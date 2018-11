Jan Oblak: Rad slišim, da sem najboljši vratar na svetu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski nogometni as, ki je pri 25 letih prejel že tri nagrade zamora, v tej sezoni pa se poteguje za rekordno četrto zaporedno, s katero bi se izenačil z absolutnim rekorderjem Victorjem Valdesom (nekdanji vratar Barcelone), se je danes znašel na slavnostnem odru. Španski športni dnevnik Marca mu je še tretjič zapored predal priznanje zamora.

Jan Oblak si ga je v sodelovanju z branilci Atletica prislužil, ker je v prejšnji sezoni v 37 nastopih prejel le 22 zadetkov. Najmanj izmed vseh, ki so v la ligi branili večino srečanj. Marca ga tako ceni, da ga je razglasila za prepoznavni zid španskega prvenstva, ki ustavi večino napadov. Takšen je njegov vzdevek (El Muro), ki priča o tem, kakšen ugled ima slovenski vratar v Španiji.

Jan Oblak, Premio Zamora en los #PremiosMARCA2018. 22 goles encajados la pasada temporada en 38 partidos... ¡El muro de @LaLiga! pic.twitter.com/kCte2UCbaL — MARCA (@marca) November 12, 2018

Zahvala soigralcem, strokovnemu vodstvu in navijačem

Slovenec je že tretjo sezono zapored dobitnik nagrade zamora. Foto: Twitter Prvi vratar Atletica, ki letos sploh ni branil za reprezentanco in poskrbel za eno večjih letošnjih nogometnih afer na sončni strani Alp, se je v prejšnji sezoni zelo izkazal. Kar na 22 tekmah španskega prvenstva je zadržal mrežo nedotaknjeno in si priigral odločilno prednost pred najboljšimi stanovskimi kolegi, med katerimi izstopa vratar Barcelone Marc-Andre ter Stegen.

Ko je Oblak danes prejel priznanje, je na slavnostnem odru dejal: "Rad slišim, da sem najboljši vratar na svetu. Trudim se in delam, da bi bil. Ta nagrada je zasluga celotnega moštva, ki mi je zelo pomagalo. Rad bi se mu zahvalil, pa tudi strokovnemu vodstvu in navijačem, da sem lahko z njihovo pomočjo tolikokrat ohranil mrežo nedotaknjeno." Nekdanji vratar Olimpije in Benfice je prejšnji teden na dvoboju lige prvakov proti Borussii Dortmund (2:0) proslavil jubilej, saj je dočakal stoto tekmo brez prejetega zadetka.

"Upam, da bom v podobnem ritmu z Atleticom v španskem prvenstvu nadaljeval še mnogo let. V tem trenutku sem tukaj," je Oblak odgovoril na vprašanje, kakšna je njegova prihodnost med vratnicama Atletica, sploh zato, ker še vedno ni podaljšal pogodbe z vodstvom rdeče-belih in ker so govorice o tem, da bi lahko prihodnje leto zapustil špansko prestolnico, vse glasnejše.

Z Atleticom do nove lovorike?

V pogovoru na slavnostnem odru Foto: Twitter Oblak o tem ni govoril, se je pa dotaknil aktualne sezone v španskem prvenstvu, kjer pri vrhu vlada velika gneča, Atletico pa za vodilno Barcelono po 12 krogih zaostaja le točko. "Pri vrhu je napeto, kar je le dobro za ljubitelje nogometa. Mislim, da se bo tako nadaljevalo vse do konca prvenstva. Upam, da bom osvojil še kakšno lovoriko. V prejšnji sezoni smo osvojili eno (liga Europa, op. p.), to poletje še eno (evropski superpokal), zdaj bi rad še kakšno," je željo razkril Oblak.

Začasni selektor Igor Benedejčič ga ni uvrstil na seznam kandidatov za zadnji tekmi lige narodov proti Norveški in Bolgariji, če sklepamo po razgovoru, ki ga je pred dvema mesecema v Madridu opravil s predsednikom Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenkom Mijatovićem, pa še zdaleč ni prekrižal možnosti, da bi se prihodnje leto pridružil izbrani vrsti in branil za Slovenijo v kvalifikacijah za EP 2020. Takrat morda že kot štirikratni dobitnik priznanja zamora.