Kek na Hrvaškem spisal zgodovino, a razočaral navijače, Elsner številka ena v Belgiji #video

Slovenski trenerji na delu v tujini:

Matjaž Kek v prvenstvu padel v krizo Matjažu Keku v zadnjem času na Hrvaškem ne gre najbolje, je pa zato postal prvi tujec v zgodovini prvenstva, ki je vodil kar 200 tekem. Foto: Sportida Med tednom se je Matjaž Kek sprehodil v hrvaškem pokalu do osmine finala in zmagal z 9:0, v prvenstvu pa je Rijeka, ki je pred dvema sezonama osvojila zgodovinski naslov, v krizi. V nedeljo je na Rujevici remizirala proti Slavenu Belupu iz Koprivnice (0:0). Rijeka ni zmagala v prvenstvu vse od 19. avgusta, v tem času je zbrala štiri remije, enkrat pa izgubila, tako da na lestvici za vodilnim Dinamom zaostaja sedem točk. S tem je Kek ponovil nič kaj prijetno izkušnjo iz prejšnje sezone, ko je nanizal pet tekem brez zmage (štirje porazi in remi). Kek je sicer na nedeljski tekmi proslavil velik podvig, saj je dočakal častitljivi jubilej. Na klopi Rijeke v hrvaškem prvenstvu je sedel že 200. S tem je postal šele 13. trener, ki je dosegel omenjeno številko, a tudi prvi tujec, kar je veliko priznanje delu Mariborčana na Hrvaškem. Dvanajsti strateg, ki se je vpisal v klub 200, je novi trener Hajduka Zoran Vulić, ki je v sobotnem velikem derbiju z Dinamom remiziral (0:0). Slaviša Stojanović dobil največji derbi Slaviša Stojanović je z Levskim spet gospodar bolgarskega prvenstva. Foto: Twitter Na klopi Levskega iz Sofije je Slaviša Stojanović v Bolgariji začel odlično. Po šestih zmagah na prvih sedmih prvenstvenih tekmah, ki jih je vodil, je med tednom v pokalu zmagal s 6:0. Odličen vtis je na delu v Bolgariji pustil tudi v soboto, ko ga je čakal največji izziv, odkar je v začetku avgusta prišel na klop 26-kratnega bolgarskega prvaka, ki na novo prvenstveno lovoriko čaka že skoraj deset let (od leta 2009). Levski je v mestnem derbiju v gosteh premagal CSKA, s katerim sta bila po devetih odigranih tekmah z 22 točkami izenačena na prvem mestu. Avtogol vratarja CSKA, ki je odločil veliki sofijski derbi: Zdaj jih ima Levski 25, CSKA pa zaostaja za tri točke. Dvoboj je v 30. minuti odločil avtogol vratarja gostiteljev Vytautasa Cerniauskasa. Luka Elsner je neustavljiv Luka Elsner se je po četrti zaporedni zmagi povzpel na prvo mesto. Foto: Grega Valančič/Sportida Po veliki četrtkovi zmagi, ko je iz pokala izločil veliki Anderlecht, se je Luka Elsner z Union Saint-Gilloisejem spet osredotočil na nastope v belgijski drugi ligi, kjer mu gre več kot imenitno. V nedeljo je gostoval pri zadnjeuvrščenem klubu OH Leuvenu in osvojil vse tri točke (3:1). Elsner se je tako podpisal pod četrto zaporedno zmago v nizu v vseh tekmovanjih. Union Saint-Gilloise je po nedeljski zmagi prevzel prvo mesto na lestvici druge belgijske lige, kjer vlada ogromna gneča. Najboljših šest ekip loči le točka razlike, tako da se obeta dramatično nadaljevanje prvenstva. V prvo ligo ob koncu sezone vodi samo prvo mesto. Union, ki je z enajstimi prvenstvenimi lovorikami tretji najbolj zmagoviti belgijski klub, na vrnitev med prvoligaše sicer čaka od daljnjega leta 1973.

Slovenski reprezentanti na delu v tujini:

Jan Oblak je v tej sezoni v španskem prvenstvu prejel le štiri zadetke. Manj od njega jih je prejel le vratar Villarreala Sergio Asenjo (3). Foto: Guliver/Getty Images

Vratarji:

Vid Belec: Sampdoria bo v prvi italijanski ligi na delu v ponedeljek ob 20.30, ko bo gostila SPAL. Tudi tokrat naj bi Mariborčan, ki je na zadnjih tekmah branil vrata Slovenije, na priložnost, sploh prvo v tej sezoni, čakal na klopi za rezerviste.

