Prihodnje leto bo minilo natanko 10 let, odkar je Zlatko Dedić zadel izjemno pomemben gol proti Rusiji, ki je Slovenijo popeljal na svetovno prvenstvo v Republiki Južni Afriki (2010). Po prihodu iz Nemčije zdaj uživa v Avstriji pri Wackerju iz Innsbrucka, klub je kot najboljši igralec pripeljal v elitno prvo ligo. Dotaknil se je preteklosti, spregovoril o sedanjosti, pogledal pa je tudi v prihodnost svoje nogometne zgodbe in reprezentance.

Zlatko Dedić je v petek dopolnil 34 let in je nogometno še vedno zelo aktiven. Po 16 letih igranja v Italiji in Nemčiji se je lani preselil v Avstrijo. Takrat še drugoligaša, klub Wacker iz Innsbrucka je pripeljal v elitno avstrijsko ligo, in to skozi velika vrata. Kot najboljši strelec in igralec druge lige. Na Tirolskem se odlično počuti in verjame, da bodo z Wackerjem, kjer ima soigralca Slovenca Patrika Elerja, ostal v prvoligaški konkurenci. A mu ni bilo vse postlano z rožicami. V Italiji je kot mlad nogometaš preživljal tudi težke trenutke. Čeprav je Primorec po duši, pa se je najbolj udomačil v Nemčiji, kjer bodo z družino tudi živeli po koncu kariere.

Zdaj ste že drugo leto v Innsbrucku pri Wackerju. Kako se počutite na Tirolskem?

Super. Ekipa je zelo mlada. Klub me je želel na vsak način. V trenutku sem čutil, da bi bila lahko prava odločitev zame in družino. Izkazalo se je kot zelo dobra poteza. Innsbruck je v Avstriji kar velik klub. Kakovost življenja je tu zelo visoka.

Kakšne ambicije imate?

Letošnji cilj s klubom je, da obstanemo v ligi. Mislim, da imamo dovolj kakovosti. Po najboljših močeh bom pomagal ekipi z goli, izkušnjami, z vsem, kar zmorem. Upam, da bomo tudi to leto uspešni kot prejšnjo sezono.

"Vse skupaj me je malce spominjalo na tisti čas, ko smo se s slovensko reprezentanco uvrstili na svetovno prvenstvo. Za klub je bil velik uspeh, da smo se vrnili v prvo ligo." Foto: Sportida Kako je bilo lani, ko ste bili prvi strelec igralec druge lige?

Prišel sem z enim ciljem. Da se prebijemo v prvo ligo. Osebno sem bil zelo zadovoljen. Vse skupaj me je malce spominjalo na tisti čas, ko smo se s slovensko reprezentanco uvrstili na svetovno prvenstvo. Za klub je bil velik uspeh, da smo se vrnili v prvo ligo. Tudi zame, da sem kot protagonist pokazal svojo kakovost. Letos bomo poskušali to potrditi.

Naglas imate še vedno primorski, tam ste preživeli otroštvo, odlično pa govorite italijansko in nemško. Večji del kariere ste namreč igrali v Italiji, nato v Nemčiji in zdaj Avstriji. Kateri jezik vam bolj ugaja?

Nemščino sem zelo izboljšal. Mislim, da italijansko še vedno govorim malce bolje. Zelo pozitivno je, ko človek pozna več jezikov.

Kako vam je všeč način nemškega življenja? Italijanski je zagotovo drugačen, prav tako življenje na Primorskem …

Mešanica med italijansko in nemško mentaliteto je popolna. Všeč so nam stvari v Avstriji in Nemčiji (družina živi v Frankfurtu, op. a.). Obstajajo tudi stvari, ki jih pogrešamo iz Italije. Moram pa povedati, da smo se v Nemčiji zelo dobro zašli. Tudi po karieri bomo večji del leta živeli v Nemčiji, čeprav imamo vse tudi v Sloveniji. Imeli bomo dvojno življenje. Najbolj pomembno je, da so se otroci dobro znašli, da je družina zadovoljna.

V pretekli sezoni je zabijal gole, rad bi jih tudi v tej, ko se po poškodbi spet vrne na zelenice. Foto: Sportida Zakaj Nemčija?

Ko sem šel igrat v Frankfurt, nam je bilo mesto izjemno všeč. Moja družina se je zelo dobro tam znašla. Otroci imajo ogromno priložnosti za prihodnost. Zelo so srečni. Ustvarili smo si dom. Odločili smo si, da bomo ostali v Frankfurtu. Vsakič, ko bomo imeli priložnost, pa se bomo, jasno, vrnili v Slovenijo.

Imate dečka in deklico. Gre mlajši fant kaj po vaših nogometnih stopinjah?

