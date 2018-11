Jan Oblak je najslabši vratar v ligi prvakov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jan Oblak ne more biti ponosen na statistiko, ki ga v tej sezoni spremlja v ligi prvakov.

Jan Oblak, ki spada med najboljše in najbolj cenjene vratarje na svetu ta hip, je ob upoštevanju grobe statistike najslabši vratar te sezone lige prvakov, čeprav njegovemu Atletico Madridu v lovu na napredovanje ne kaže slabo. Na dnu je tako po številu obramb kot tudi glede na odstotek ubranjenih strelov. Za Samirja Handanovića, ki je v prvih štirih krogih najboljše nogometne lige na svetu blestel med vratnicama milanskega Interja, velja nasprotno.

Jan Oblak iz meseca v mesec podira nove mejnike in skrbi za to, da pridobiva veljavo, toda na številke, ki ga za zdaj spremljajo v tej sezoni lige prvakov, ne more biti najbolj ponosen.

Resda je to tudi splet naključij, a 25-letni Škofjeločan je, verjeli ali ne, v prvih štirih tekmah Atletico Madrida v tej sezoni najmočnejše evropske nogometne lige v 360 minutah zbral samo eno obrambo.

Ob tem je prejel kar šest zadetkov, kar pomeni, da je njegova uspešnost ubranjenih strelov res slaba, komajda 14-odstotna.

Druga najslabša na tej lestvici, na kateri se pri dnu ne bi rad znašel noben vratar, sta nogometaša letos katastrofalnega Monaca. Danijel Subašić in Diego Benaglio sta ustavila 40 odstotkov strelov, ki so šli v njuna vrata.

Tudi po številu obramb je Oblak povsem pri dnu med 43 vratarji, ki so v tej sezoni odigrali vsaj minuto v ligi prvakov.

No, Georgi Kyrnats, mladi vratar moskovskega CSKA, je odigral dobesedno samo minuto. On pa je tudi edini, ki je na lestvici glede na število obramb za slovenskim zvezdnikom. V tisti pičli minuti igre pač ni postregel z nobeno obrambo.

Od Samirja Handanovića je boljši redkokdo

Ob debiju v ligi prvakov gre Samirju Handanoviću sijajno. Foto: Getty Images Kdo pa so najboljši? Tudi tam imamo Slovenci svojega predstavnika, seveda gre za Samirja Handanovića, ki v svoji debitantski sezoni lige prvakov blesti med vratnicama milanskega Interja.

Na štirih tekmah je v 360 minutah igre zbral kar 24 obramb. Le dva vratarja sta jih več.

Dva sta sicer stoodstotna, a najboljši je Manuel Neuer

Številka ena Crvene zvezdejih ima kar 28, vratar PSV Eindhovnapa 25. Oba sta odigrala maksimalnih 360 minut.

Tudi na lestvici glede na statistiko ubranjenih strelov je Handanović, ki je do zdaj prejel pet golov, zelo visoko. Ustavil je 83 odstotkov strelov, ki so šli v njegova vrata. Boljših od njega med tistimi vratarji, ki so odigrali vsaj tri od štirih tekem, je samo šest.

Manuel Neuer iz Bayerna, ki je prejel en gol, je po štirih nastopih 92-odstotno uspešen.

Vratar Bayerna Manuel Neuer je v štirih tekmah prejel le en gol, ubranil pa 12 strelov. Foto: Reuters

Vratar atenskega AEK Vasilis Barkas je prejel le dva gola v štirih nastopih in je 89-odstotno uspešen. Roman Bürki iz Borussie Dortmund, tudi on je branil na vseh tekmah in prejel dva gola, je za odstotek slabši.

David de Gea iz Manchester Uniteda, Andre Onana iz Ajaxa in Wojciech Szczesny iz Juventusa so 86-odstotno uspešni. Tudi oni so nastopili na vseh štirih tekmah in prejeli po dva zadetka.

Z najboljšim odstotkom ubranjenih strelov se sicer ponašata Alexander Nübel in Ethan Horvath, saj še nista prejela niti enega gola in sta stoodstotna. Toda prvi, ki brani vrata Schalkeja, je igral samo na dveh tekmah, drugi, ta je član Club Bruggea, pa samo na eni.

