Iličićevi in Handanovićevi poskrbeli za nekaj drame, a si le priborili ligo prvakov

V zadnjem krogu italijanskega prvenstva se je bil vroč boj za tretje in četrto mesto, ki še vodita v ligo prvakov. Atalanta Josipa Iličića je premagala Sassuolo in prvenstvo končala na tretjem mestu, Inter Samirja Handanovića pa je po zmagi nad Empolijem četrti. Milanu tudi zmaga nad Spalom Jasmina Kurtića ni pomagalo in je končal na petem mestu, šesta je Roma. V soboto sta Frosinone, pri katerem Luka Kranjc ni dobil priložnosti, in Chievo, oba poslavljata od prve lige, remizirala. Boštjan Cesar je za goste odigral vso tekmo.

Iličićeva Atalanta je proti Sassuolu doživela hladen tuš v 19. minuti, ko so gostje povedli, nato pa so gostitelji z borbeno igro (rumeni karton je zaradi grobosti prejel tudi slovenski reprezentant) prevzeli vajeti igre in do konca tekme zabili tri gole za udobno in pomembno zmago, s katero so si tudi zagotovili nastop v ligi prvakov v prihodnji sezoni. Prvič v zgodovini kluba.

OFFICIAL: Atalanta finish in 3rd place with a team worth just a fraction of the rest. The FIRST time in the clubs HISTORY.



WOW. ⚫🔵 pic.twitter.com/09Jw8PbE43 — Italian Football TV (@IFTVofficial) May 26, 2019

Zmago je za uvrstitev v najprestižnejše evropsko klubsko tekmovanje nujno potreboval tudi milanski Inter Samirja Handanovića. Pomeril se je z Empolijm, po golu Keite v 51. minuti jim je kazalo dobro, še bolje deset minut kasneje, ko so imeli priložnost rezultat povišati z bele točke, a Icardi je enajstmetrovko zgrešil, Empoli pa v 76. minuti izenačil in kazalo je na katastrofo domačih. Trpljenje navijačev jev 81, prekinil Radja Nainggolan.

Inter will play Champions League football next season! 🌟 pic.twitter.com/F2cz8K7ljM — B/R Football (@brfootball) May 26, 2019

Chievo je sezono po odbitku treh točk zaradi nepravilnega poslovanja končal z vsega 17 točkami. To je najmanj v obdobju, ko zmaga šteje tri točke in odkar liga od leta 2004 šteje 20 klubov.

Cagliari Valterja Birse v nedeljo čaka obračun proti Udinesejem, Genoa Roka Vodiška, ki so bo še skušala zagotoviti obstanek v Serie A, bo gostovala v Firencah, Sampdoria z Vidom Belcem se bo udarila s prvaki iz Torina.

