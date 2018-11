Fantastična predstava Iličića, Šporar od gola do izključitve, eksplozija slovenskih strelcev #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Začasni selektor Igor Benedejčič konec tedna podrobno spremlja nastope slovenskih legionarjev. Josip Iličić je z dvema podajama pomagal Atalanti do visoke zmage nad Interjem Samirja Handanovića (4:1), Miha Zajc je pomagal Empoliju do zmage z zadetkom, med strelce se je ponovno vpisal Andraž Šporar, ki pa je tudi prejel rdeči karton, v polno je zadel tudi Benjamin Verbič. Jasmin Kurtić se je po daljši odsotnosti vrnil na igrišč, Lovro Bizjak je dočakal strelski prvenec v Rusiji.

Slovenska trenerja na delu v tujini:

Stojanović se je po veliki napaki vratarja opravičil navijačem Slaviša Stojanović lahko v soboto popelje Levski na vrh bolgarskega prvenstva. Foto: zajem zaslona Sofijski Levski, ki ga v tej sezoni vodi nekdanji slovenski selektor Slaviša Stojanović, je v soboto ostal brez točk. V 15. krogu bolgarskega prvenstva je gostoval v Varni, kjer je v tej sezoni že izpadel iz pokalnega tekmovanja. Skušal se je maščevati moštvu Černo more, a ponovno ostal praznih rok. Stojanovićeva četa je v mestu ob Črnem morju izgubila z 0:1 in zapravila priložnost, da bi najmanj za en dan zasedla prvo mesto. "Opravičujem se vsem navijačem, ki so prišli v Varno. Nismo odigrali tako, kot smo si želeli," je dejal nekdanji selektor Slovenije po bolečem porazu. Odkar je trener Levskega, doživlja poraze le na gostovanjih. Vrhunci dvoboja v Varni, napaka vratarja od 0:14 dalje: V Varno je prišlo okrog 3.500 navijačev Levskega, ki pa bili nezadovoljni z razpletom. Stojanović je bil zelo razočaran nad načinom, kako so gostitelji dosegli zadetek. Takrat si je veliko napako privoščil vratar. Slovaški čuvaj mreže Martin Polaček je storil napako in podaril žogo v vročem območju gostiteljem, ki so v nadaljevanju akcije dosegli edini gol na tekmi. "Takšne napake si ne privoščijo niti 15-letni vratarji," je bil po poročanju bolgarskega Sportala nezadovoljen Ljubljančan. Vodilni Ludogorec, ki ima pred Levskim točko prednosti (in tekmo manj), bo dvoboj 15. kroga odigral v nedeljo, ko bo doma pričakal četrtouvrščeni Beroe iz Stare Zagore. Stojanović je po porazu skušal pomiriti navijače, da borba za naslov še zdaleč ni izgubljena in da bo do konca prvenstva še veliko tekem. Elsner po dolgem času ostal praznih rok Luka Elsner je v Belgiji prekinil niz neporaženosti, ki je trajal vse od konca avgusta. Foto: Sportida Belgijski drugoligaški klub Union Saint-Gilloise je v petek v derbiju najboljših ekip druge belgijske lige v 14. krogu gostoval pri vodilnem Mechelenu in izgubil z 1:2. Union je pod vodstvom Luke Elsnerja s tem prekinil izjemen niz neporaženosti, ki je trajal vse od 31. avgusta. Od takrat so na desetih tekmah vknjižili sedem zmag in tri remije, se v pokalu uvrstili med 16 najboljših, v petek pa ostali praznih rok v derbiju kroga in povečali zaostanek za Mechelenom na šest točk. "Čestitke Mechelenu za prvo lovoriko," je dejal 36-letni slovenski strateg. Mechelen je namreč zmagovalec prvega dela tekmovanja (v drugi belgijski ligi nastopa osem klubov), tako da si je že priigral sodelovanje v kvalifikacijah za preboj v prvo ligo. Zdaj čaka Union še drugič 14 krogov. Če bo tokrat zmagovalec Elsnerjeva četa, se bo z Mechelenom neposredno v kvalifikacijah udarila za mesto v prvi belgijski ligi. Če bo visoko, bo ob koncu sezone sodelovala tudi v kvalifikacijah za nastop v ligi Europa!