Jan Koprivec: izkušeni slovenski vratar je poškodovan, zato ga še nekaj časa ne bo mogoče pričakovati med vratnicama Pafosa, ki ta konec tedna nima tekme. Prihodnjo soboto ga ob 16. uri v ciprskem prvenstvu čaka gostovanje pri Nea Salamisu.

Matic Kotnik: Panionios je v grški prvi ligi v nedeljo gostoval pri Apollonu Smirnisu in zmagal z 2:0. Nekdanji vratar Celja, ki je bil v prejšnji sezoni med boljšimi v grški ligi, je prvič v tej sezoni branil od prve minute. Mrežo je ohranil nedotaknjeno.

Jan Oblak: prvi zvezdnik slovenskega nogometa - o njegovih "težavah" z ramo, zaradi katerih ga ni bilo na nobeni od petih tekem novega selektorja Tomaža Kavčiča, čivkajo že vrabčki na vejah - je bil v soboto zvečer v središču pozornosti. Na velikem derbiju 7. kroga španskega prvenstva, kjer sta se pomerila madridska velikana Real in Atletico, je branil vso tekmo, ostal nepremagan in pomagal Los Colchoneros do velike točke na zahtevnem gostovanju, s katero so rdeče-beli zadržali stik z vodilnim dvojcem. Za Barcelono in Realom Atletico zaostaja le dve točki.

Pozdrav osrednjih junakov derbija, vratarjev Reala in Atletica. Ko je Oblak leta 2014 prišel k Atleticu, je na vratih rdeče-belih nasledil prav visokega Belgijca:

Atletico se je v tej sezoni z Realom pomeril že dvakrat. Načrte mu je sredi avgusta prekrižal v evropskem superpokalu, ko se je Škofjeločan razveselil druge evropske klubske lovorike. Na prvenstvenem dvoboju se je izkazal s posredovanji, najbolj s tistim v drugem polčasu, ko je v 65. minuti ustavil strel Marca Asensia. Na tekmi se mu je pripetila tudi nevsakdanja napaka, ko je v 42. minuti podal žogo Asensiu, a je bil zvezdnik Reala tako presenečen nenadejanega darila, da je žogo odbil naravnost v varen objem Škofjeločana.

Oblak je ostal nepremagan že na četrti tekmi la lige v tej sezoni, prispeval je šest obramb, zelo zanimiva pa je statistika njegovega učinka na tekmah španskega prvenstva. Za Atletico je branil 123-krat. Kar 72-krat je ostal nepremagan, število tekem, v katerih je zaklenil vrata, pa je večje od števila prejetih zadetkov na vseh tekmah! Njegova mreža se je zatresla le 71-krat!

Peter Stojanović je z zagrebškim Dinamom v velikem hrvaškem derbiju gostoval v Splitu pri Hajduku in osvojil točko (0:0). Foto: Reuters

Branilci:

Kenan Bajrić: vodilni Slovan iz Bratislave je v soboto v prvi slovaški ligi gostoval pri evropskem krvniku Olimpije v tej sezoni, Spartaku v Trnavi, in se kot nekdanji branilec Olimpije maščeval za poraz svojih soigralcev. Slovan je zmagal z 2:1 in zadržal veliko prednost petih točk pred najbližjim zasledovalcem. Ljubljančan je odigral vso tekmo.

Jure Balkovec: Hellas Verona je v soboto v drugi italijanski ligi izgubila na gostovanju pri Salernitani (0:1), nekdanji levi bočni branilec Domžal pa je igral vso tekmo.

Miha Blažič: Ferencvaroš je v prvi madžarski ligi v soboto na svojem štadionu premagal Ujpest (1:0) in se utrdil na vodilnem položaju. Primorec je odigral vso tekmo.

Matija Boben: nekdanji član Gorice je med tednom zaigral v pokalu in nastopil sploh prvič v tej sezoni, tokrat pa ga v ruski premier ligi v nedeljo na gostovanju pri moskovskem Spartaku ni bilo zraven. Njegovi soigralci so presenetili Moskovčane in zmagali z 1:0, Rostov pa na lestvici zaseda visoko tretje mesto.

