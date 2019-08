Lukaku se noče vrniti v Manchester. Grozi mu kazen.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaš Manchester Uniteda, Belgijec Romelu Lukaku, želi na silo zapustiti klub. Napadalec je zavrnil zahtevo, da se vrne v Manchester in začne treninge z ekipo, še vedno se nahaja v Bruslju, kjer vadi z mlajšimi selekcijami Anderlechta. Zaradi tega ga čaka kazen, angleški mediji poročajo, da bi ta lahko bila tudi do 400 tisoč funtov.

Zato pa je na Otok odpotoval njegov agent Federico Pastorello, ki bo poskušal rešiti položaj. Lukaku se želi preseliti v Italijo, imel naj bi ponudbi Juventusa in Interja, toda Angleži zanj zahtevajo 85 milijonov funtov odškodnine, toliko pa Italijani ne nameravajo plačati.

Belgijski reprezentant je leta 2017 v Manchester United za 75 milijonov funtov prestopil iz Evertona, za ekipo z Old Trafforda je odigral 95 tekem in dosegel 42 golov. Pred Evertonom je na Otoku igral še za Chelsea in West Bromwich Albion.

