Slovenski kapetan se bo še naprej družil z rusko elito

V Rusiji si služi nogometni kruh ogromno slovenskih legionarjev. Na njih je zelo pozoren tudi slovenski selektor Matjaž Kek, ki je za aktualno reprezentančno akcijo proti Avstriji (7. junija v Celovcu) in Latviji (10. junija v Rigi) vpoklical štiri slovenske legionarje v Rusiji. To so Jaka Bijol (CSKA Moskva), Miha Mevlja (Rostov), novinec Denis Popović (Orenburg) in pa kapetan Bojan Jokić (Ufa).

Jokić podal za prvi gol

Izkušeni Kranjčan je v nedeljo končal prvenstveno sezono. Ker je Ufa končala redni del prvenstva na skromnem 14. mestu (od 16 klubov), si je moral obstanek priigrati v dodatnih kvalifikacijah. Udaril se je Tomom iz Tomska in osrečil navijače.

Podaja Jokića za gol Ufe pri 1:20:

V četrtek je bil boljši na prvi tekmi (2:0), na dvoboju pa se je izkazal tudi Jokić. Prvi levi bočni branilec slovenske reprezentance je prispeval podajo za prvi gol, izmed njegovih rojakov pa je na tej tekmi nastopil še Andres Vombergar. Odigral je 70 minut, Lovro Bizjak pa je ostal na klopi za rezervne igralce.

Poraz v Sibiriji, ki ni bolel

Jokić bo še naprej igral dvoboje proti najboljšim ruskim klubom. Foto: Getty Images Ufa je v nedeljo odpotovala v Sibirijo, kjer se je na povratni tekmi udarila s Tomom in skušal ohraniti prednost. Začetek ni bil najbolj spodbuden, saj so gostitelji povedli že po 11 minutah. Pričakoval se je popoln juriš na vrata gostov, a je Ufa vzdržala nalet in poskbela, da je ostalo pri tesni zmagi gostiteljev (1:0). S tem si je s skupnim rezultatom 2:1 zagotovila obstanek med rusko elito.

Poleg Jokića, ki je ponovno odigral vso tekmo, je ponovno stopil na igrišče Vombergar. Nekdanji napadalec Olimpije je vstopil v igro na začetku drugega polčasa, Bizjak pa je ponovno obsedel na klopi.

V drugem paru dodatnih kvalifikacij za obstanek se merita Krila Sovjetov Mirala Samardžića in Nižnji Novgorod.