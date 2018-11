Od milijonov se zvrti. Kje se boš ustavil, Jan Oblak?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tržna vrednost Jana Oblaka je v zadnjem letu poskočila za dvakrat in se bliža 100 milijonom evrov.

Spletna stran Transfermarkt, ki dogajanje na mednarodnem trgu spremlja tako analitično in pozorno, da si v zadnjih letih brez njene pomoči ni mogoče zamisliti statističnih primerjav reprezentanc, klubov, lig in najprej seveda nogometašev, je z začetkom meseca osvežila tržno vrednost Jana Oblaka. Ni presenečenje, da je še poskočila.

Zdaj, v vsega letu dni, že kar za enkrat več od 40 milijonov evrov, kolikor je bil najboljši slovenski nogometaš, ki za reprezentanco ne igra že več kot eno leto, vreden pred vstopom v letošnje leto. Danes je 25-letni zvezdnik Atletico Madrida namreč vreden že kar 80 milijonov evrov.

S tem je vratar, ki je na lestvici tržno najbolj cenjenih že nekaj časa na vrhu, poskrbel za nov rekord. Že njegovi zadnji vrednosti, najprej 50 in potem še 70 milijonov evrov, sta bili rekordni, a s to razliko, da je bil nazadnje na vrhu sam.

Ta teden je še tretjič v nizu prejel nagrado zamora za čuvaja mreže z najmanjšim številom prejetih zadetkov v španski ligi. Foto: Getty Images

Messi in čudežni Francoz sta dražja za sto milijonov

Zdaj Škofjeločanu družbo na prvem mestu dela vratar Barcelone, s katerim se za posamična priznanja borita tudi v španski ligi. Marc-Andre ter Stegen, čigar vrednost je ob zadnji spremembi poskočila kar za 20 milijonov evrov s prejšnjih 60 milijonov evrov, ki so ga uvrščali na drugo mesto najdražjih nogometnih vratarjev na svetu.

Na tretjem mestu lestvice najdražjih vratarjev je zvezdnik Manchester Uniteda in Španije David de Gea.

Oblak je zelo visoko tudi v absolutni kategoriji, v kateri z vrha gledata Kylian Mbappe in Lionel Messi. Mladi zvezdnik PSG in francoske reprezentance in najboljši nogometaš v zgodovini Barcelone sta vredna 180 milijonov evrov. Zdajšnja vrednost Oblaka uvršča na 23. mesto.

Tržno najdražji nogometaš na svetu je Lionel Messi, vreden je 180 milijonov evrov. Foto: Getty Images

Od drugega Slovenca je vrednejši za več kot štirikrat

Med slovenskimi nogometaši na trgu je Oblak, ki je seveda že pred časom podrl rekord tržno najvrednejšega slovenskega nogometaša vseh časov (pred njim je bil to Samir Handanović, nekoč ovrednoten na 24 milijonov evrov), z naskokom najbolj cenjen.

Od drugega na tej lestvici je več kot štirikrat dražji. To je sveži reprezentančni upokojenec Kevin Kampl iz Nemčije, ki naj bi bil vreden 18 milijonov evrov.

Na tretjem mestu je novi vodja slovenske reprezentance, ki po odpravi zdravstvenih težav navdušuje v Italiji, Josip Iličić.

Uvrstitve Jana Oblaka na lestvicah najdražjih nogometašev:

Absolutno: 23.

Vratarji: 1.

Slovenija: 1.

Atletico Madrid: 3.

Španska liga: 8.

Letnik rojstva 1993: 6.

Pri Atleticu sta od njega vrednejša Antoine Griezmann (150 milijonov) in Saul Niguez (na fotografiji), ki je vreden 90 milijonov evrov. Foto: Getty Images

Nora statistika, ki jo je v tej sezoni rahlo pokvaril

Oblaku gre, razen v ligi prvakov, v kateri je na štirih tekmah prejel kar šest golov in poskrbel za eno samcato obrambo, odlično tudi v tej sezoni, a vseeno nekoliko slabše kot v prejšnjih.

V 17 nastopih je prejel 16 golov, na sedmih tekmah pa mrežo Atletica ohranil nedotaknjeno.

Odkar je leta 2014 prišel v Madrid, je v 179 nastopih v vseh tekmovanjih prejel le 116 golov, prejšnji teden pa zabeležil jubilejno 100. tekmo, v kateri ni prejel zadetka.

Bo kmalu padel slovenski rekord?

Slovenski rekorder je Kevin Kampl. Foto: Getty Images Atletico je zanj pred štirimi leti in pol odštel 16 milijonov evrov, kar je bil takrat slovenski rekord, ki ga je lani z 20 milijonov evrov vrednim prestopom v RB Leipzig presegel Kampl.

To je še vedno najdražji prestop slovenskega nogometaša, a če bo Oblak v prihodnosti prestopil, bo ta rekord padel kot zrela hruška.

Glede na govorice o tem, da noče podaljšati pogodbe z Atleticom, ki jo ima sicer do leta 2021, pa se zdi, da je tak scenarij vse bližje.

V pogodbi ima namreč zapisano klavzulo v višini okroglih 100 milijonov evrov, ki jo nekaterim najbogatejšim evropskim klubom ne bi smelo biti težko odšteti. Prvi v vrsti naj bi čakal PSG …

Izbor portala Goal.com: Oblak 27., Messi šele 5.





Glavna nagrada je šla v roke Hrvata Luke Modrića. Hrvat je tako prekinil vladavino Lionela Messija in Cristiana Ronalda, ki pa je v tem izboru trajala nekoliko manj kot v nekaterih drugih izborih. "Le" sedem let.



Na drugo mesto se je razvrstil Portugalec Ronaldo, na tretje pa Egipčan Mohamed Salah. Messi je, zanimivo, pristal šele na petem. Pri priznani spletni strani Goal.com , ki izhaja v 19 jezikih, so še deseto leto v nizu izbrali najboljših 50 nogometašev leta po izboru njihovega uredništva. Oblak je v njem pristal na 27. mestu.Glavna nagrada je šla v roke Hrvata. Hrvat je tako prekinil vladavinoin, ki pa je v tem izboru trajala nekoliko manj kot v nekaterih drugih izborih. "Le" sedem let.Na drugo mesto se je razvrstil Portugalec Ronaldo, na tretje pa Egipčan. Messi je, zanimivo, pristal šele na petem.