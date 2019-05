Gliha predstavil seznam največjih slovenskih upov

Ob članski reprezentanci bo 7. in 10. junija aktivna tudi izbrana nogometna vrsta do 21 let, ki jo čakata prijateljski tekmi s Švico in Gruzijo v Aarauu in Lendavi. Selektor Primož Gliha je predstavil seznam igralcev, na katere bo računal na teh dveh obračunih. Poklical je 22 igralcev, največ iz Aluminija in Triglava.