Napadalci se po besedah Jana Oblaka držijo za glavo

Po končani sezoni španskega prvenstva, v kateri se je Barcelona skoraj sprehodila do novega naslova, se je Jan Oblak znašel v središču pozornosti. Ponovno je blestel med vratnicama. Na 37 tekmah je prejel zgolj 27 zadetkov, z naskokom najmanj od vseh prvih vratarjev španskih prvoligašev, in dobil priznanje zamora. Pripadlo mu je že četrtič zapored, s čimer je izenačil rekord nekdanjega vratarja Barcelone Victorja Valdesa.

Kaj bo prineslo poletje?

Čeprav je nogometni svet navdušen nad njegovimi sposobnostmi, pa sam čuti, da bi lahko branil še bolje. "Nisem še pokazal vsega, česar sem zmožen. Pri branjenju bi lahko izboljšal še številne stvari. Lahko napredujem v prav vseh segmentih igre," je prepričan 26-letni Škofjeločan, da lahko napreduje iz tedna v teden. Če bi postal še boljši, bi mu na svetu težko našli par. Že zdaj spada v skupino najboljših vratarjev na svetu, o čemer govori tudi zanimanje nekaterih največjih (in najbogatejših) evropskih klubov.

Oblak bi najraje ostal v Madridu in nadaljeval zgodbo, ki jo piše trener Diego Simeone. Prihodnja sezona bo nekoliko drugačna, saj rdeče-bele zapušča kar nekaj zvezdnikov, med njimi tudi Antoine Griezmann, Diego Godin in Filipe Luis. "Poletje bo zelo dolgo. Bomo videli, kaj bo prineslo. Težko je govoriti o prihodnji sezoni, ker se še ni začela, o Godinu in Filipeju, s katerima sem sodeloval v obrambi, pa imam le pohvalne besede. Veliko sta mi pomagala. Z njima sem bil skupaj pet let in ponosen sem, da sem si lahko z njima delil slačilnico."

Sanjal je o naslovih, a je bila realnost drugačna

Jan Oblak si je prislužil priznanje zamora že četrtič zapored. Foto: Twitter Atletico je sezono začel z lovoriko, saj je osvojil evropski superpokal, nato je v španskem prvenstvu osvojil drugo mesto, v ligi prvakov in pokalu pa se poslovil že v osmini finala.

"Vsi v ekipi bi se radi potegovali za kaj več. Radi bi se potegovali za lovorike, osvajali naslove. V tej sezoni smo sanjali o naslovih, a je bila realnost nekoliko drugačna. Osvojili smo drugo mesto, s katerim moramo biti zadovoljni. Čestital bi Barceloni za naslov, prihodnjo sezono pa nas čaka nova priložnost," ne skriva motiva, da bi v sezoni 2019/20 v prvenstvu posegel še višje.

Prvi cilj bo osvajati več domačih točk. To je Oblak v tej sezoni pogrešal, saj bi po njegovem mnenju vplivalo tudi na bolj enakopraven boj z Barcelono za naslov prvaka.

Kapetanski trak doživlja kot velik privilegij

Bo prihodnji mesec branil barve domovine v Celovcu in Rigi? Foto: Morgan Kristan / Sportida V sezoni 2018/19, ki jo bo v Španiji v soboto sklenil pokalni finale med Barcelono in Valencio, je bil zelo ponosen na trenutke, ko je nosil kapetanski trak. "To je velik privilegij, še zlasti zato, ker ne prihajam iz Španije, ampak iz Slovenije. To sem doživel kot ogromno čast, ki me je navdajala s ponosom," je izpostavil eno najlepših izkušenj v sezoni, ki jo je končal na seznamu poškodovanih igralcev.

Zaradi poškodbe mišice je izpustil zadnjo tekmo proti Levanteju, nekaj skrbi pa s tem povzročil tudi selektorju Matjažu Keku, saj se bližata kvalifikacijski tekmi za EP 200 v Avstriji (7. junij) in Latviji (10. junij).

Španski mediji so nazadnje poročali o tem, da ima Oblak le lažjo poškodbo, o čemer priča tudi podatek, da je na torkovi prijateljski tekmi v Izraelu sedel na klopu. Zvezdniki Atletica so na njej pomahali v slovo sezoni, Griezmann pa je dosegel zadnji zadetek za Los Colchoneros.