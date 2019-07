Kalifornijski šov "Ferrarija" Ibrahimovića #video

Pred petkovim kalifornijskim obračunom med vodilnim moštvom lige MLS Los Angeles FC in drugim Los Angeles Galaxy, katerega prvi zvezdnik je Zlatan Ibrahimović, so novinarji čez lužo Švedu pod nos vrgli prvo ime nasprotnikov Carlosa Velo.

30-letni Mehičan je v tej sezoni na 20 tekmah dosegel 19 zadetkov in dodal 12 asistenc, kar ga uvršča na vrh lestvice strelcev. "Menite, da ste še vedno najboljši igralec tekmovanja?," so pred srečanjem vprašali Ibro, ki je v svojem slogu odvrnil: "Koliko je star? 29? Veste, kje sem igral, ko sem imel 29 let? MLS ni na evropski ravni. V Evropi sem igral z nogometaši, ki so bili na oziroma blizu moje ravni. Tu sem kot Ferrari med Fiati. Z naskokom najboljši igralec MLS sem. To dokazujem iz dneva v dan."

Visokorasli Šved ni bil nič manj zgovoren na zelenici na El Traficu, na katerem je ob zmagi svojega moštva nad rivalom iz mesta angelov odigral vlogo vlečnega konja. LA FC so sicer povedli že v 4. minuti, ko je Vela z uspešno izvedeno 11-metrovko okrepil svoj račun zadetkov, a le nekaj minut zatem je dobrih 27.000 gledalcev v živo videlo pravcato mojstrovino v režiji 37-letnega Šveda. Ibrahimović je v teku med dvema branilcema sprejel žogo, se ju otresel in nato s strelom z roba kazenskega prostora matiral Tylerja Millerja za izenačenje na 1:1.

V drugem polčasu je nato po strelu z glavo priskrbel vodstvo z 2:1, v 70. minuti pa vknjižil nov hat-trick. Po 21 tekmah je pri 16 zadetkih. Globoko v sodnikovem podaljšku je Vela znižal na 2:3, a ostalo je pri zmagi LA Galaxy.

Mojstrovina Ibrahimovića v 8. minuti:

Drugi zadetek Ibre:

Hat-trick Ibre:

Ibrahimović se je po zmagi zapletel še v krajši besedni spor z enim od pomočnikov glavnega trenerja nasprotnikov in mu povedal, "v katero smer mora oditi".

Scores a Hat-trick to win the game and then after tells one of the opposing teams coaches to “Go home. You little bitch, go home”



I give you Zlatan Ibrahimovic 😂 pic.twitter.com/9nyHfKMN9a