Absolutno. Igra nogomet, kar me izjemno veseli. V novem domu smo si v kleti ustvarili nogometno igrišče. Zelo navdušen je nad nogometom. Čaka ga dolga pot. Pomembno je, da uživa v tem, kar dela.

Vi ste zasloveli že kot mlad nogometaš. V svoji generaciji ste bili zvezdnik. V mladi reprezentanci ste enkrat samovoljno zapustili ekipo. Nato ste se preobrazili v nogometaša, ki je sinonim za srčnost, borbenost ... Kako vidite svojo preobrazbo?

Za tisto zgodbo je treba poznati dve plati. Morda je bil moj takratni odziv pretiran. Vendar tudi z druge strani ni bil nedolžen. To je že preteklost. Preskok pri meni je pomenil to, da imam v življenju korektno, pošteno linijo. Te se držim. Včasih tudi, če je za povedati kaj negativnega, to iskreno povem. Vedno se držim linije korektno-pošteno. Tako sem prišel do točke, kjer sem v tem trenutku.

"Preživel sem tudi izjemno težke trenutke. Prišel sem v Empoli, kjer sem bil nekaj časa le na tribuni. Takrat sem mislil, da je to najhujše, kar se mi lahko zgodi. Napolnil sem avto in se res hotel vrniti domov. K sreči me je prešinila misel, da bom vse izgubil. Rekel sem si, da se moram boriti do konca." Foto: Vid Ponikvar Ste eden od prvih slovenskih nogometašev, ki so šli v tujino kot zelo mladi. In eden od redkih, ki jim je uspelo. Danes je takih, ki odidejo kot najstniki, več. Kako gledate nanje in kaj jim svetuje?

Preživel sem tudi izjemno težke trenutke. Prišel sem v Empoli, kjer sem bil nekaj časa le na tribuni. Takrat sem mislil, da je to najhujše, kar se mi lahko zgodi. Napolnil sem avto in se res hotel vrniti domov. K sreči me je prešinila misel, da bom vse izgubil. Rekel sem si, da se moram boriti do konca. Predlagal bi jim, naj nikoli ne odnehajo. Tisto, kar lahko kot igralec narediš za svojo kariero, moraš narediti. In pri tem morajo vztrajati. Prej ali slej bo prišel rezultat. Uspelo mi je zdržati. Nekaj moraš vložiti, da si potem nagrajen. V mladih letih sem veliko žrtvoval. Prav tako vlagal. V karieri sem imel tudi zadovoljstva, ki so bila enkratna.

Ali ste še kaj v stikih z Luko Sikurjem - še enim velikim talentom, ki je takrat kot vi odšel kot zelo mlad iz Kopra v Parmo?

Kot imam informacije, vendar ne vem, ali so prave, naj bi bil še zdaj v Parmi, kjer naj bi si ustvaril družino. Nisva v stiku. Upam, da se bova v prihodnje spet srečala.

V klubu lahko govorite tudi slovensko, saj imate za soigralca Patrika Elerja. Kako se razumeta?

Zelo dobro. Oba sva imela nekaj težav s poškodbami. On je bil pred kratkim poškodovan podobno kot jaz zdaj. Oba se trudiva, da pomagava klubu in mladi ekipi. Začetek sezone je. Pojavile so se manjše težave. S skupnimi močmi bomo to prebrodili. S Patijem se zelo dobro razumeva. Lepo je, da imaš v slačilnici nekoga, s katerim se lahko pogovarjaš slovensko.

"Pozitivno gledajo na nas. Sicer je vsak igralec zase. Vsak si kroji svojo pot in uspehe. Zelo pozitivno je, da so vsi slovenski igralci igrali dobro in pustili lepe spomine. Trudimo se, da bi tudi v prihodnje ostalo tako." Foto: Vid Ponikvar Wacker Innsbruck je znan po Slovencih. Aleksander Knavs in Brane Elsner sta bila prvaka, tu je igral še Miran Burgić, zdaj igra z vami Eler. Kako vas v klubu doživljajo kot Slovenca?

Pozitivno gledajo na nas. Sicer je vsak igralec zase. Vsak si kroji svojo pot in uspehe. Zelo pozitivno je, da so vsi slovenski igralci igrali dobro in pustili lepe spomine. Trudimo se, da bi tudi v prihodnje ostalo tako.

So vas kaj zbadali, ko je Avstrija marca gladko premagala Slovenijo v Celovcu s kar 3:0?

Tekma ni bila ravno dobra. Niso me zbadali, ker smo med starejšimi v slačilnici (smeh, op. a.).

Kako pa gledate na tekme slovenske reprezentance?