Slovenski reprezentanti na delu v tujini:

Jan Oblak je v tej sezoni v španskem prvenstvu po novem prejel osem zadetkov. Toliko jih je (s tekmo manj) prejel le še Espanyol. Foto: Getty Images

Vratarji:

Vid Belec: Sampdoria, pri kateri Mariborčan še čaka na prve minute v sezoni, bo v nedeljo v tekmi 12. kroga italijanskega prvenstva gostovala na Olimpijskem štadionu v Rimu pri Romi, ki je med tednom v ligi prvakov pokvarila načrte Jaki Bijolu in moskovskemu CSKA. Dvoboj se bo začel ob 15. uri. Bo Belec, ki je letos stal med slovenskima vratnicama na vseh reprezentančnih tekmah, v nedeljo dočakal priložnost? V tej sezoni prvi vratar Sampdorie Emil Audero je v prejšnjem krogu prejel štiri zadetke ...

Jan Koprivec: Pafos je v soboto v derbiju začelja 9. kroga ciprskega prvenstva doživel hud udarec. Gostoval je pri zadnjeuvrščenem moštvu Ermis Aradippou in izgubil z 0:3. Izkušeni primorski vratar je še vedno poškodovan, tako da ni kandidiral za nastop. Pafos je v tej sezoni zbral le pet točk, po novem zaseda predzadnje mesto.

Matic Kotnik: Panionios je v soboto v desetem krogu grškega prvenstva na gostovanju pri četrtouvrščenem Xanthiju zmagal z 1:0. Nekdanji prvi čuvaj mreže pri Celjanih je branil vso tekmo.

Jan Oblak: Atletico Madrid je v soboto v 12. krogu na domačem štadionu Wanda Metropolitano premagal Athletic Bilbao, navijači pa so spremljali razburljivo tekmo, v kateri so si lahko po srečnem koncu dali duška. Škofjeločan je prejel dva zadetka, obakrat ga je premagal Inaki Williams, a je njegovo moštvo vseeno zmagalo s 3:2 in obdržalo stik z vrhom španskega prvenstva.

Oblak je moral prvič po žogo v svojo mrežo v 36. minuti, ko je žoga zadela vratnico, nato pa se kotalila po golovi črti, nakar jo je napadalec Athletica potisnil v mrežo. To je bil sploh prvi zadetek, ki ga je prejel v tej sezoni v la ligi v prvem delu tekme. Williams je tako prekinil izjemen niz nesojenega prvega vratarja slovenske izbrane vrste, ki se je v drugem polčasu znova znašel v težavah.

Oblak je v 58. minuti preprečil vodstvo Athletica z 2:0:

¡SALVA OBLAK al Atlético de Madrid! Disparo de Iñaki que detiene el guardameta esloveno. Minuto 58, Atleti 0-1 Athletic. #LaLiga pic.twitter.com/KcqdKTyZAN — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 10, 2018

Sprva je rešil soigralce, ko je z izjemnim posredovanjem preprečil Williamsu povišanje prednosti Athletica na 2:0, nato je Thomas izenačil na 1:1, a je Williams z natančnim strelom ponovno prisilil Oblaka k predaji. Sledil pa je preobrat. Rdeče-beli so zadeli še dvakrat, kapetan Diego Godin je v sodnikovem podaljšku zagotovil zmago s 3:2.

Madridski velikan s tekmo več za vodilno Barcelono zaostaja le še točko. Za Oblakom so zanimivi dnevi. V torek je še stotič ohranil mrežo nedotaknjeno na tekmi Atletica in porušil klubski rekord, po štirih krogih lige prvakov pa je statistično gledano najmanj uspešen vratar lige prvakov.

Petar Stojanović (Dinamo Zagreb) se bo v nedeljo v derbiju hrvaškega prvenstva pomeril z mestnim tekmecem Lokomotivo. Foto: Vid Ponikvar

Branilci:

Kenan Bajrić: Vodilni slovaški prvoligaški klub Slovan iz Bratislave je v nedeljo v 15. krogu slovaškega prvenstva gostoval pri Nitri in zmagal z 2:1. Pred najbližjim zasledovalcem na lestvici (DAC 1904 Dunajska Streda) je zadržal šest točk prednosti, tako da je vse bližje jesenskemu naslovu. Ljubljančan je odigral vso tekmo.

