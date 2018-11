Preobrat: Jan Oblak tako užaljen, da želi zapustiti Atletico

Z nesojenim prvim vratarjem slovenske nogometne reprezentance, morda tudi bodočim kapetanom izbrane vrste, ki še čaka na novega ''trajnega'' selektorja, v zadnjem obdobju resnično ni dolgčas. Jan Oblak je v ponedeljek na slavnostnem odru prejel tretjo zaporedno priznanje zamora, odlično pa mu kaže tudi v razvrstitvi za četrto, prejšnji teden je na vratih Atletica proslavil jubilejno stoto tekmo brez prejetega gola in z naskokom popravil klubski rekord, v ligi prvakov, kjer se mu z rdeče-belimi nasmiha napredovanje v osmino finala, pa je ob upoštevanju grobe statistike (za zdaj) zanimivo najslabši vratar tekmovanja.

To pa še zdaleč ni vse, s čimer se je eden najboljših vratarjev na svetu znova prebil na naslovnice. Le dan po svečani podelitvi priznanja zamora, ko je na odru sporočil, da bi želel z Atleticom osvojiti še več lovorik, je priznani španski športni dnevnik Marca poskrbel za pravo novinarsko "bombo". Zapisal je, da je slovenski zvezdnik tako užaljen, da želi pozimi zapustiti Atletico. Navijači madridskega velikana so zaskrbljeni. Oblak spada med njihove največje ljubljence, kateremu so že pred leti posvetili navijaško hvalnico Obli, Oblak, cada dia te queiro mas (po slovensko Obli, Oblak, vsak dan te imam raje). Jo bodo peli tudi prihodnje leto?

Oblaku zmanjkuje potrpljenja

Z Atleticom ima sklenjeno pogodbo do junija 2021. Foto: Guliver/Getty Images Po poročanju Marce namreč obstaja možnost, da bi 25-letni slovenski legionar, ki slovi po tem, da rad na tekmah ohranja mreže nedotaknjene, pospravil kovčke in se odpravil drugam. Tako naj bi se odločil zaradi tega, ker vodstvo kluba menca in odlaša s tem, da bi s prvim vratarjem sklenilo novo pogodbo, v kateri bi bil upravičen do višjih prejemkov.

Takšna poteza po svoje čudi, saj bi se z novo pogodbo izboljšala tudi odkupna klavzula v Oblakovi pogodbi. Gorenjec je nazadnje obnovil pogodbo z Atleticom leta 2016. Traja do junija leta 2021, v njej pa piše, da mora snubec, ki bi želel kupiti slovenskega čuvaja mreže, Atleticu odšteti okroglih sto milijonov evrov.

Če bi Atletico ponudil Oblaku novo pogodbo, bi se odkupna klavzula zagotovo še povečala, tako pa je samozavestni Slovenec na voljo morebitnim kupcem za desetino milijarde evrov, kar se zdi glede na dinamiko visokih prestopov, ki jih v zadnjih letih ne manjka, sprejemljiva vsota za največje Oblakove častitelje. Še bolj čudi, da je Atletico v zadnjih letih večkrat potrdil namero, kako želi z vročim vratarjem obnoviti in podaljšati pogodbo, a do uradne ponudbe ni (nikoli) prišlo.

Atletico v španskem prvenstvu za vodilno Barcelono zaostaja le točko. Takoj po reprezentančnem premoru sledi veliki derbi, saj bodo Katalonci 24. novembra gostovali pri Oblaku in druščini. Foto: Reuters

Oblaku zmanjkuje potrpljenja, zato bi lahko Simeonejevo četo, s katero sodeluje od leta 2014, zapustil že to zimo. Slovenec ni mogel ostati ravnodušen, ko je spremljal, kako je šel klub na roko številnim prvokategornikom in z njimi sklenil nov, donosnejši dogovor. Seznam je dolg, na njem so Antoine Griezmann, Koke, Saul Niguez, Lucas Hernandez, Jose Maria Gimenez, Angel Correa in Thomas Partey.

Oblak, čeprav velja za enega največjih ponosov Atletica, ni dočakal prevetritve pogodbenih obveznosti. Predsednik Enrique Cerezo, direktor Miguel Angel Gil Martin in športni direktor Andrea Berta so zatajili, Oblakova užaljenost pa temu primerno rasla.

Za petkrat bi popravil Kamplov in slovenski rekord

Letos je osvojil že dve evropski lovoriki. Ligo Europa in superpokal. Obakrat mu je čestital rojak, predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin. Foto: Guliver/Getty Images Odkar je kot golobradi mladenič zapustil Olimpijo, se je dokazoval na Portugalskem in v Španiji. Zanj so se v zadnjih letih zanimali številni bogati evropski klubi, največkrat so se omenjali PSG, Chelsea in Liverpool. Če bi se to uresničilo, bi Oblak poskrbel za najdražji vratarski prestop vseh časov. Prehitel bi tudi Baska Kepo Arrizabalago (Chelsea) in Brazilca Allisona Beckerja (Liverpool), za katerega sta otoška velikana plačala 80 oziroma 75 milijonov evrov.

Če sta angleška kluba že izbrala dolgoročno rešitev za prvega vratarja, pa bi lahko potem, če bi se pisanje Marce izkazalo za verodostojno, Oblaka povabil pod svojo streho PSG. V tej sezoni na Parku princev brani karizmatični italijanski novinec Gianluigi Buffon, ki pa že šteje 40 pomladi. Bi bil lahko njegov naslednik prav Oblak?

Če bo resnično pozimi zamenjal klub, bo nogometni svet deležen novega mejnika, saj bo Oblak poskočil na prestol rekordnih prestopov vratarjev. Postal bo tudi prvi čuvaj mreže, ki je pri selitvi poskrbel za odškodnino, izraženo s trimestno številko v milijonih evrov, za petkrat pa bi bil presežen slovenski rekord, ki ga je lani postavil zdaj že nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl, ko je RB Leipzig zanj plačal Bayerju iz Leverkusna 20 milijonov evrov.