Rezultati nam trenutno ne gredo na roko, vendar imamo kakovost. Vsi igralci igrajo v vrhunskih klubih. Te posameznike je treba spraviti v celotno. Da bodo vedeli, zakaj so v reprezentanci, da si bodo želeli uspeha. Če nam bo to uspelo, verjamem, da bo Slovenija ob kakovosti, ki jo ima, uspešna.

O slovenski reprezentanci in temi Jan Oblak

Ste v ligi narodov pričakovali več?

Pričakoval sem kakšno zmago več, vendar ne morem komentirati in ocenjevati, ker nisem v ekipi. Toliko stvari se je slišalo … Od daleč ne bi rad ocenjeval, kaj se dogaja v reprezentanci.

Veselje ob odločujočem golu, po katerem je Slovenija odpotovala na svetovno prvenstvo v Južnoafriško republiko, ki je bilo leta 2010. Foto: Vid Ponikvar Kako spremljate ''zaplet'' z Janom Oblakom, s katerim ste si nekoč delili slačilnico?

Zadeve ne poznam od blizu. Jan je kot igralec pokazal, da je vrhunski vratar. Vse tekme, ki sem jih gledal, je branil vrhunsko. Dosegal je izjemne rezultate. Tu ni kaj dodati. Seveda mi je žal, da ne igra za reprezentanco, če gre za kakšen spor. Ne bi rad govoril o tem, ker ne poznam zgodbe. Najbolj pomembno je, da bi se vse skupaj čim prej rešilo. Zelo pomembno je, da Slovenija nastopa v najmočnejši zasedbi. Najbolj pomembno pa je, da imajo vsi en cilj in si želijo zaigrati na velikem tekmovanju. Le tako se bo vse podredilo temu cilju. Kakovosti imamo dovolj, da ta cilj tudi dosežemo.

Lani ste bili najboljši igralec in igralec druge avstrijske lige. Bi si zaradi tega zaslužili še eno priložnost v državnem dresu?

Nikoli nisem zapiral vrat. Nikoli nisem povedal, da ne bom več igral za reprezentanco. Glede na leta bi lahko tudi bilo … Iskreno povedano, generacija se je zelo spremenila. Začenja novo strategijo, novo pot. Osebno nisem ničesar pričakoval. Po drugi strani bom vedno dajal vse od sebe. Vedno si bom želel maksimalnih rezultatov. Do zadnjega dne svoje kariere bom počel tako. Iskreno povedano, da bi pričakoval kaj takega, pa ne.

"Reprezetnanca Foto: Vid Ponikvar Ste imeli še kak stik s Srečkom Katancem po zadnji tekmi, ko ste leta 2013 igrali proti Kanadi?

Selektor me je pred neko tekmo poklical, da me ne bo zraven. Od takrat me ni bilo več. Pozneje sva se še enkrat srečala v Kopru, vendar je bilo to vse.

Bi si zaslužili več spoštovanja? Vendarle ste eden izmed južnoafriških junakov. Ste kaj razočarani?

Da, morda bi lahko igral kakšno tekmo več. S kakovostjo in z vsem, kar sem dal reprezentanci, sem morda pričakoval, ker sem bil v dobri formi, da bi lahko pomagal. Vendar so to selektorjeve odločitve. Vplivaš lahko na tisto, kar je odvisno od tebe. V tistem trenutku so bile stvari, ki niso bile odvisne od mene. Od mene je bilo odvisno, da dajem gole in igram dobro za klub. Potem so drugi, ki sprejemajo odločitve. Kot igralec sem jih spoštoval, čeprav se morda z njimi nisem strinjal. Zato pa so tam ljudje, ki prevzemajo odgovornost in so odgovorni za svoje odločitve.

Ali je kaj grenkobe?

Ne, ker sem naredil vse, kar je bilo v moji moči in na kar sem lahko vplival. Vse sem postoril, da bi prišel čim dlje. Da so se drugi odločili drugače, je njihova odločitev.

"Trenutki so bili enkratni. Reprezentanca je dihala kot eno. Energija je bila odlična, tako v reprezentanci kakor tudi zunaj nje. Preprosto se je čutilo, da bo uspeh prišel. In tako je tudi bilo." Foto: Vid Ponikvar Prihodnje leto bo deset let od slavnega gola proti Rusiji, s katerim ste popeljali Slovenijo na svetovno prvenstvo. Ali se kdaj še spominjate tega zadetka?

Spomnim se, ko otroci sprašujejo ali pa jim povedo na primer moja mama ali prijatelji. Takrat se vrnemo k tistemu posnetku in si ga ogledamo. Trenutki so bili enkratni. Reprezentanca je dihala kot eno. Energija je bila odlična, tako v reprezentanci kakor tudi zunaj nje. Preprosto se je čutilo, da bo uspeh prišel. In tako je tudi bilo.

