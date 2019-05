V živo: Cesar gosti Sampdorio

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nedelja v 37. krogu serie A prinaša šest tekem. Začelo se je v Veroni, kjer Chievo Boštjana Cesarja gosti Sampdorio, pri kateri Vida Belca ni v ekipi, medtem ko cesar igra od prve minute. Spored se bo nadaljeval s tekmo med Parmo Lea Štulca in Fiorentino. Frosinone Luke Krajnca odhaja na San Siro, Josip Iličić pa bo z Atalanto napadel prvaka Juventus. Zvečer se obeta še poslastica med Napolijem in Interjem Samirja Handanovića.

Na prvi tekmi 37. kroga italijanskega prvenstva je Spal Jasmin Kurtića klonil (2:3) v Vidmu pri Udineseju. Slovenski reprezentant je odigral celotno srečanje in se podpisal pod eno podajo in rumeni karton. Genoa Roka Vodiška je remizirala (1:1) s Cagliarijem Valterja Birse. Prvega ni bilo niti v kadru svoje ekipe, Birsa pa je v je v igro vstopil v 80. minuti. Sobotni spored sta zaključila Roma mladega Žana Celarja in Sassuolo. Tekma v Rimu se je končala brez zadetkov.

Krog se bo zaključil v ponedeljek s tekmo med novopečenim pokalnim prvakom Laziem in Bologno.

Italijansko prvenstvo, 37. krog:

Lestvica: