Poletne prestopne bombe, ki bi lahko zatresle Evropo

Evropska nogometna borza bo kmalu poskakovala v ritmu norih milijonskih zneskov. Bliža se poletni prestopni rok. Letos bo zelo zanimiv, znova se omenjajo rekordno visoki nakupi, glavno besedo pa bodo imeli največji in najbogatejši klubi. Med glavnimi junaki poletnih selitev bi se lahko znašla tudi najbolj vroča slovenska nogometaša v tem trenutku, Jan Oblak in Josip Iličić.

Poletni prestopni rok daje priložnost, da klubi osvežijo seznam igralcev, se znebijo tistih, za katere mislijo, da klubu ne morejo pomagati do boljših rezultatov, pripeljejo pa tiste, ki so že dalj časa obkroženi na seznamu želja.

S trenutnim kadrom so lahko najbolj zadovoljni največji angleški klubi. Z izjemo Manchester Uniteda so še Liverpool, Tottenham, Arsenal in Chelsea v igri za obe evropski lovoriki, prvak Manchester City pa v soboto na finalu pokala FA na Wembleyju proti Watfordu cilja na zgodovinski podvig, trojno angleško krono. Njegov trener Josep Guardiola je pred velikim dosežkom. Na Otoku mu gre vse kot po maslu, v Evropi pa ni bil tako uspešen. Nazadnje se je kot trener na evropski prestol podal z Barcelono, pisalo se je leto 2011.

Griezmann prihaja, Coutinho odhaja?

Antonie Griezmann in Diego Godin sta z Atleticom tako proslavljala osvojitev evropske lige, v sezoni 2019/20 pa ne bosta več nosila rdeče-belega dresa. Foto: Reuters V napovedih, kdo bi bil lahko poleti najbolj dejaven v prestopnih dejavnostih, izstopajo prav Katalonci. Odkar je Barcelona za rekordnih 222 milijonov evrov prodala Parižanom Neymarja, se je odločila za kar nekaj drznih nakupov. Izstopala sta zlasti Ousmane Dembele in Philippe Coutinho, za katera je Barcelona skupaj odštela krepko več kot 200 milijonov evrov. Domače lovorike kar dežujejo, Barcelona je najboljša na španskih tleh, v Evropi pa še naprej bode v oči suša. Katalonci navkljub izjemnim predstavam Lionela Messija niso videli finala vse od leta 2015.

Trener Ernesto Valverde je odločen, da po šoku na Anfieldu (0:4) zaceli rane z osvojenim španskim pokalom, nato pa v novo sezono vstopi z osveženo zasedbo. Tako se poleti obetajo na Camp Nouu številne spremembe. Največje ime, ki se omenja, je Antoine Griezmann. Najboljši igralec Atletica, svetovni prvak s Francijo, eden tistih, ki lahko predstavljajo dodaten jeziček na tehtnici, ko so dvoboji izenačeni in lahko zmagovalca odloči že ena mojstrska poteza. Osemindvajsetletni Francoz s portugalskimi koreninami jih premore ogromno. Jan Oblak in druščina ga bodo v Madridu zelo pogrešali.

Philippe Coutinho (za zdaj) ni upravičil pričakovanj po dragem nakupu, ko je prišel iz Liverpoola. Foto: Reuters

Po prvem juliju bo francoski zvezdnik na voljo za 120 milijonov evrov. Barcelona bi lahko po prihodu Griezmanna prodala Coutinha, čeprav njegov agent Andrea Betrolucci vztrajno trdi, da Brazilec ostaja v načrtih Barcelone tudi v prihodnji sezoni.

Prvi Slovenec na Old Traffordu? Janu Oblaku lahko četrto zaporedno lovoriko zamora prepreči le še čudež. Foto: Getty Images Poleti bi se lahko med osrednjimi imeni, vpletenimi v odmevne poletne prestope, pojavila tudi dva Slovenca. Vratar Atletica Jan Oblak bi se lahko podpisal pod nov rekord, če bi njegov stanovski kolega David de Gea resnično zapustil Old Trafford. United se zanima za Slovenca, za katerega bi moral po novem plačati 120 milijonov evrov, kar pa za polno blagajno rdečih vragov, ki so v tej sezoni doživeli več razočaranj kot svetlih trenutkov, ne bi smelo biti težava. Če bi se to zgodilo, Škofjeločan pa bi pokazal pripravljenost, bi porušil svetovni rekord. Postal bi prvi vratar, ki bi zamenjal klub, snubec pa bi zanj plačal trimestno številko v milijonih evrov. Če bo ostal v Madridu, bo še naprej užival kot eden največjih stebrov Diega Simeoneja. Po odhodu Diega Godina bo veliki vodja obrambe, dobitnik štirih zaporednih priznanj zamora (zadnjega bo potrdil konec tedna), z največjo plačo v klubu in globokim spoštovanjem navijačev.

