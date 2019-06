Kek: Celovec bo prva priložnost, da dokažemo, da smo sposobni narediti več

Slovenska reprezentanca se v teh dneh v Kranjski Gori in na Brdu pri Kranju pripravlja na kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo 2020 proti Avstriji in Latviji. Selektor Matjaž Kek je z opravljenim doslej zadovoljen.

Konec tedna so Slovenci dvakrat trenirali na Brdu. "Ob koncu sezone več razmišljamo o telesni pripravljenosti, saj je to velik adut avstrijske reprezentance. Igralci iz bundeslige gredo kot 'mašine', če se smem tako izraziti," pravi Kek in dodaja, da če se jim bodo njegovi varovanci v tem pogledu znali postaviti po robu, bo to pomenilo ogromno za dosego želenega izida. "Dejstvo je namreč, da v kratkih reprezentančnih pripravah veliko na tem niti ne moremo narediti," dodaja Kek.

Ta v boju z Avstrijci izpostavlja še en vidik priprav. "Toliko bolj pomemben je psihološki pristop. Zelo sem zadovoljen s tem, kar so igralci prikazali do sedaj. Saj se nisem bal glede pristopa, tisti, ki me poznajo, vedo, da se to, da pristop ne bi bil pravi, pri meni lahko zgodi samo v prvih petih minutah in še to samo enkrat. Prosil ne bom nikogar, silil še manj. Če igranje za reprezentanco v Celovcu, kjer se s slovenske strani išče karta več, potem tudi ne vem ... Potem bi bili fantje v napačnem poslu. Ampak ne, kar se tega tiče, res nimam pripomb, sem res zadovoljen. Tudi Haifa in Stožice so temu pritrdile. Čeprav se zavedamo, da rezultat ni bil čisto po naših željah," meni selektor.

Slovenija je do zdaj zabeležila dva remija. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Nadaljevanje priprav v Kranjski Gori

Slovenija je ob neodločenih izidih 1:1 na tekmi v Izraelu in doma proti Severni Makedoniji pokazala več želje kot v prejšnjem obdobju pod drugimi selektorji, a vendarle ostaja grenak priokus, saj sta na računu le dve točki. "Zavedamo se, da se z Izraelom in Severno Makedonijo ni izšlo po naših željah in videlo se je, da smo sposobni narediti več. Celovec bo prva priložnost, da to potrdimo, se pa vsi hkrati zelo dobro zavedamo, da bo tekma izredno, izredno težka. Ampak, saj takšna bo vsaka v naši skupini - sploh sedaj, ko ima Latvija nov, slovenski pridih," je zaključil Kek in pri Latviji mislil na njenega selektorja Slavišo Stojanovića. Priprave bo Slovenija nadaljevala z današnjim treningom ob 17.30 v Kranjski Gori.

Slovenija, ki se ji je v nedeljo pridružil še napadalec Maribora Luka Zahović, se bo z Avstrijci merila v petek ob 20.45, z Latvijci pa ob isti uri tri dni pozneje v Rigi. Avstrija je trenutno na lestvici Mednarodne nogometne zveze 34., Slovenija je 63., Latvija pa 133.

V skupini G sicer po dveh krogih vodi Poljska s šestimi točkami, Severna Makedonija in Izrael jih imata po štiri, Slovenija dve, Avstrija in Latvija pa sta še brez točk.

