). Slovenski branilec je srečanje spremljal s klopi za rezervne igralce. Po rednem delu se je tekma končala z 1:1, nato pa so gostitelji v podaljšku napolnili mrežo Perugii in se uvrstili v finale, kjer se bodo v sredo pomerili proti Pescari. Prva tekma bo doma, povratna pa 26. maja v Pescari.

Miha Blažič: Ferencvaroš je postal madžarski prvak že tri kroge pred koncem prvenstva. Osvojil je jubilejni 30. naslov madžarskega prvaka in je po letu 2016 prvič najboljši. Pred najbližjim zasledovalcem Vidijem je imel na koncu kar 13 točk prednosti. V zadnjem krogu je v nedeljo gostoval pri Akademiji Puškaš in remiziral z 1:1. Tudi tokrat brez Slovenca, ki je zaradi težav z zdravjem izpustil že zadnjo tekmo.

Bojan Jokić: kapetan Slovenije je v soboto v ruski premier ligi doma z Ufo izgubil proti Orenburgu z 0:2. Igral je vso tekmo, a ni mogel preprečiti novega poraza Ufe, ki je trenutno na 14. mestu prvenstvene lestvice in se bo ob koncu rednega dela sezone najverjetneje podala v dodatne kvalifikacije za obstanek. Zanimivo je, da sta oba gola za goste zabila nekdanja nogometaša Olimpije Danijel Miškić in Ricardo Alves. Pri gostih je vseh 90 minut odigral slovenski vezist Denis Popović in prispeval podajo za zadetek Miškića za 2:0.

Miha Mevlja: Rostov je v predzadnjem krogu ruske premier lige v nedeljo doma z 1:0 premagal nekdanji klub izkušenega slovenskega branilca Zenit. Mevlja je zaradi težav z zdravjem ostal brez nastopa.

Nemanja Mitrović: Jagiellonia Bialystok je v prvi poljski ligi v ligi za prvaka v zadnjem krogu v nedeljo z 0:2 izgubila v gosteh pri Lechiji iz Gdanska. Po tem porazu je Jagiellonia ostala brez Evrope. Nekdanjega branilca Olimpije ni bilo niti na klopi gostov.

Nejc Skubic: Konyaspor je v predzadnjem krogu turške prve lige v petek zvečer z 1:1 remiziral v gosteh pri Kasimpasi. Izkušeni slovenski bočni branilec, ki je odpovedal zadnjo reprezentančno akcijo, je igral od prve do zadnje minute.

Petar Stojanović: Dinamo Zagreb je novi (stari) hrvaški prvak, saj ima pred Rijeko krog pred koncem prvenstva s tekmo več kar 26 točk prednosti. Modri iz hrvaške prestolnice so se uvrstili tudi v finale hrvaškega pokala, kjer se bodo v sredo pomerili z Rijeko. Zaradi tega je trener Nenad Bjelica v soboto na gostovanju pri Interju iz Zaprešića spočil večino najboljših igralcev. Manjkal je tudi Ljubljančan, ki sploh ni kandidiral za tekmo, modri pa so vseeno zmagali s 3:2.

Aljaž Struna je z Waynom Rooneyjem na dvoboju bil ogromno bitk. Foto: Reuters

Aljaž Struna: Houston Dynamo je v severnoameriški profesionalni ligi MLS v noči na nedeljo premagal DC United iz Washingtona z 2:1. Slovenski branilec je odigral vso tekmo in v peti minuti sodnikovega podaljška prejel rumeni karton, za goste pa je edini zadetek dosegel najboljši strelec v zgodovini angleške reprezentance in nekdanji dolgoletni zvezdnik Manchester Uniteda Wayne Rooney. Houston na skupni lestvici zaseda peto, v zahodni konferenci pa visoko tretje mesto.

Andraž Struna: Anorthosis Famagusta, ki je v ciprskem prvenstvu v skupini za obstanek osvojil prvo mesto, je v zadnji tekmi sezone v soboto doma presenetljivo ostal brez točk proti Doxi Katokopii (0:3). Pirančan je odigral prvi polčas, nato pa se preselil na klop.

Vezisti:

Jaka Bijol: CSKA Moskva je v soboto doma z 1:0 premagal Ahmat Grozni in vpisal pomembno zmago v lovu na Evropo. Pri njej ni sodeloval mladi slovenski vezist zaradi kazni rumenih kartonov, tako da ni imel pravice nastopa.