Ali se na Nogometni zvezi Slovenije (NZS) spomnijo na vas in vas povabijo na kakšen dogodek, tekmo?

Absolutno. Vsako leto dobim od Nogometne zveze Slovenije vabila na raznorazne dogodke. Povabljen sem bil tudi na tekmo.

Spremljate Prvo ligo Telekom Slovenije?

Ne preveč, če sem iskren. Podrobno je ne spremljam. Tudi mi smo polno zasedeni s svojim programom in potem še družina. Spremljam rezultate, s tem sem na tekočem.

"Resnica je, da sem se takrat sestal s predsednikom in športnikom direktorjem Olimpije. Bil je sestanek. Pogovarjali smo se, ostalo je pri pogovorih. Seveda sem imel željo. Razmišljal sem. Tisto, kar so mi predstavili, mi je bilo všeč. Cilji so bili zelo dobri. Če bi bil položaj takšen, da bi se vse sestavilo, bi z veseljem prišel igrat. Takrat se ni izteklo in naše poti so se razšle." Foto: Vid Ponikvar Vaše ime pa je bilo mogoče slišati v zvezi z morebitnim prihodom v Olimpijo. Zakaj takrat ni bilo dogovora?

V zadnjem obdobju nisem imel pogovorov. Resnica je, da sem se takrat sestal s predsednikom in športnikom direktorjem. Bil je sestanek. Pogovarjali smo se, ostalo je pri pogovorih.

Ste sami imeli željo, da bi zaigrali?

Seveda sem imel. Razmišljal sem. Tisto, kar so mi predstavili, mi je bilo všeč. Cilji so bili zelo dobri. Če bi bil položaj takšen, da bi se vse sestavilo, bi z veseljem prišel igrat. Takrat se ni izteklo in naše poti so se razšle.

Prva liga bi lahko zažarela v luči junakov SP 2010. Branko Ilić z Olimpijo, Marko Šuler in Jasmin Handanović z Mariborom, Domžale z Andražem Kirmom … Morda še v prihodnosti Dedić s Koprom? Pa tudi Brečko je še brez kluba …

(Smeh, op. a.) … Kaj se bo zgodilo jutri, ne morem vedeti. V tem trenutku imam pogodbo z Innsbruckom, kjer se zelo dobro počutim. Kaj bo prinesla prihodnost, ne vemo.

V slovenski prvi ligi ste igrali le tri tekme. Ali je želja, da bi morda končali kariero v Sloveniji, ali pa vas toliko veže na Nemčijo?

Odprt sem za vse možnosti. Ko se pojavi kaj takega, se odločiš. Pogledati je treba okoliščine. Da bi zdaj govoril, kako in kaj, ne gre. Sem oseba, ki je vedno osredotočena na sedanjost, na delo s klubom. Kaj se bo zgodilo prihodnje leto, bomo videli.

"Zelo mi je žal za Koper. Tudi pri tem ne poznam zgodbe od blizu, zato težko ocenim. Izredno mi je žal, da se je to zgodilo. V Kopru imamo odlično infrastrukturo za treninge. Za prvo ligo so vrhunski. Upam, da se bo Koper čim prej vrnil tja, kamor spada. Torej v prvo ligo." Foto: Vid Ponikvar Vaši trije nastopi so bili v dresu Kopra. Kako gledate na zgodbo tega kluba, ki je v tretji ligi?

Zelo mi je žal. Tudi pri tem ne poznam zgodbe od blizu, zato težko ocenim. Izredno mi je žal, da se je to zgodilo. V Kopru imamo odlično infrastrukturo za treninge. Za prvo ligo so vrhunski. Upam, da se bo Koper čim prej vrnil tja, kamor spada. Torej v prvo ligo.

Bi kdaj zaigrali za Koper?

Ne vem. Kot sem že prej rekel, v tem trenutku ne vem. V življenju se lahko zgodi vse. Kaj se bo zgodilo, bomo videli.

Prihodnji teden boste dopolnili 34 let. Spadate med izkušene nogometaše. Kako vaše telo zdrži napore? Kako dolgo jih bo še, kaj mislite?

Prehrana, počitek, pravilno treniranje so zelo pomembni, če želimo biti na najvišji ravni čim dlje. Naredil sem si test prehrane. Zelo skrbim za prehrano, počitek, treninge. Upam, da bom zdržal čim dlje. Imam pravilno tempirane treninge, da je vse osredotočeno na soboto, ko moram biti stoodstotno pripravljen. Za zdaj odlično deluje. Koliko bo trajalo, ne vem. Dokler bom lahko dajal, kar zmorem, in pripomogel k uspehom na terenu, bom tudi igral. Ko bom začutil, da tega ne zmorem več, se bom umaknil.