Erik Janža: Osijek je v prvi hrvaški ligi v soboto v gosteh nadigral Inter iz Zaprešića (3:0). Prekmurec je odigral vso tekmo in v 67. minuti prispeval podajo za prvi zadetek slavonskega prvoligaša. Osijek se je z zmago na lestvici prebil na drugo mesto, za vodilnim Dinamom zaostaja štiri točke.

Bojan Jokić: Ufa je v ruski premier ligi v soboto doma premagala Yenisey Krasnojarsk z 2:1. Kapetan Slovenije je odigral vso tekmo.

Luka Krajnc: Frosinone je v prvi italijanski ligi v nedeljo doma izgubil proti Genoi (1:2). Mariborčan je tekmo spremljal s klopi za rezerviste.

Miha Mevlja: Zenit je v nedeljo v 9. krogu ruskega prvenstva gostoval pri Anžiju Mahačkali in prvič v sezoni izkusil grenkobo poraza (1:2). Izkušeni slovenski branilec je med tednom sicer nastopil v pokalu, a je v zadnjem času izgubil mesto v začetni postavi Zenita. Tudi tokrat je ostal prikovan na klop. Zenit kljub prvemu porazu v tej sezoni ostaja na vrhu ruskega prvenstva.

Nemanja Mitrović: z Jagiellonio Bialystokom v poljskem prvenstvu trenutno vodi, tokrat pa bo na delu šele v ponedeljek ob 18. uri, ko bo na domačem štadionu gostil Slask Wroclaw in poskušal priti do tretje prvenstvene zmage v nizu.

Petar Stojanović: veliki hrvaški derbi med Hajdukom in Dinamom se je na splitskem Poljudu končal brez zmagovalca. Okoli 20 tisoč gledalcev je v predstavi, ki ni ponudila veliko priložnosti, zaman čakalo na zadetek. Ljubljančan je odigral vso tekmo, Dinamo pa je po uvodni tekmi 10. kroga zadržal veliko prednost pred nogometnim ponosom Dalmacije. Vodilni Zagrebčani imajo kar deset točk prednosti.

Aljaž Struna: Palermo bo v drugi italijanski ligi na delu v nedeljo, ko bo ob 21. uri gostil Crotone.

Nejc Skubic: Konyaspor je v prvi turški ligi v nedeljo izgubil na gostovanju pri Götzepeju (2:3). Izkušeni slovenski bočni branilec je odigral vso tekmo.

Kevin Kampl je na gostovanju RB Leipziga pri Hoffenheimu nosil kapetanski trak in prispeval podajo za drugi gol rdečih bikov. Foto: Guliver/Getty Images

Vezisti:

Domen Črnigoj: Lugano je v prvi švicarski ligi v nedeljo doma remiziral z Baslom. Primorec je odigral 88 minut, njegov klub pa je po 9. krogu na šestem mestu.

Josip Iličić: potem ko je zaradi zdravstvenih težav sredi tega meseca zaigral šele prvič v tej sezoni in je seveda izpustil uvodni tekmi Slovenije v ligi narodov, je okreval. Selektor, ki ga še kako potrebuje, zdaj podrobno spremlja njegov napredek in upa, da bo prišel v formo do oktobrskih tekem proti Norveški in Cipru. Na zadnjih treh tekmah je na igrišče vselej prišel s klopi, v nedeljo, ko je Atalanta izgubila v Firencah (0:2), pa je na štadionu, kjer je v preteklosti navduševal navijače Fiorentine, zaman čakal na priložnost.

Kevin Kampl: RB Leipzig je v prvi nemški ligi v soboto gostoval pri udeležencu lige prvakov Hoffenheimu in v 6. krogu bundeslige zmagal z 2:1. Slovenski reprezentant je odigral vso tekmo, v 73. minuti pa prispeval podajo za drugi zadetek Yussufa Poulsena. Danski zvezdnik je dosegel oba zadetka za rdeče bike, ki so se na lestvici po tretji zmagi v tej sezoni povzpeli med šest najboljših.

