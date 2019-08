Inter in Man Utd sta si segla v roke: Lukaku odhaja k Handanoviću

Potem ko je še pred dnevi kazalo, da bo Romelu Lukaku zaradi nespoštovanja pogodbe, ker ni hotel na treninge svoje ekipe, dobil visoko denarno kazen, bosta zdaj Belgijec in njegov skorajda že nekdanji klub težave rešila s selitvijo v drug klub.

Le še zdravniški pregled v Milanu

Samir Handanović je kapetan milanskega Interja. Foto: Reuters Kot danes poroča britanski BBC, sta se Inter in Manchester United dogovorila za selitev Lukakuja, vrednost prestopa pa bi lahko dosegla 74 milijonov funtov oziroma 80 milijonov evrov. Prvo ponudbo Milančanov, vredno 54 milijonov funtov, so julija pri rdečih vragih po poročanju BBC zavrnili, saj so želeli za nogometaša iztržiti približno toliko, kot so zanj plačali.

Italijanska Gazzetta dello sport pa poroča, da je Lukaku danes že prispel v Milano in da ga od podpisa pogodbe loči le še zdravniški pregled. V Italiji mediji navajajo nekoliko nižje finančne vrednosti prestopa, Lukaku naj bi klub zamenjal za 65 milijonov evrov, vendar so v ozadju še bonusi v vrednosti med desetimi in 15 milijoni. Njegov kapetan bo slovenski vratar Samir Handanović.

Belgijski reprezentant je leta 2017 v Manchester United za 75 milijonov funtov prestopil iz Evertona, za ekipo z Old Trafforda je odigral 95 tekem in dosegel 42 golov. Pred Evertonom je na Otoku igral še za Chelsea in West Bromwich Albion.