Damjan Bohar: Zaglebie Lubin je v zadnjem krogu poljske lige za prvaka v nedeljo z 2:2 remiziral v gosteh pri Legiji iz Varšave. Prekmurec se je spet izkazal z zadetkom, in sicer je v 32. minuti zadel za 1:1. Igral je do 80. minute. Sezono je končal z desetimi prvenstvenimi goli.

Domen Črnigoj: Lugano bo v prvi švicarski ligi ta konec tedna počival. Na delu bo v sredo, ko ga čaka gostovanje pri Neuchatel Xamaxu.

Jon Gorenc Stanković: Huddersfield Town se je od angleške elite poslovil prejšnji konec tedna in s soigralci z njim izpadel. Slovenski zvezni igralec je odigral vso tekmo, sezono pa končal z 11 nastopi in enim zadetkom. Zanimivo je, da je lani zatresel mrežo prav aktualnemu prvaku Manchester Cityju.

Josip Iličić je zabil že 13. gol v tej sezoni za Atalanto. Ob tem je prispeval še devet asistenc. Foto: Getty Images

Josip Iličić: po velikem razočaranju sredi tedna, ko je še tretjič izgubil v finalu italijanskega pokala, je zvezdnik slovenskega nogometa izjemno formo, ki jo kaže v tej sezoni, potrdil tudi v nedeljo zvečer, ko je z Atalanto gostoval pri Juventusu Cristiana Ronalda in zasenčil slovitega Portugalca. Kranjčan je bil med najbolj razpoloženimi nogometaši moštva iz Bergama, ki je v tej sezoni zelo učinkovito in razburljivo. Prav on je v 33. minuti zabil že 100. gol v tej sezoni Atalante, ko je iz bližine pospravil žogo v nebranjeno mrežo. Po tem golu je Atalanta vodila vse do 80. minute, ko je srečno izenačujoči gol za domače zabil Hrvat Mario Mandžukić in postavil končni izid 1:1. Iličića takrat ni bilo več na igrišču, na klop je odšel v 78. minuti.

Ker je Milan zmagal, Inter pa izgubil, je Atalanta zdaj skupaj z Interjem z istim številom točk na tretjem mestu. S točko manj je peti Milan, prva štiri mesta pa ob koncu sezone prinašajo ligo prvakov, tako da se v zadnjem krogu obeta hud boj za zadnji dve italijanski mesti v elitni evropski nogometni ligi. Atalanta, ki še nikoli ni igrala v ligi prvakov, uvrstitev v sanjsko ligo pa bi ji z milijoni Uefe dodobra napolnili blagajno, bo v zadnjem krogu doma gostila Sassuolo. Inter bo gostil Empoli. Milan bo gostoval pri Kurtičevem Spalu.

Rene Krhin: Nantes je v predzadnjem krogu v francoski ligi v soboto gostoval pri Montpellierju in osvojil točko (1:1). Slovenski vezist ima še vedno težave z gležnjem, zato ga tudi tokrat ni bilo v postavi gostov.

Jasmin Kurtić: SPAL iz Ferrare si je na italijanskem prvenstvu že zagotovil obstanek, v predzadnjem krogu pa v soboto s soigralci izgubil proti Udineseju z 2:3. Odigral je vso tekmo, v 56. minuti pa prispeval podajo za gol Spala, ki je takrat postavil končni izid. V statistiko se je vpisal tudi z rumenim kartonom.

Benjamin Verbič: Dinamo Kijev je v ukrajinski premier ligi v soboto doma z 2:1 premagal Mariupol, Šahtar pa ubranil prednost in dan pozneje postal prvak. Vojničan je zaradi nedavne operacije gležnja, opravil jo je prejšnji teden na Bavarskem, že končal sezono. Na igrišča bi se lahko vrnil čez slab mesec dni, tako da bo razplet njegovega zdravstvenega stanja pozorno spremljal tudi selektor Matjaž Kek, saj čakata prihodnji mesec slovensko reprezentanco zahtevni kvalifikacijski tekmi za EP 2020 v Avstriji in Latviji. Verbič je v tej sezoni v dresu Dinama prispeval 12 zadetkov in štiri asistence.

Miha Zajc: Fenerbahče je v zaključku sezone ujel zmagovalni ritem. V ponedeljek je v gosteh premagal Erzurumspor (1:0), ki mu zdaj preti izpad. Zmagoviti zadetek je z bele točke dosegel Victor Moses, med prvimi pa mu je čestital slovenski reprezentant. Po daljšem času je zaigral v začetni enajsterici in na igrišču prebil 80 minut, Fenerbahče pa je po tretji zaporedni zmagi poskočil na osmo mesto, kar je najvišja uvrstitev, odkar se je nekdanji zvezni igralec Olimpije, Celja in Empolija preselil v Turčijo.

