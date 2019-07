Zasuk v zgodbi nesojenega najbolje plačanega nogometaša na svetu

Gareth Bale naj bi se kljub temu, da njegova mlada družinica ni bila najbolj navdušena nad tem, že dogovoril za prestop v vrste Jiangsu Suninga in se s kitajskim prvoligašem dogovoril za triletno pogodbo, ki bi mu navrgla 1,1 milijona evrov tedenske plače, s čimer bi postal najbolje plačan nogometaš na svetu. Valižan, ki se je sprva nagibal selitvi nazaj v Anglijo, a nihče izmed tamkajšnjih klubov ni bil pripravljen prevzeti njegove Realove plače (več kot 800 tisoč evrov na teden), naj bi bil že tik pred tem, da prestop dokonča.

Še v soboto so številni španski in angleški mediji pisali o tem, da 30-letnik zapušča Evropo in bo v najpozneje dveh dneh predstavljen kot nov član trenutno sedmouvrščenega kitajskega prvoligaša, a danes iz Španije prihajajo drugačne vesti. Realova uprava naj bi namreč v zadnjem hipu blokirala Balov prestop na Kitajsko.

Morda je na to vplivalo dejstvo, da se pri Realu niso uspeli dogovoriti glede odškodnine z Jiangsujem, morda huda poškodba Marca Asensia ali pa katastrofalen poraz na prijateljski tekmi proti Atleticu Madridu s 3:7, o tem ne poročajo, a vsi najbolje informirani angleški mediji trdijo, da je prestop padel v vodo in bo nekoč najdražji nogometaš na svetu zagotovo ostal v Madridu.

Bo, če bo ostal, lahko zgladil odnos z Zinedinom Zidanom?

Kaj ga tam čaka, bo zanimivo videti. Odkar se je v klub vrnil Zinedine Zidane, se je znašel na stranskem tiru. Dovolj zgovorne so tudi besede francoskega trenerja, ki je pred dnevi govoril o tem, da bo čimprejšnji Balov odhod najboljši za vse, ob tem pa dodal, da je Valižan tik pred tem, da tri leta pred koncem bogate pogodbe zapusti Real.

Zagotovo Balevomu statusu ne bodo pomagale niti besede njegovega agenta Jonathana Barnetta, ki je Zidana označil za sramoto. Dan po tej izjavi je Bale sicer na pripravljalni tekmi proti Arsenalu pri remiju z 2:2 na igrišče vstopil s klopi in zadel. Pri polomu in porazu proti Atleticu Madridu s 3:7 je na igrišče prav tako prišel s klopi. Mnogi so takrat zapisali, da so bile to verjetno njegove zadnje minute v Realovi majici, a zdaj se zdi, da temu ne bo tako.

Po hudem porazu proti Atleticu je med navijači že završalo

"Lahko sicer izgubiš, ampak ne na takšen način. Mi smo tekmo vzeli kot prijateljsko, Atletico pa še zdaleč ne. Ne počutimo se dobro, ampak to je šele pripravljalno obdobje. Do začetka sezone je še nekaj časa. Prepričan sem, da bomo, ko bo šlo zares, pravi," je povedal Sergio Ramos.



"Lahko sicer izgubiš, ampak ne na takšen način. Mi smo tekmo vzeli kot prijateljsko, Atletico pa še zdaleč ne. Ne počutimo se dobro, ampak to je šele pripravljalno obdobje. Do začetka sezone je še nekaj časa. Prepričan sem, da bomo, ko bo šlo zares, pravi," je povedal Sergio Ramos.

Še bolj kot nogometaši Reala pa se je na udaru znašel njihov trener Zinedine Zidane. V anketi na spletni strani priznanega španskega športnega časopisa Marca je namreč največ, 34 odstotka glasovalcev, kot glavnega krivca za boleč poraz proti Atleticu označilo francoskega trenerja. Še slabši je bil rezultat zanj ob vprašanju, kakšno sezono pričakujejo od Reala. Kar 64 odstotkov glasovalcev je namreč glasovalo, da slabo, saj naj Zidane ne bi bil pravi mož za nov projekt Reala.

