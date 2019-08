Manchester United kupil novega svetovnega rekorderja!

Letošnji poletni prestopni rok se bo zapisal v zgodovino. Za novi svetovni rekord, kar se tiče nakupa branilca, je poskrbel Manchester United. Rekord ostaja na Otoku. Lani se je pod njega podpisal Nizozemec Virgil van Dijk (Liverpool - 85 milijonov evrov), najboljši nogometaš angleškega prvenstva v sezoni 2018/19 in aktualni klubski prvak, zdaj pa ga je nasledil Harry Maguire. United je v želji, da bi se čim prej vrnil v boj za angleški naslov, globoko segel v žep in obrambnega stebra angleške reprezentance kupil za neverjetnih 88 milijonov evrov (80 milijonov funtov).

Welcome, @HarryMaguire93 👋 #MUFC