Napadalca:

Robert Berić: Saint Etienne je v predzadnjem krogu francoskega prvenstva na domačem stadionu nadigral Nice s 3:0 in si zagotovil nastop v ligi Europa, prvi junak zelenih na srečanju pa je bil Krčan. Dosegel je uvodna zadetka za gostitelje. Najprej je v 25. minuti ujel obrambo gostov na spanju in popeljal St. Etienne v vodstvo, nato ga v 65. minuti s strelom z neposredne bližine še podvojil. Slovenski napadalec, ki je letos podaljšal pogodbo s St. Etiennom, je v tej sezoni dosegel devet zadetkov.

Zadetka Roberta Berića:

Andraž Šporar je na zadnjih dveh tekmah dosegel kar pet zadetkov, tako da ogroža absolutni slovaški rekord. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Andraž Šporar: Slovan iz Bratislave si je že pred časom zagotovil naslov slovaškega prvaka, tudi in predvsem po zaslugi fantastične strelske forme Šporarja. Nekdanji napadalec Olimpije se je izkazal tudi v predzadnjem krogu slovaškega prvenstva, ko je na gostovanju Slovana pri Zemplinu Michalovcu dosegel dva zadetka in pomagal slovaškemu prvaku do točke (3:3). V polno je zadel v 40. (za 2:1) in 76. minuti, ko je postavil končni rezultat.

Šporar je v tej sezoni na 35 tekmah na vseh tekmovanjih zabil izjemnih 33 zadetkov. Na zadnjih dveh tekmah je mrežo tekmecev zatresel kar petkrat, skupno pa je na slovaškem prvenstvu nedotakljivi kralj strelcev s kar 28 zadetki. Na zadnjih tekmah je bil tako razigran, da lahko v zadnjem krogu ogrozi celo absolutni strelski rekord v zgodovini slovaškega prvenstva, ki ga je v sezoni 1995/96 postavil napadalec Košic Robert Semenik. Dosegel je kar 29 zadetkov. Šporar bo zadnjo tekmo odigral prihodnji konec tedna proti Seredu, najslabši ekipi v skupini za prvaka.

Na seznamu so vsi nogometaši, ki so se znašli na prvem seznamu novega selektorja slovenske reprezentance v letu 2019 Matjaža Keka za prvi tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 proti Izraelu (1:1) in Severni Makedoniji (1:1).

Preostali slovenski nogometaši, ki igrajo v tujini:

