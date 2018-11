Kevin Kampl ne bo nikoli več igral za Slovenijo!

Pričakovano na seznamu za novembrski tekmi proti Norveški v Stožicah (16. november) in Bolgariji v Sofiji (19. november) ni prvega zvezdnika slovenskega nogometa Jana Oblaka. Vratar madridskega Atletica je že prejšnji mesec sporočil, da do konca lige narodov za Slovenijo ne bo igral, medtem ko je veliko večje presenečenje to, da na seznamu ni niti Kevina Kampla.

Odhaja na vrhuncu nogometne poti

Še en zvezdnik slovenskega nogometa je Nogometni zvezi Slovenije sporočil, da je končal reprezentančno pot. Na to, da je nad odločitvijo Radenka Mijatovića, ki je prejšnji mesec odslovil selektorja Tomaža Kavčiča, tako razočaran, da je vprašljiva njegova nadaljnja reprezentančna pot, smo opozorili že pred nekaj tedni, zdaj pa je postalo jasno, da so bile naše informacije resnične.

Igor Benedejčič je predstavil svoj seznam, na katerem ni veliko sprememb. Foto: Grega Valančič/Sportida

Pri 28 letih po vsega 27 nastopih in dveh zadetkih tako eden izmed zvezdnikov nemške prve lige, ki igra za RB Leipzig, končuje reprezentančno pot, kar je za Slovenijo, ki se bo ta mesec poskušala rešiti pred izpadom v zadnji razred evropskega reprezentančnega nogometa, velik udarec.

Skoraj brez sprememb

Selektorju je zaradi Kevina Kampla zelo žal. Foto: Grega Valančič/Sportida "Žal mi je, da je sprejel takšno odločitev. Gre za odličnega, vrhunskega igralca, kar dokazuje že vrsto let v klubu. Mogoče smo v izbrani vrsti kritični do njega, ampak ima reprezentanca drugačen slog igre kot klub. Osebno mi je res žal, potihoma upam, da bi si premislil in pomagal Sloveniji," je o Kamplovi odločitvi na današnji novinarski konferenci povedal začasni selektor Igor Benejdečič, ki je naznanil še eno novost. V svoj strokovni štab je namreč povabil nekdanjega reprezentanta Aleksandra Radosavljevića.

Na njegovem seznamu sicer v primerjavi z zadnjim Kavčičevim spiskom ni veliko sprememb. Vsi trije vratarji so isti, od devetih branilcev je od oktobra izpadel le en. nogometaš New England Revolutiona Antonio Delamea Mlinar, ki je že končal sezono v severnoameriški MSL. Novo (staro) ime je povratnik po poškodbi, branilec Palerma Aljaž Struna.

Osem od devetih vezistov je istih v primerjavi z oktobrom, namesto Kampla se je v reprezentanco vrnil Rajko Rotman, ki igra v Turčiji. V napadu med štirimi igralci ni sprememb.

Slovenija je v ligi narodov do zdaj na štirih tekmah osvojila le točko na domači tekmi proti Cipru. Foto: Sportida

Slovenija se bo sicer v svoji skupini lige C na tekmah proti Norveški in Bolgariji reševala pred zadnjim mestom in izpadom v ligo D. Oba tekmeca sta s po devetimi točkami na vrhu skupine, Slovenija pa je s točko zadnja.

Slovenija je na lestvici Mednarodne nogometne zveze na 62. mestu, Norveška je 48., Bolgarija pa 45.

Slovenci so z Norvežani igrali osemkrat, enkrat so zmagali, šestkrat izgubili in enkrat igrali neodločeno, z Bolgarijo pa so igrali trikrat in vsakokrat izgubili.

Seznam za Norveško in Bolgarijo:

Vratarji: Vid Belec (Sampdoria), Aljaž Ivačič (Olimpija), Matic Kotnik (Panionios);



Branilci: Jure Balkovec (Hellas Verona), Miha Blažič (Ferencvaros), Bojan Jokić (Ufa), Luka Krajnc (Frosinone), Miha Mevlja (Zenit), Nemanja Mitrović (Jagiellonia), Nejc Skubic (Konyaspor), Petar Stojanović (Dinamo Zagreb), Aljaž Struna (Palermo);



Vezisti: Jaka Bijol (CSKA Moskva), Domen Črnigoj (Lugano), Amir Dervišević (Maribor), Josip Iličić (Atalanta), Rene Krhin (Nantes), Rudi Požeg Vancaš (Celje), Rajko Rotman (Kayserispor), Leo Štulac (Parma), Benjamin Verbič (Dinamo Kijev), Miha Zajc (Empoli);



Napadalci: Robert Berić (St. Etienne), Roman Bezjak (Jagiellonia), Andraž Šporar (Slovan Bratislava), Luka Zahović (Maribor).