Rene Krhin: Nantes, ki je v zadnjih treh tekmah francoskega prvenstva osvojil vsega točko in na lestvici padel na predzadnje mesto, je v soboto ostal neporažen pri vročem Lyonu. Mariborčan je odigral vso tekmo, njegov klub pa je presenetil favorita (1:1).

Jasmin Kurtić: izkušeni vezist, ki se je v zadnjem času ustalil v začetni enajsterici Slovenije, oktobra, ko novega selektorja v ligi narodov čakata gostovanje na Norveškem in domača tekma s Ciprom, zagotovo ne bo mogel pomagati. V četrtek, ko je s Spalom igral proti Sassuolu, je namreč nerodno padel na roko in si jo poškodoval tako hudo, da je z igrišča odšel v solzah. Zdaj je jasno, zakaj. V petek so iz njegovega kluba sporočili, da si je roko zlomil in bo počival vsaj en mesec. Spal bo sicer v prvi italijanski ligi na delu v ponedeljek ob 20.30, ko bo gostoval pri Sampdorii.

Žan Majer: nekdanji član Domžal je med tednom zaigral v pokalu in nastopil sploh prvič v tej sezoni, tokrat pa je v ruski premier ligi v nedeljo na gostovanju pri moskovskem Spartaku sedel na klopi. Njegovi soigralci so presenetili Moskovčane in zmagali z 1:0, Rostov pa na lestvici zaseda visoko tretje mesto.

Rajko Rotman: Kayserispor je v prvi turški ligi v soboto gostoval pri Bešiktašu in ostal brez točk (0:2). Mariborčan je odigral vso tekmo.

Leo Štulac: Parma je v prvi italijanski ligi v nedeljo doma premagali Empoli (1:0). Nekdanji vezist Kopra je odigral vso tekmo, njegov klub pa se je na lestvici povzpel na deveto mesto.

Benjamin Verbič: kijevski Dinamo je v prvi ukrajinski ligi v nedeljo v gosteh premagal mestnega tekmeca Arsenal z 1:0. Vojničan je odigral 77 minut, Dinamo pa za vodilnim Šahtarjem zaostaja štiri točke.

Miha Zajc: drugoligaški prvak Empoli je ostal praznih rok na gostovanju v Parmu (0:1), s katero se je v prejšnji sezoni srečeval v serie B. Primorec se je vrnil po kazni in odigral vso tekmo.

Andraž Šporar blesti na Slovaškem, kjer je s Slovanom vodilni v prvenstvu pa tudi na lestvici naj strelcev. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Napadalci:

Robert Berić: Saint Etienne je v uvodni tekmi 8. kroga francoskega prvenstva ligi v petek doma premagal Monaco (2:0), oba zadetka pa je prispeval tunizijski reprezentant Wahbi Khazri. Krčan je tekmo, po kateri so se zeleni na lestvici povzpeli na imenitno drugo mesto, spremljal s klopi za rezervne igralce. V tej sezoni igra zelo malo, do zdaj je zbral le 38 minut igre v treh nastopih. Na zadnjih treh tekmah ni dobil priložnosti za igro.

Roman Bezjak: z Jagiellonio Bialystokom v poljskem prvenstvu trenutno vodi, tokrat pa bo na delu šele v ponedeljek ob 18. uri, ko bo na domačem štadionu gostil Slask Wroclaw in skušal priti do tretje prvenstvene zmage v nizu. Na zadnjih dveh tekmah Jagiellonie je Korošec zadel in je trenutno pri štirih prvenstvenih golih v tej sezoni. Bo tokrat še izboljšal svoj strelski izkupiček?

Tim Matavž: Vitesse je v nedeljo izgubil na gostovanju v Rotterdamu pri slovitem Feyenoordu (1:2). Primorec je odigral 75 minut. V tej sezoni je dosegel že pet zadetkov, tokrat pa je ostal praznih rok.

Andraž Šporar: vodilni Slovan iz Bratislave je v soboto v prvi slovaški ligi gostoval pri evropskem krvniku Olimpije v tej sezoni, Spartaku v Trnavi. Slovan je zmagal z 2:1, Ljubljančan pa se je kot nekdanji napadalec Olimpije maščeval za poraz svojih soigralcev. Odigral je vso tekmo in v 42. minuti dosegel prvi zadetek gostov. S tem je še izboljšal izvrsten strelski učinek v tej sezoni. Z devetemi goli na devetih tekmah je namreč najboljši strelec slovaške lige.