Ključen mož Reala pri evropskem pohodu in najdražji vseh časov

Bale, ki je prvič nase opozoril, ko je s 16 leti debitiral za Southampton, potem pa odšel v Tottenham, je v Real prišel leta 2013, ko so Londončani z njim zaslužili 101 milijon evrov na račun odškodnine. Takrat je Bale postal najdražji nogometaš vseh časov.

V šestih letih je z Realom osvojil štiri naslove evropskega prvaka in bil med ključnimi možmi Madridčanov v vseh štirih finalih. Na treh tekmah je zabil gol, uspešno pa je realiziral tudi strel z bele točke ob zmagoslavju Reala po enajstmetrovkah nad Atleticom Madridom Jana Oblaka v finalu lige prvakov leta 2016 v Milanu.

Z Realom se je veselil tudi enega naslova španskega prvaka, bil enkrat španski pokalni prvak, osvojil pa še tri evropske superpokale in tri naslove svetovnega klubskega prvaka.

Znašel se je na udaru navijačev (in tudi soigralcev)

V Realu je odigral 231 tekem v vseh tekmovanjih, zabil 102 gola in prispeval še 65 asistenc. V prejšnji neuspešni sezoni, v kateri je Real v španskem prvenstvu za Barcelono zaostal za kar 19 točk in s 68 osvojenimi točkami poskrbel za najslabšo sezono Reala v zadnjih 20 letih, od branjenja evropskega naslova pa se je poslovil po porazu proti Ajaxu v osmini finala lige prvakov, je zbral 42 nastopov, a se znašel na udaru kritikov in navijačev. Ti so ga po eni izmed tekem celo izžvižgali.

Do razhajanj naj bi prišlo tudi med Balom in soigralci, saj naj se nikakor ne bi mogel vklopiti v španski način življenja. V garderobi naj bi ga nekoliko slabšalno klicali po vzdevku golfist, saj naj bi večino prostega časa preživel na golf igriščih, iz njega pa se je v eni od izjav malce ponorčeval tudi Thibaut Courtois. Belgijski vratar je rekel, da se Bale, ki se tudi po šestih letih življenja v Madridu ni priučil španskega jezika, ni udeležil klubskega druženja s soigralci, ker bi s tem zamudil uro za spanje.

Smeh Valižana, ki je razjezil navijače Reala

Da Garethu Balu, če bo res ostal v Madridu, ne bo lahko, so poskrbele tudi fotografije, ki so po porazu proti Atleticu zaokrožile po spletu, iz njih pa so nekateri španski mediji naredili veliko zgodbo.

Bale se je namreč pri hudem porazu proti Atleticu – najprej na klopi, potem pa še na igrišču, na katerega je stopil pri zaostanku z 1:6 v zadnje pol ure tekme – nekajkrat zasmejal, kar se zdi glede na sramoto, ki si jo je privoščil Real, za marsikaterega od navijačev Madridčanov nedopustno.

Še nekaj dni časa za odhod na Kitajsko, kaj pa drugam?

Na Kitajskem se prestopna tržnica konča v sredo opolnoči, tako da je za prestop še nekaj malega časa, a za zdaj se zdi, da iz odhoda Bala na vzhod ne bo nič. Lahko se zgodi, da bo odšel kam drugam, a trenutno nič ne kaže, da bi bil kdo izmed evropskih velikanov pripravljen prevzeti njegovo bajno plačo, tako da poznavalci razmer trdijo, da bo najverjetneje ostal v Madridu.

Odgovor bomo najverjetneje dobili že v naslednjih dneh, zagotovo pa čez dober mesec dni, ko se bo končalo poslovanje na poletnih nogometnih tržnicah v večini nogometnih lig po svetu.