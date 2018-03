Nova, nora rekordna vrednost Jana Oblaka! Kje se bo ustavil?

Vrednost slovenskega vratarja po novem 70 milijonov evrov

Potem ko je s prvim januarjem po podatkih spletne strani Transfermark t, specializirane za tržne vrednosti nogometašev, postal najdražji vratar vseh časov, ovrednotili so ga na 50 milijonov evrov, je njegova cena z današnjim dnem še poskočila. Po novem je vreden kar 70 milijonov evrov!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kje se bo ustavil Jan Oblak? Foto: Getty Images Spletna stran Transfermarkt spremlja dogajanje na mednarodnem trgu tako analitično in pozorno, da si v zadnjih letih brez njene pomoči ni mogoče zamisliti statističnih primerjav nogometnih reprezentanc, klubov in lig.

Zlasti v novinarskih krogih, nekoliko manj dovzetno pa jo dojemajo kadrovski snovalci nogometnih klubov, predvsem športni direktorji in posredniki, saj se jim meša v posel z ocenami igralcev. Vseeno ponuja določen pogled na razmerja moči in kakovosti, ki vladajo v svetovnem nogometu.

Ravno danes so pri Transfermarktu osvežili tržne vrednosti nekaterih nogometašev, med njimi tudi Jana Oblaka.

Dobre igre v dresu madridskega Atletica in pojavljanje v kombinacijah s številnimi evropskimi nogometnimi velikani so poskrbeli, da je cena 25-letnega slovenskega vratarja poskočila še za 20 milijonov evrov.

Po novem je vreden kar 70 milijonov evrov, kar ga trenutno uvršča na 25. mesto najdražjih nogometašev na svetu in prvo mesto med vratarji, ki ga je zasedal že pred tem.

Vrednost, ki so mu jo postavili, najbližjega zasledovalca na lestvici najdražjih vratarjev prekaša za 10 milijonov evrov.

Izjemna forma tudi v tej sezoni

Oblak je v tej sezoni za Atletico branil na 29 tekmah v prvi španski ligi in prejel 14 golov. Na kar 18 tekmah je mrežo Madridčanov ohranil nedotaknjeno.



V ligi prvakov je na šestih tekmah prejel štiri gole. Na treh tekmah je bil nepremagan.



V edinem nastopu v ligi Europa, v kateri se Atletico po izpadu iz elitnega evropskega klubskega tekmovanja poteguje za naslov, gola ni prejel.



V španskem pokalu ni branil.

Škofjeločan je eden izmed najboljših, če ne najboljši vratar na svetu. Foto: Getty Images

Zasleduje ga Španec, s katerim se potegujeta za najboljšega v ligi

Na drugem mestu je Marc-Andre Ter Stegen. Nemec, ki brani vrata Barcelone in se z Oblakom poteguje za nagrado za najboljšega vratarja v prvi španski ligi. Tudi njegova tržna vrednost je poskočila za 20 milijonov evrov, trenutno je vreden 60 milijonov evrov. Tretje mesto si delita Belgijec, ki brani vrata Chelseaja, Thibaut Courtois, in vratar Manchester Uniteda, Španec David de Gea.

Oblak je že januarja postal vratar z najvišjo tržno vrednostjo v zgodovini nogometa. Pred tem je bil rekorder trenutno poškodovani vratar münchenskega Bayerna Manuel Neuer, ki je bil pred tremi leti vreden 45 milijonov evrov. Svetovni prvak z Nemčijo iz leta 2014 je trenutno vreden 45 milijonov evrov.

Najdražji vratarji na svetu vseh časov:

Vratar Država Klub (država) Vrednost* Začetek obdobja 1. Jan Oblak Slovenija Atletico Madrid (Špa) 70 22. marec 2018 2. Marc-Andre Ter Stegen Nemčija Barcelona (Špa) 60 22. marec 2018 3. Thibaut Courtois Belgija Chelsea (Ang) 50 2. januar 2018 3. David De Gea Španija Manchester United (Ang) 50 2. januar 2018 5. Manuel Neuer Nemčija Bayern München (Nem) 45 4. februar 2015

*Vrednost vratarjev je izražena v milijonih evrov.

Kevin Kampl na drugem mestu močno zaostaja

Kevin Kampl je vreden 18 milijonov. Foto: Getty Images Tržne vrednosti preostalih najdražjih slovenskih nogometašev se niso spremenile. Na drugem mestu je vezist RB Leipziga Kevin Kampl, ki je vreden 18 milijonov evrov.

Osem milijonov evrov manj sta vredna Slovenca, ki navdušujeta v Italiji, vratar milanskega Interja Samir Handanović in vezist Atalante Josip Iličić.

Na petem mestu je še en nogometaš, ki si kruh služi na Apeninskem polotoku, vezist Spala Jasmin Kurtić. Vreden je šest milijonov evrov.

Na vrhu Lionel Messi in Neymar

Na vrhu najdražjih nogometašev ni sprememb. Na prvem mestu sta še vedno Argentinec Lionel Messi (Barcelona) in Brazilec Neymar (PSG), ki naj bi bila vredna 180 milijonov evrov. Lionel Messi je desetkrat dražji od drugega najdražjega Slovenca, vreden je kar 180 milijonov evrov. Foto: Getty Images

Na tretjem mestu so mladi Francoz Kylian Mbappe (PSG), Anglež Harry Kane (Tottenham) in portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo (Real Madrid). Vsi trije so vredni 120 milijonov evrov.