Jure Balkovec: Hellas Verona je v nedeljo v 12. krogu druge italijanske lige gostovala pri Brescii in ostala brez točk. Izgubila je z 2:4. Belokranjec je dvoboj spremljal s klopi za rezervne igralce.

Miha Blažič: vodilni madžarski prvoligaš Ferencvaroš je v soboto v 14. krogu prvenstva gostoval pri zadnjeuvrščenem Haladasu, ki je do te tekme osvojil le pet točk. Velikan iz Budimpešte, za katerega igra Primorec redno, jih je kar šestkrat več. Zato je madžarsko javnost zelo presenetil poraz Ferencvaroša (0:1). Blažič je odigral vso tekmo.

Matija Boben: za Rostov v Rusiji v tej sezoni ni odigral niti ene prvenstvene minute, je pa edinkrat nastopil v pokalu. V soboto je Rostov v 14. kroga ruskega prvenstva doma remiziral z Dinamom iz Moskve (0:0), Primorca pa ni bilo niti na klopi.

Antonio Delamea Mlinar: New England Revolution je končal sezono v ligi MLS po rednem delu. Osvojil je osmo mesto vzhodne konference. Šesto mesto, ki prinaša dodatne tekme za play-off, je zgrešil za devet točk. Slovenski branilec je sezono končal z 18 prvenstvenimi nastopi v 34 krogih. Vodstvo kluba je prepričal, da mu zaupa tudi v prihodnje, saj je podaljšal pogodbo še za eno leto. Na igriščih v ZDA in Kanadi bo nastopil tudi prihodnje leto, tako da bo imela Slovenija znova svojega predstavnika v ligi MLS.

Erik Janža: Osijek, ki je v hrvaški prvi ligi trenutno tretji, je v 14. krogu hrvaškega prvenstva uresničil cilj in v soboto v gosteh premagal Slaven Belupo z 2:0. Prekmurec je v Koprivnici odigral vso tekmo. Slavonci za vodilnim Dinamom iz Zagreba zaostajajo s tekmo več šest točk.

Bojan Jokić: Kapetan Ufe, hkrati tudi kapetan slovenske reprezentance, ima še vedno težave z zdravjem. Soigralcem ni mogel pomagati v 12. krogu ruskega prvenstva, ko je Ufa doma v nedeljo premagala Spartak iz Moskve z 2:0. Evropski krvnik Domžal je z dragoceno zmago v ruskem prvenstvu na lestvici prehitel Anži in se znebil 15. mesta, ki ob koncu sezone pelje v drugo ligo. Jokić je na dvoboju zaploskal rojaku Jaki Bizjaku, ki je dočakal strelski prvenec in v zadnji minuti postavil končni rezultat 2:0.

Luka Krajnc: Frosinone je v uvodni tekmi 12. kroga italijanskega prvenstva v petek doma remiziral s Fiorentino (1:1). Do 89. minute je bil v izgubljenem položaju, saj je zaostajal z 0:1, nato pa je Andrea Pinamonti postavil končni rezultat 1:1. Frosinone je v tej sezoni osvojil šele sedem točk, na lestvici pa je na nevarnem 18. mestu, tako da ga čaka krčevit boj za obstanek. Štajerec je dvoboj spremljal s klopi za rezervne igralce.

Miha Mevlja: izkušeni slovenski branilec je v četrtek po dolgem času branil barve Zenita na igrišču. Bo podobno tudi v nedeljo, ko se bo vodilni ruski prvoligaš v derbiju 14. kroga v Sankt Peterburgu ob 17. uri pomeril s podprvakom CSKA Moskva? Če bo Primorec dobil priložnost, bi lahko nogometna javnost spremljala neposredni obračun slovenskih legionarjev, saj pri gostih nase opozarja Jaka Bijol. Zenit ima pred najbližjim zasledovalcem, moskovskim Lokomotivom, kar sedem točk prednosti, CSKA pa zaostaja že 11 točk.

Nemanja Mitrović: Jagiellonia Bialystok bo v nedeljo v zadnji tekmi 15. kroga poljskega prvenstva ob 18. uri gostila Lech Poznan. Rumeno-rdeči za vodilno Lechio iz Gdanska zaostajajo le točko.

