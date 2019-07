Zidane upa, da se Bale čim prej preseli

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Balea ni bilo v moštvu za sobotno prijateljsko tekmo proti Bayernu iz Münchna, ki so jo Madridčani odigrali v sklopu priprav v ZDA. Tekmo, na kateri so zaigrale vse poletne okrepitve Reala, tudi Belgijec Eden Hazard, so s 3:1 dobili Bavarci.

Zidane je sporočil, da je razlog Baleov skorajšnji odhod iz Reala. "Ni bil v ekipi, ker klub dela na njegovem odhodu," je po poročanju AFP pojasnil francoski strateg.

Najbolje bi bilo, da bi se zgodilo že jutri

Po ocenah Francoza je hiter prestop Balea v drugi klub v interesu obeh strani. Foto: Reuters

Po njegovih ocenah je hiter prestop Balea v drugi klub v interesu obeh strani. "Bomo videli, če se bo prestop zgodil jutri. Če se, bo to najbolje," je dejal.

Zidane po vrnitvi na klop Reala marca letos vztraja, da Bale ne paše v njegovo taktično zamisel. "Ni nič osebnega. Pride čas, ko je treba sprejeti odločitve, ker so te pač potrebne. Mi moramo sprejeti odločitve in spremeniti nekatere zadeve," je dejal v Houstonu.

Kam se bo preselil?

Valežanski reprezentant se je Realu pridružil pred šestimi leti. Od takrat je za kraljevi klub odigral 231 tekem in dosegel 102 zadetka.

Tottenham, Manchester United in Bayern naj bi bili najresnejši kandidati, ki se zanimajo za Balea. Foto: Reuters

Za njegove usluge naj bi se zanimali številni klubi, a visoka odkupna klavzula pomeni, da si ga lahko privoščijo le najbogatejši. Najbolj resni kandidati naj bi bili Tottenham, Manchester United in prav Bayern, dodaja AFP.