Razpad Ajaxove čudežne zasedbe

Ajax je v ligi prvakov izločil Real in Juventus, nato pa nesrečno izpadel proti Tottenhamu. Foto: Reuters Novi (stari) španski prvaki bodo poleti predstavili kar nekaj novincev. Poleg 22-letnega zveznega igralca Frenkieja de Jonga (86 milijonov evrov) bi radi pripeljali še enega Nizozemca. Še enega mladega fenomena iz Ajaxa, karizmatičnega 19-letnega kapetana Matthijsa de Ligta, ki bi se pridružil Gerardu Piqueju in tvoril osrednji obrambni par. Stal naj bi okrog 75 milijonov evrov in predstavljal veliko naložbo za prihodnost.

Na izhodnih vratih se zelo pogosto omenja Ivan Rakitić. Za Hrvata, rojenega in nogometno vzgojenega v Švici, se najbolj zanima milanski Inter, ki išče okrepitve v Španiji. Pred prihodom na San Siro k Samirju Handanoviću je namreč tudi kapetan Atletica Diego Godin, eden najboljših obrambnih igralcev na svetu.

Matthijs de Ligt še ni sporočil imena novega kluba. Največje možnosti ima po ocenah številnih medijev prav Barcelona. Foto: Reuters

Ajaxova čudežna zasedba bo torej pomahala v slovo. V četrtek je bila v Amsterdamu prava zmeda. V središču mesta se je zbralo 100 tisoč navijačev, ki so nazdravili dvojni nizozemski kroni, na slavnostnem odru pa še zadnjič uzrli skupaj ekipo, ki jo je delilo le nekaj sekund do velikega evropskega finala. Kmalu bo razpadla.

Na žalost navijačev ne bosta odšla le mlada nizozemska asa de Jong in de Ligt, ki sta obnorela svet. Na vročih seznamih poletnih želja so tudi Brazilec David Neres, Maročan, rojen v domovini tulipanov, Hakim Ziyech, Nizozemec Donny van de Beek, kamerunski vratar Andre Onana in še kdo. Pred trenerjem Erikom ten Hagom so zahtevni časi, eden redkih, ki bo pri nizozemskem velikanu židane volje, pa bo blagajnik kluba, saj bo Ajax v nekaj mesecih zaslužil kot že dolgo ne.

Srb v dresu Reala, Eintracht bogatejši za 60 milijonov

Luka Jović bo v prihodnji sezoni očitno nosil dres Reala. Foto: Reuters Ajax je v osmini finala lige prvakov prekrižal načrte Realu, ki se je tako po treh zaporednih evropskih naslovih poslovil od največje lovorike. Real Madrid se po sezoni, ki mu ne bo prinesla novih lovorik, pripravlja na temeljito prenovo slačilnice. Omenjajo se velika imena. Španski športni dnevnik AS je med tednom sporočil, da bo prihodnji teden prišel Luka Jović, srbski napadalec Eintrachta.

Real bo za mladega asa, ki je prve korake v članskem nogometu pri Crveni zvezdi naredil pod vodstvom slovenskega trenerja Slaviše Stojanovića, odštel 60 milijonov evrov. Po dolgih letih bi postal prvi Srb pri Realu. Zadnji je bil Perica Ognjenović na začetku tisočletja. Jović naj bi prejel na leto deset milijonov evrov.

Jović na seznamu novincev ne bo osamljen. Velika, a tudi zelo draga želja je Belgijec Eden Hazard. Podobno velja za Francoza Paula Pogbaja, ki bi rad čim hitreje pozabil na neuspešno sezono v dresu Manchester Uniteda, na seznamu želja je tudi njegov rojak Ferland Mency (Lyon), ki bi lahko na položaju levega bočnega branilca zamenjal Brazilca Marcela. Za Mendyja se zanima tudi Juventus.

Real že dalj časa ceni znanje Danca Christiana Eriksena, ki prihaja kmalu v Madrid, a ne po podpis pogodbe z Realom, ampak ponosno v dresu Tottenhama, saj ga prvega junija čaka finale lige prvakov proti Liverpoolu. Real po nekaterih odmevnih govoricah cilja celo na prvega zvezdnika Liverpoola Mohameda Salaha!

Bale, James in Navas na izhodnih vratih

Gareth Bale bo poleti najverjetneje zapustil Santiago Bernabeu. Foto: Reuters Tottenham bi lahko na Wandi Metropolitano bodril tudi velik ljubljenec navijačev londonskega kluba Gareth Bale. Valižan, najdražji nakup v bogati klubski zgodovini madridskega Reala, ni igralec po godu Zinedina Zidana. Ni jih malo španskih medijev, ki so prepričani, da bo Otočan po koncu sezone pospravil kovčke in odšel drugam. Ni več v rosnih letih, poškodbe mu pogosto parajo živce, tako da je vprašanje, koliko bi lahko beli baletniki iztržili za hitronogega Bala.