Petar Stojanović: vodilni hrvaški prvoligaš Dinamo Zagreb, ki odlično nastopa tudi v ligi Europa, saj si je po štirih krogih z maksimalnim izkupičkom 12 točk že zagotovil napredovanje, tako da bo po 49 sušnih letih spomladi nastopil v Evropi, se bo v derbiju 14. kroga pomeril z mestnim tekmecem Lokomotivo. S klubom, ki v tej sezoni blesti in trenutno zaseda drugo mesto, je v zadnjih letih tesno povezan. Spopad vodilnih se bo v nedeljo začel ob 17.30.

Aljaž Struna: Palermo bo v nedeljo v derbiju 12. kroga druge italijanske lige ob 21. uri pričakal Pescaro. To bo obračun ekip, ki sta po 11. krogu zasedali vodilni mesti v serie B.

Nejc Skubic: Konyaspor je v soboto v 12. krogu turškega prvenstva doma premagal moštvo Ankaragucu z 2:0. Nekdanji kapetan Domžal je odigral vso tekmo.

Kevin Kampl se bo pomeril z nekdanjim klubom iz Leverkusna, ki ga je prodal Leipzigu za 20 milijonov evrov. Foto: Getty Images

Vezisti:

Jaka Bijol: vzpenjajoči se zvezdnik slovenskega nogometa bo v nedeljo v derbiju 14. kroga ob 17. uri gostoval pri vodilnem Zenitu v Sankt Peterburgu, za katerim na lestvici zaostaja 11 točk.

Domen Črnigoj: Lugano je v soboto v 14. krogu švicarskega prvenstva na domačem igrišču izkusil boleč poraz proti Luzernu (1:4). Primorec je dvoboj spremljal s klopi za rezervne igralce.

Josip Iličić: Atalanta je v 12. krogu italijanskega prvenstva v času nedeljskega kosila spravila na kolena milanski Inter, ki je bil v zadnjem obdobju na Apeninskem polotoku strah in trepet serie A, saj je nanizal sedem zmag. V Bergamu je izgubil kar z 1:4, Kranjčan, ki so ga poleti pestile zdravstvene težave, po vrnitvi pa na igrišču navdušuje navijače, pa je odigral vso tekmo.

Vrhunci srečanja v Bergamu:

Prispeval je podajo za drugi in tretji zadetek Interja, s tem pa nekdanjega soigralca v reprezentanci Samirja Handanovića, ki blesti v ligi prvakov, spravil v slabo voljo. Nekdanji nogometaš Interblocka in Maribora je bil zelo razigran za igro, proti vratom Interja je usmeril več strelov. Ob koncu prvega dela je Ljubljančan ubranil njegov strel z neposredne bližine, v 21. minuti pa je zapravil izjemno priložnost, ko bi moral ob desni vratnici le še potisniti žogo v nebranjeni del mreže, a jo je v najbolj neprimernem trenutku zgrešil.

Zapravljena priložnost Josipa Iličića, ki je prek spleta hitro obkrožila svet:

To pa ni pokvarilo njegove mojstrske izvedbe, za katero si je proti Interju prislužil visoke ocene. Ko ga v tej sezoni ni bilo v začetni postavi Atalante, njegov klub na šestih tekmah sploh ni zmagal, dosegel pa le dva zadetka. Odkar se je Kranjčan vrnil in zaigral od prve minute, je Atalanta na štirih tekmah štirikrat zmagala, dosegla pa kar 14 golov!

Kevin Kampl: RB Leipzig je v nedeljo v predzadnji tekmi 11. kroga nemškega prvenstva doma nadigral Bayer Leverkusen (3:0). Svetlolasi Slovenec, rojen v Nemčiji, ki je v četrtek presenetil slovensko javnost z odločitvijo, da ne bo več oblekel državnega dresa, je tako premagal nekdanji klub. Rdeči biki so sicer v četrtek v Glasgowu pri Celticu (1:2) prekinili niz desetih tekem brez poraza. Tretjeuvrščeni RB Leipzig za vodilno Borussio Dortmund zaostaja pet točk.

Rene Krhin: Nantes je po prihodu novega trenerja Vahida Halilhodžića v odlični formi. Dobil je štiri tekme zapored in se na lestvici povzpel na deseto mesto. V nedeljo bo v 13. krogu ob 17. uri gostoval pri Rennesu.

