Real potrdil: Asensia čakata operacija in dolgo okrevanje

Potem ko je ponoči na prijateljski tekmi proti Arsenalu dosegel izenačujoči zadetek za 2:2, se je nekaj minut pozneje zgrudil na tla ter se prijel za levo koleno. V hudih bolečinah je na nosilih zapustil zelenico, od tam pa so nesrečnika z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da si je strgal križno vez in poškodoval meniskus. To je potrdil tudi Real, ki je še zapisal, da mladega 23-letnega nogometaša v prihodnjih dneh čaka tudi operacija.

🔍 Parte médico de Asensio.#RealMadrid — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) July 24, 2019

Koliko časa bo Asensio odsoten z igrišč, še ni znano, a potrebnih bo več mesecev, da se mladi Španec vrne v tekmovalni pogon. Kaj lahko se zgodi, da je zanj prihajajoča klubska sezona, ki se še ni niti začela, že končana.