Podobno velja za Kolumbijca Jamesa Rodrigueza, ki se ni naigral na Bavarskem. Seznam igralcev, ki bi lahko zapustili Santiago Bernabeu, je dolg in širok. Na njem so tudi rezervni vratar Keylor Navas, Jesus Vallejo, Dani Ceballos, Mateo Kovačić, Marcos Llorente, Borja Mayoral in še kdo.

Bosta pa poleti končno zaigrala za Real mlada brazilska novinca Eder Militao in Rodrygo, od katerih pričakuje vodstvo kraljevega kluba ogromno.

Kranjčan želja italijanskih velikanov Josip Iličić spada med najboljše igralce serie A. Foto: Guliver/Getty Images V Italiji je v življenjski formi Josip Iličić. Ima 31 let, a igra navdihnjeno kot mladenič. Blesti na največjih tekmah, navdušuje z bogatim tehničnim znanjem, velikimi mojstrovinami. Atalanta se v serie A spogleduje z zgodovinsko uvrstitvijo v ligo prvakov. V pokalu se mu ni izšlo, v finalu je izgubil proti Laziu. Zanj se zanimata Roma in Napoli, a bi ga klub iz Bergama pustil le za 50 milijonov evrov. Pogodba mu poteče po koncu prihodnje sezone, tako da bi lahko Kranjčan zapustil črno-modre, s katerimi igra v tej sezoni po oceni italijanske javnosti najbolj všečen in napadalen nogomet. Po veliki zaslugi Kranjčana, ki bi s tem poskrbel tudi za slovenski rekord, kar se tiče prestopov. Za zdaj je pod njega podpisan njegov donedavni reprezentančni soigralec Kevin Kampl, za katerega so rdeči biki iz Leipziga leta 2017 odšteli Bayerju 20 milijonov evrov. Sportal Iličićev trener bruhal ogenj na sodnike: To je škandal #video

Atletico našel okrepitve na Portugalskem

Diego Godin v prihodnji sezoni ne bo več sodeloval z Janom Oblakom, ampak najverjetneje Samirjem Handanovićem. Foto: Reuters Na drugi strani Madrida bo Atletico doživel ogromen osip donedavnih stebrov ekipe. V novo sezono bo vstopil brez kapetana Diega Godina in še enega branilca Lucasa Hernandeza (Bayern bo Francoza kupil za vrtoglavih 80 milijonov evrov), najverjetneje bo odšel tudi Brazilec Filipe Luis, ki mu poteče pogodba z Los Colchoneros. Obramba bo tako doživela ogromne spremembe, a bo podobno tudi v zvezni vrsti in napadu.

Odhaja namreč prvi strelec Griezmann, Manchester City pa je pokazal resno zanimanje za nakup Rodrija (Rodriga Hernandeza). Za 22-letnega Španca je pripravljen odšteti tudi 70 milijonov evrov.

Španski podprvak Atletico že razmišlja o okrepitvah. Vrste bo, kot kaže, najprej okrepil s pomočjo Porta. Blizu prihoda na Wando so Mehičan Hector Herrera ter Brazilca Alex Telles in Felipe, ki je v španski prestolnici že opravil zdravniški pregled.

Lewandowski velika želja Uniteda

Robert Lewandowski je vodilni strelec nemške bundeslige. Foto: Reuters Atletico bo poleti napolnil mošnjiček. Prodaja Griezmanna bo prinesla 120, Hernandeza pa 80 milijonov evrov. Francoz se bo pri Bayernu pridružil rojaku Benjaminu Pavardu. Bavarci bodo konec tedna branili prednost pred Borussio Dortmund in poskušali ubraniti naslov nemškega prvaka, poleti pa bi lahko ostal brez najboljšega strelca bundeslige.

Poljak Robert Lewandowski, ki se je prejšnji mesec v Münchnu zapletel v prepir s soigralcem Kingsleyjem Comanom in ima pogodbo z Bayernom sklenjeno do leta 2021, je namreč deležen mikavnih ponudb. Star je 30 let, zanj pa se zanimata Manchester United in PSG, tako da se Bavarcem obeta morda še zadnja priložnost, da bi na račun njegove prodaje v že tako polno blagajno Bayerna kapnilo nekaj denarja.

Poljaka čakajo naporni tedni, saj bo sezono za razliko od zvezdnikov angleških klubov sklenil šele 25. maja, s finalom nemškega pokala proti Kamplovemu RB Leipzigu v Berlinu. V Nemčiji vzbuja veliko zanimanja tudi 19-letni biser Bayerja Kai Havertz.