Timi Max Elšnik (Northampton Town) Anglija, 4. liga Konec sezone. Zlatko Dedić (Wacker Innsbruck) Avstrija, 1. liga, liga za obstanek Admira : Wacker Innsbruck 3:2 Odigral je vso tekmo. Rajko Rep (Hartberg) Avstrija, 1. liga, liga za obstanek Rheindorf Altach : Hartberg 3:1 Odigral je vso tekmo. Patrik Eler (Ried) Avstrija, 2. liga Austria Lustenau : Ried 0:0 Igral je 67 minut. Alem Pašić (Vorwärts Steyr) Avstrija, 2. liga Juniors OÖ : Vorwärts Steyr 4:1 Igral je od 79. minute. Žan Pelko (Austria Celovec) Avstrija, 2. liga Austria Celovec : Lafnitz 2:0 Ni igral. Sedel je na klopi. Erik Gliha (St. Truiden) Belgija, skupina za ligo Europa St. Truiden : Westerlo 2:1 Ni kandidiral za tekmo. Nicolas Rajsel (Roeselare) Belgija, 2. liga, skupina za obstanek Konec sezone. Roeselare si je zagotovil obstanek v drugi ligi. Elvis Džafić (Sarajevo) BiH, 1. liga Sarajevo : Zvijezda 4:0 Zaradi zdravstvenih težav ni kandidiral za tekmo. Sarajevo je novi prvak BiH. Emil Velić (Mladost Doboj Kakanj) BiH, 1. liga Sloboda Tuzla : Mladost Doboj Kakanj 0:1 Ni igral. Dino Martinović (Etar) Bolgarija, 1. liga, kvalifikacije za ligo Europa Slavija Sofija : Etar 1:0 Ni kandidiral za tekmo. Alen Ožbolt (Lokomotiv Plovdiv) Bolgarija, 1. liga, skupina za obstanek Konec sezone. Lokomotiv si je zagotovil obstanek, med tednom pa je osvojil bolgarski pokal po zaslugi prekrasnega zadetka Alena Ožbolta. Roman Bezjak (Apoel Nikozija) Ciper, 1. liga, skupina za prvaka Apoel Nikozija : AEL Limasol 4:0 Odigral je 75 minut in dosegel dva zadetka. V polno je zadel v 28. (1:0) in 57. minuti (2:0). Bezjak je v tej sezoni dosegel štiri zadetke in z Apoelom postal prvak Cipra. V sredo lahko osvoji še pokal. Saša Aleksander Živec (Omonia Nikozija) Ciper, 1. liga, skupina za prvaka AEK Larnaka : Omonia Nikozija 2:1 Ni igral. Ni ga bilo niti na klopi. Jan Koprivec (Pafos) Ciper, 1. liga, skupina za obstanek Ermis : Pafos 1:2 Ni igral, ni ga bilo niti na klopi. Matija Širok (Pafos) Ciper, 1. liga, skupina za obstanek Ermis : Pafos 1:2 Ni igral, ni ga bilo niti na klopi. Damjan Vuklišević (Slovan Liberec) Češka, 1. liga, skupina za prvaka Slovan Liberec : Viktoria Plzen 0:2 Ni igral, ni ga bilo niti na klopi. Branko Ilić (Vejle BK) Danska, 1. liga, play-off za obstanek Vejle : Hobro 0:2 Ni igral. Ni ga bilo niti na klopi. Filip Valenčič (Inter Turku) Finska, 1. liga Inter Turku : KuPS 1:0 Odigral je vso tekmo. Denis Petrić (Guingamp) Francija, 1. liga Guingamp : Nimes 2:2 Ni kandidiral za tekmo. Guingamp zapušča prvoligaško druščino. Jan Repas (Caen) Francija, 1. liga Lyon : Caen 4:0 Ni kandidiral za tekmo. Milan Kocić (Panionios) Grčija, 1. liga Konec sezone. Marko Nunić (Larissa) Grčija, 1. liga Konec sezone. Erik Janža (Osijek) Hrvaška, 1. liga Gorica : Osijek 1:0 Ni igral. Sedel je na klopi. Matej Poplatnik (Kerala Blasters) Indija, 1. liga Konec sezone. Rene Mihelič (Persib Bandung) Indonezija, 1. liga Persib Bandung : Persipura 3:0 Odigral je vso tekmo. To je bil njegov prvi nastop v indonezijskem prvenstvu. Valter Birsa (Cagliari) Italija, 1. liga Genoa : Cagliari 1:1 V igro je vstopil v 80. minuti. Žan Celar (Roma) Italija, 1. liga Sassuolo : Roma 0:0 Ni kandidiral za tekmo. Boštjan Cesar (Chievo) Italija, 1. liga Chievo : Sampdoria 0:0 Odigral je vso tekmo. Samir Handanović (Inter) Italija, 1. liga Napoli : Inter 4:1 Samir Handanović, ki je bil med tednom izbran za najboljšega vratarja sezone v serie A, je branil vso tekmo. Luka Krajnc (Frosinone) Italija, 1. liga Milan : Frosinone 2:0 NI igral. Sedel je na klopi. Leo Štulac (Parma) Italija, 1. liga Parma : Fiorentina 1:0 Odigral je 68 minut. Rok Vodišek (Genoa) Italija, 1. liga Genoa : Cagliari 1:1 Ni kandidiral za tekmo. Siniša Anđelković (Padova) Italija, 