Verona vstala od mrtvih in se s Slovencem vrnila med elito

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Verone so v dodatnih kvalifikacijah za popolnitev prve italijanske lige izločili Cittadello in si zagotovili vrnitev med najboljše. Čeprav je Hellas Verona, za katero občasno nastopa tudi slovenski reprezentant Jure Balkovec, prvo tekmo v gosteh izgubila z 0:2, je bila v nedeljo zvečer prepričljiva in je odpravila tekmeca kar s 3:0. Balkovec je dvoboj spremljal s klopi za rezervne igralce.