Zadetek Mateja Poplatnika:

Preostali slovenski nogometaši, ki igrajo v tujini:

Jon Gorenc Stanković (Huddersfield Town) Anglija, 1. liga Huddersfield Town : Tottenham 0:2 Ni igral, ostal je na klopi. Timi Max Elšnik (Mansfield Town) Anglija, 4. liga Mansfield Town : Northampton Town 4:0 Odigral je 90 minut in v 5. minuti popeljal Mansfield v vodstvo z 1:0. To je bil njegov strelski prvenec v tej sezoni. Zlatko Dedić (Wacker Innsbruck) Avstrija, 1. liga Mattersburg : Wacker Innsbruck 2:1 Zaradi zdravstvenih težav ni kandidiral za tekmo. Patrik Eler (Wacker Innsbruck) Avstrija, 1. liga Mattersburg : Wacker Innsbruck 2:1 Odigral je vso tekmo. Rajko Rep (Hartberg) Avstrija, 1. liga Hartberg : Austria Dunaj 0:1 Odigral je vso tekmo. Nicolas Rajsel (Oostende) Belgija, 1. liga Oostende : Standard Liege 1:3 Ni kandidiral za srečanje. Alen Ožbolt (Lokomotiv Plovdiv) Bolgarija, 1. liga Lokomotiv Plovdiv : Etar 0:0 V igro je vstopil v 86. minuti. Željko Filipović (Dinamo Brest) Beloruski pokal, osmina finala Dinamo Brest : Slutsk 4:0 Ni kandidiral za tekmo. Elvis Džafić (Sarajevo) BiH, 1. liga Sarajevo : Radnik Bijeljina 2:1 Ni igral, ostal je na klopi. Ernest Grvala (GOŠK Gabela) BiH, 1. liga Željezničar : GOŠK Gabela 1:2 Emil Velić (Mladost Doboj Kakanj) BiH, 1. liga Zvijezda 09 : Mladost Doboj 0:2 Branil je vso tekmo. Miha Vidmar (GOŠK Gabela) BiH, 1. liga Željezničar : GOŠK Gabela 1:2 Andraž Struna (Anorthosis Famagusta) Ciper, 1. liga Ta konec tedna nima tekme. Saša Aleksander Živec (Omonia Nikozija) Ciper, 1. liga Ta konec tedna nima tekme. Matija Širok (Pafos) Ciper, 1. liga Ta konec tedna nima tekme. Damjan Vuklišević (Slovan Liberec) Češka, 1. liga Slovan Liberec : Sigma Olomouc 3:0 Ni kandidiral za tekmo. Aleš Mertelj (MFK Karvina) Češka, 1. liga Bohemians : Karvina 0:0 Odigral je vso tekmo. Dejan Djermanović (Paide Linnameeskond) Estonija, 1. liga Paide : FCI Levadia 1:4 Odigral je vso tekmo. Denis Petrić (Guingamp) Francija, 1. liga Angers : Guingamp 0:1 Ni kandidiral za tekmo. Jan Repas (Caen) Francija, 1. liga Caen : Amiens 1:0 Ni kandidiral za tekmo. Milan Kocić (Panionios) Grčija, 1. liga Apollon Smirnis : Panionios 0:2 Ni kandidiral za tekmo. Marko Nunić (Larissa) Grčija, 1. liga Larissa : Panaitolikos 1:0 Ni kandidiral za tekmo. Rene Mihelič (Delhi Dynamos) Indija, 1. liga Delhi Dynamos - Pune City, sreda 16.00 Matej Poplatnik (Kerala Blasters) Indija, 1. liga ATK : Kerala Blasters 0:2 Odigral je 89 minut in v 77. minuti povedel Keralo v vodstvo. Tako se je med strelce vpisal že na krstnem nastopu v Indiji. Valter Birsa (Chievo) Italija, 1. liga Chievo : Torino 0:1 Odigral je 68 minut. Boštjan Cesar (Chievo) Italija, 1. liga Chievo : Torino 0:1 Ni igral, ostal je na klopi, kjer se je znašel prvič po odpravljeni poškodbi kolena. Samir Handanović (Inter) Italija, 1. liga Inter : Cagliari 2:0 Branil je vso tekmo. Rok