2. liga Konec sezone. Padova je izpadla v tretjo ligo. Maks Barišič (Padova) Italija, 2. liga Konec sezone. Padova je izpadla v tretjo ligo. Matija Boben (Livorno) Italija, 2. liga Konec sezone. Livorno je obstal v ligi. Enej Jelenič (Carpi) Italija, 2. liga Konec sezone. Carpi je izpadel v tretjo ligo. Žan Majer (Lecce) Italija, 2. liga Konec sezone. Lecce je končal sezono na drugem mestu in si zagotovil napredovanje v prvo ligo. Dejan Vokić (Benevento) Italija, 2. liga (play-off za prvo ligo) Cittadella - Benevento, torek 21.00 Željko Filipović (Atyrau) Kazahstan, 1. liga Tobol : Atyrau 3:0 Ni kandidiral za tekmo. Dejan Trajkovski (Akademija Puškaš) Madžarska, 1. liga Akademija Puškaš - Ferencvaroš 1:1 Ni igral. Ni ga bilo niti na klopi. Kevin Kampl (RB Leipzig) Nemčija, 1. liga Werder Bremen : RB Leipzig 2:1 Zaradi lažje poškodbe ni kandidiral za tekmo. Trener ni želel tvegati z nastopom Slovenca, saj čaka Leipzig 25. maja finale pokala proti Bayernu. Nik Omladič (Greuther Fürth) Nemčija, 2. liga Greuther Fürth : St. Pauli 2:1 Ni igral, ostal je na klopi. Dominic Maroh (Krefelder Uerdingen) Nemčija, 3. liga Uerdingen : Wehen Wiesbaden 2:3 Odigral je vso tekmo. Jovan Vidović (Meppen) Nemčija, 3. liga Kaiserslautern : Meppen 4:2 V igro je vstopil v 72. minuti. Ažbe Jug (Fortuna Sittard) Nizozemska, 1. liga Konec sezone. Fortuna Sittard si je zagotovila obstanek. Tim Matavž (Vitesse) Nizozemska, 1. liga (play-off za ligo Europa) Groningen : Vitesse 2:1 V igro je vstopil v 46. minuti. Haris Vučkić (Twente) Nizozemska, 2. liga Konec sezone. Twente je zasedel prvo mesto in se uvrstil v prvo ligo. Goran Cvijanović (Arka Gdynia) Poljska, 1. liga, skupina za obstanek Slask Vroclav : Arka Gdynia 4:0 V igro je vstopil v 67. minuti. Uroš Korun (Piast Gliwice) Poljska, 1. liga, skupina za prvaka Piast Gliwice : Lech Poznan 1:0 Ni igral. Sedel je na klopi. Matej Palčič (Wisla Krakov) Poljska, 1. liga, skupina za obstanek Wisla Krakov : Miedz Legnica 4:5 Zaradi zdravstvenih težav ni kandidiral za tekmo. Matej Pučko (Korona Kielce) Poljska, 1. liga, skupina za obstanek Korona Kielce : Gornik Zabrze 0:3 V igro je vstopil v 75. minuti. David Zec (Benfica B) Portugalska, 2. liga Sporting Braga B : Benfica B 5:1 Odigral je 59 minut, nato pa moral zaradi rdečega kartona predčasno z igrišča. Rumeni karton je prejel v 23. minuti. To je njegova prva izključitev, odkar igra na Portugalskem. Gregor Balažic (Ural Jekaterinburg) Rusija, 1. liga Ural : Lokomotiv Moskva 2:2 Ni kandidiral za tekmo. Lovro Bizjak (Ufa) Rusija, 1. liga Ufa : Orenburg 0:2 Igral je od 66. minute. Andres Vombergar (Ufa) Rusija, 1. liga Ufa : Orenburg 0:2 Igral je 66 minut. Denis Popović (Orenburg) Rusija, 1. liga Ufa : Orenburg 0:2 Igral je vso tekmo in v 87. minuti prispeval podajo s kota za zadetek Danijela Miškića za 2:0. Miral Samardžić (Krila Sovjetov Samara) Rusija, 1. liga Krila Sovjetov : Spartak Moskva 1:2 Igral je vso tekmo. Kenan Bajrić (Slovan Bratislava) Slovaška, 1. liga, skupina za prvaka Ziemplin Michalovce : Slovan Bratislava 3:3 Odigral je vso tekmo. Kenan Fatkić (Thun) Švica, pokal, finale Basel : Thun 2:1 Odigral je vso tekmo. Nejc Mevlja (Schaffhausen) Švica, 2. liga Konec tedna ni tekme. Aris Zarifović (Samut Prakan City) Tajska, 1. liga Samut Prakan City : Prachuap 1:1 Rajko Rotman (Akhisarspor) Turčija, 1. liga Akhisarspor : Kayserispor 2:2 Odigral je vso tekmo, Akhisarspor se poslavlja od prve turške lige. Matic Fink (Boluspor) Turčija, 2. liga Boluspor : Eskisehirspor 3:2 Ni igral, ni ga bilo niti na klopi. Aljaž Ivačič (Portland Timbers) Liga MLS Ta teden nima tekme. Antonio Mlinar Delamea (New England Revolution) Liga MLS Montreal Impact : New England Revolution 0:0 Ni igral, ostal je na klopi.