Jasmin Kurtić: izkušeni slovenski reprezentant je zaradi zloma komolca počival več mesecev, v soboto pa se je na tekmi 12. kroga italijanskega prvenstva vrnil na igrišče. SPAL je v Ferrari doma remiziral proti Cagliarju. Belokranjčan je v igro vstopil v 54. minuti, ko so gostitelji vodili z 1:0. Nato so prednost še podvojili, a so gostje iz Sardinije le izenačili na 2:2. SPAL je v zadnjih osmih nastopih osvojil le štiri točke.

Žan Majer: za Rostov v Rusiji v tej sezoni ni odigral niti ene prvenstvene minute, je pa edinkrat nastopil v pokalu. V soboto je Rostov v 14. kroga ruskega prvenstva doma remiziral z Dinamom iz Moskve (0:0), Štajerca pa ni bilo niti na klopi.

Rajko Rotman: povratnik v izbrano vrsto je s Kayserisporjem v 12. krogu turškega prvenstva v soboto gostil velikana iz Istanbula in ostal praznih rok. Galatasaray, udeleženec lige prvakov, je zmagal s 3:0, Mariborčan pa je odigral vso tekmo.

Leo Štulac: Parma je v soboto v 12. krogu italijanskega prvenstva gostovala pri Torinu in navdušila navijače z zmago z 2:1. Gostje niso mogli računati na Koprčana, ki je počival zaradi kazni po prvem rdečem kartonu, odkar se je leta 2016 iz Slovenije preselil v Italijo.

Zadetek Benjamina Verbiča:

Benjamin Verbič: kijevski Dinamo, ki je med tednom znova navdušil v ligi Europa in tudi s pomočjo zadetka Vojničana doma premagal Rennes (3:1), je v domačem prvenstvu v Kijevu v nedeljo s 4:0 zlahka odpravil Mariupol (4:0). Vojničan je odigral 85 minut in se v 57. minuti na Olimpijskem štadionu, ki je lani gostil finale lige prvakov, vpisal med strelce. Dosegel je zadetek za 2:0. Za vodilnim Šahtarjem s tekmo več zaostaja pet točk.

Zadetek Mihe Zajca:

Miha Zajc: Empoli, ki se bori za obstanek v prvi italijanski ligi in je trenutno na 18. mestu, ki ob koncu sezone prinaša selitev med drugoligaše, je v nedeljo doma premagal soseda iz razpredelnice Udinese (2:1). Primorec je derbi začelja 12. kroga serie A zaznamoval z zadetkom, ko je v 41. minuti popeljal Empoli v vodstvo. Odigral je 60 minut, veselil pa že drugemu zadetku v tej sezoni.

Andraž Šporar je na Slovaškem kralj strelcev. Dosegel je že 13 zadetkov, v naslednjem krogu pa zaradi kazni ne bo smel nastopiti. Foto: Vid Ponikvar

Napadalci:

Robert Berić: Krčan je za Saint Etienne v tej sezoni zbral le štiri nastope in le 83 minut igre. V soboto spet ni igral. Zeleni so v 13. krogu francoskega prvenstva doma premagali Reims (2:0), Berić pa je dvoboj spremljal s klopi za rezervne igralce. St. Etienne na lestvici zaseda visoko peto mesto.

Roman Bezjak: Jagiellonia Bialystok bo v nedeljo v zadnji tekmi 15. kroga poljskega prvenstva ob 18. uri gostila Lech Poznan. Rumeno-rdeči za vodilno Lechio iz Gdanska zaostajajo le točko.

Tim Matavž: Vitesse je v soboto v 12. krogu nizozemskega prvenstva doma premagal Utrecht (2:1). Primorec je zaradi hude poškodbe, ki jo je staknil prejšnji mesec, že končal jesenski del prvenstva, tako da ni mogel pomagati soigralcem.

Andraž Šporar: Vodilni slovaški prvoligaški klub Slovan iz Bratislave je v nedeljo v 15. krogu slovaškega prvenstva gostoval pri Nitri in zmagal z 2:1. Pred najbližjim zasledovalcem na lestvici (DAC 1904 Dunajska Streda) je zadržal šest točk prednosti, tako da je vse bližje jesenskemu naslovu. Ljubljančan se je ponovno vpisal med strelce. V 38. minuti je zadel v polno z bele točke. Na 15 tekmah je tako dosegel že 13 zadetkov in je z naskokom prvi strelec tekmovanja. V prihodnjem krogu ne bo mogel nastopiti, saj ga je sodnik v 61. minuti zaradi dveh rumenih kartonov poslal predčasno pod prho.