Vodišek (Genoa) Italija, 1. liga Frosinone : Genoa 1:2 Ni igral, ostal je na klopi. Siniša Anđelković (Venezia) Italija, 2. liga Venezia : Livorno 1:1 Ni igral, ostal je na klopi. Enej Jelenič (Carpi) Italija, 2. liga Spezia : Carpi 2:1 Ni igral, ostal je na klopi. Zlatan Ljubijankić (Urawa Reds) Japonska, 1. liga Urawa Reds : Kashiwa Reysol 3:2 Ni kandidiral za nastop. Dejan Trajkovski (Akademija Puškaš) Madžarska, 1. krog Puškaš : Honved 1:0 Ni kandidiral za nastop. Ivica Guberac (Floriana) Malta, 1. liga Qormi : Floriana 1:3 Začel je od prve minute in vknjižil prvi nastop, odkar igra na Malti. Nik Omladič (Greuther Fürth) Nemčija, 2. liga Dynamo Dresden : Greuther Fürth 0:1 Ni kandidiral za nastop. Dominic Maroh (Uerdingen) Nemčija, 3. liga Fortuna Köln : Uerdingen 1:2 Igral je vso tekmo in debitiral v dresu Uerdingena. Jovan Vidović (Meppen) Nemčija, 3. liga Meppen : Eintracht Braunschweig 4:2 Igral je vso tekmo. Haris Vučkić (Twente) Nizozemska, 1. liga Twente : PSV Jong 2:1 Ni kandidiral za tekmo. Filip Valenčič (Stabaek) Norveška, 1. liga Lillestrom : Stabaek 3:2 V igro je vstopil v 90. minuti. Damjan Bohar (Zaglebie Lubin) Poljska, 1. liga Zaglebie Lubin : Pogon Szczecin 0:2 Odigral je 58 minut. Goran Cvijanović (Arka Gdynia) Poljska, 1. liga Legia Varšava : Arka Gdynia 1:1 Ni igral, ostal je na klopi. Uroš Korun (Piast Gliwice) Poljska, 1. liga Piast Gliwice : Gornik Zabrze 1:0 Ni igral, ostal je na klopi. Matej Palčič (Wisla Krakov) Poljska, 1. liga Wisla Krakov : Korona Kielce 0:1 Ni igral, ostal je na klopi. Matej Pučko (Korona Kielce) Poljska, 1. liga Wisla Krakov : Korona Kielce 0:1 Odigral je vso tekmo in v 54. minuti dosegel zmagoviti zadetek. To je njegov drugi gol v dresu Korone. Na tekmi je prejel še rumeni karton. Dejan Vokić (Zaglebie Sosnowiec) Poljska, 1. liga Zaglebie Sosnowiec : Cracovia Krakov 1:1 V igro je vstopil v 71. minuti. Gregor Balažic (Ural) Rusija, 1. liga Ural : Arsenal Tula 2:1 Igral je vso tekmo. Lovro Bizjak (Ufa) Rusija, 1. liga Ufa : Yenisey 2:1 Ni igral, ostal je na klopi. Jaka Bijol (CSKA Moskva) Rusija, 1. liga Orenburg : CSKA Moskva 0:1 Odigral je vso tekmo in v 42. minuti prejel rumeni karton. Denis Popović (Orenburg) Rusija, 1. liga Orenburg : CSKA Moskva 0:1 Odigral je 74 minut. Miral Samardžić (Krila Sovjetov Samara) Rusija, 1. liga Rubin Kazan - Krila Sovjetov Samara, ponedeljek 18.30 Kenan Fatkić (Thun) Švica, 1. liga Thun : Young Boys 1:4 V igro je vstopil v 49. minuti. Nejc Mevlja (Schaffhausen) Švica, 2. liga Kriens : Schaffhausen 0:1 Odigral je vso tekmo. Matic Fink (Rizespor) Turščija, 1. liga Rizespor : Fenerbahče 3:0 Zaradi kazni ni kandidiral za tekmo. Boban Jović (Bursaspor) Turčija, 1. liga Sivasspor : Bursaspor 2:0 Ni kandidiral za nastop. Antonio Delamea Mlinar (New England Revolution) ZDA in Kanada, liga MLS Toronto : New England Revolution 4:1 Ni kandidiral za tekmo.