Preostali slovenski nogometaši, ki igrajo v tujini:

Prvi zadetek Jake Bizjaka za Ufo (pri 5:33):

Jon Gorenc Stanković (Huddersfield Town) Anglija, 1. liga Huddersfield Town : West Ham 1:1 Ni kandidiral za tekmo. Timi Max Elšnik (Mansfield Town) Anglija, pokal FA, 1. krog Mansfield Town : Charlton Athletic 1:1 Zlatko Dedić (Wacker Innsbruck) Avstrija, 1. liga Wacker Innsbruck : Altach 1:0 Odigral je vso tekmo in v 39. minuti dosegel zmagoviti zadetek. Sodnik mu je v 74. minuti pokazal rumeni karton. Koprčan je v tej sezoni dosegel štiri zadetke. Patrik Eler (Wacker Innsbruck) Avstrija, 1. liga Wacker Innsbruck : Altach 1:0 Ni igral, ostal je na klopi. Rajko Rep (Hartberg) Avstrija, 1. liga Mattersburg : Hartberg 1:2 Odigral je vso tekmo in prispeval podaji za oba zadetka Hartberga. Žan Pelko (Austria Celovec) Avstrija, 2. liga Vorwärts Steyr : Austria Celovec 2:1 Ni igral, ostal je na klopi. Nicolas Rajsel (Oostende) Belgija, 1. liga Royal Antwerp : Oostende 2:0 Ni kandidiral za tekmo. Alen Ožbolt (Lokomotiv Plovdiv) Bolgarija, 1. liga Slavia Sofija : Lokomotiv Plovdiv 1:1 V igro je vstopil v 84. minuti. Željko Filipović (Dinamo Brest) Belorusija, 1. liga Gorodeja : Dinamo Brest 1:0 Ni igral, ostal je na klopi. Lamin Diallo (Mladost Doboj Kakanj) BiH, 1. liga Mladost Doboj : Radnik Bijeljina 2:0 Ni igral. Elvis Džafić (Sarajevo) BiH, 1. liga Zrinjski Mostar : Sarajevo 2:2 Ni igral. Ernest Grvala (GOŠK Gabela) BiH, 1. liga GOŠK Gabela : Krupa 1:0 Emil Velić (Mladost Doboj Kakanj) BiH, 1. liga Mladost Doboj : Radnik Bijeljina 2:0 Igral je vso tekmo. Miha Vidmar (GOŠK Gabela) BiH, 1. liga GOŠK Gabela : Krupa 1:0 Andraž Struna (Anorthosis Famagusta) Ciper, 1. liga Anorthosis : Nea Salamis 1:0 Odigral je vso tekmo. Saša Aleksander Živec (Omonia Nikozija) Ciper, 1. liga Doxa Katokopia : Omonia Nikozija 1:2 Ni kandidiral za tekmo. Matija Širok (Pafos) Ciper, 1. liga Ermis Aradippou : Pafos 3:0 Odigral je vso tekmo. Damjan Vuklišević (Slovan Liberec) Češka, 1. liga Slovačko : Slovan Liberec 0:1 Ni igral, ostal je na klopi. Aleš Mertelj (Karvina) Češka, 1. liga Karvina : Sparta Praga 1:3 Ni igral, ostal je na klopi. Dejan Djermanović (Paide Linnameeskond) Estonija, 1. liga Paide : Tulevik 4:1 V igro je vstopil v 62. minuti. Denis Petrić (Guingamp) Francija, 1. liga Guingamp : Lyon 2:4 Ni kandidiral za tekmo. Jan Repas (Caen) Francija, 1. liga Bordeaux : Caen 0:0 Ni kandidiral za tekmo. Milan Kocić (Panionios) Grčija, 1. liga Xanthi : Panionios 0:1 Odigral je vso tekmo. Marko Nunić (Larissa) Grčija, 1. liga Larissa : PAS Giannina 2:0 Odigral je vso tekmo in v 41. minuti prejel rumeni karton. Rene Mihelič (Delhi Dynamos) Indija, 1. liga Ta konec tedna nima tekme. Matej Poplatnik (Kerala Blasters) Indija, 1. liga Kerala Blasters : Goa 1:3 Odigral je vso tekmo. Valter Birsa (Chievo) Italija, 1. liga Chievo : Bologna 2:2 V igro je vstopil v 64. minuti. Boštjan Cesar (Chievo) Italija, 1. liga Chievo : Bologna 2:2 Ni igral, ostal je na klopi. Samir Handanović (Inter) Italija, 1. liga Atalanta : Inter 4:1 Branil je vso tekmo. Rok Vodišek (Genoa) Italija, 1. liga Genoa : Napoli 1:2 Ni kandidiral za tekmo. Siniša Anđelković (Venezia) Italija, 2. liga Cittadella : Venezia 3:2 Ni igral, ostal je na klopi. Enej Jelenič (Carpi) Italija, 2. liga Carpi : Benevento 2:2 Odigral je vso tekmo. Zlatan Ljubijankić (Urawa Reds) Japonska, 1. liga Consadole Sapporo : Urawa Reds 1:2 Zaradi poškodbe ni kandidiral za tekmo. Dejan Trajkovski (Akademija Puškaš) Madžarska, 1. liga MTK Budimpešta : Puškaš 3:2 Ni igral, ostal je na klopi. Ivica Guberac (Floriana) Malta, 1. liga Floriana : Mosta 1:0 Nik Omladič (Greuther Fürth) Nemčija, 2. liga Union Berlin : Greuther Fürth 4:0 Ni kandidiral za tekmo. Dominic Maroh (Uerdingen) Nemčija, 3. liga Eintracht Braunschweig : Uerdingen 0:2 Odigral je vso tekmo. Jovan Vidović (Meppen) Nemčija, 3. liga Meppen : Karlsruher SC 2:3 Odigral je vso tekmo. Haris Vučkić (Twente) Nizozemska, 2. liga Den Bosch : Twente 2:1 Zaradi poškodbe ni kandidiral za tekmo. Filip Valenčič (Stabaek) Norveška, 1. liga Odds Ballklubb - Stabaek, nedelja 18.00 Damjan Bohar (Zaglebie Lubin) Poljska, 1. liga Wisla Krakov : Zaglebie Lubin 3:2 Odigral je vso tekmo. Goran Cvijanović (Arka Gdynia) Poljska, 1. liga Miedz Legnica : Arka Gdynia 0:4 Ni igral, ostal je na klopi. Uroš Korun (Piast Gliwice) Poljska, 1. liga Korona Kielce : Piast Gliwice 1:0 Ni igral, ostal je na klopi. Matej Palčič (Wisla Krakov) Poljska, 1. liga Wisla Krakov : Zaglebie Lubin 3:2 Ni igral, ostal je na klopi. Matej Pučko (Korona Kielce) Poljska, 1. liga Korona Kielce : Piast Gliwice 1:0 Odigral je vso tekmo. Dejan Vokić (Zaglebie Sosnowiec) Poljska, 1. liga Wisla Plock : Zaglebie Sosnowiec 2:0 Odigral je 70 minut in prejel rumeni karton. Gregor Balažic (Ural Jekaterinburg) Rusija, 1. liga Ural : Orenburg 2:1 Odigral je vso tekmo. Lovro Bizjak (Ufa) Rusija, 1. liga Ufa : Spartak Moskva 2:0 V igro je vstopil v 62. minuti, v 90. minuti pa postavil končni rezultat. To je bil njegov prvi zadetek v Rusiji. Denis Popović (Orenburg) Rusija, 1. liga Ural : Orenburg 2:1 Ni kandidiral za tekmo. Miral Samardžić (Krila Sovjetov Samara) Rusija, 1. liga Krila Sovjetov Samara : Akhmat Grozny 1:2 Odigral je vso tekmo in v 86. minuti prejel rumeni karton. Kenan Fatkić (Thun) Švica, 1. liga Thun : Basel 4:2 NI igral, ostal je na klopi. Nejc Mevlja (Schaffhausen) Švica, 2. liga Schaffhausen : Chiasso 3:2 Odigral je vso tekmo in v 38. minuti dosegel zadetek. To je njegov strelski prvenec v tej sezoni. Matic Fink (Rizespor) Turčija, 1. liga Rizespor : Istanbul Basaksehir 1:2 Ni igral, ostal je na klopi. Boban Jović (Bursaspor) Turčija, 1. liga Bursaspor : Kasimpasa 1:2 Ni kandidiral za tekmo. Jure Matjašič (Sacramento Republic) liga USC, končnica Prejšnji mesec je izpadel iz končnice.