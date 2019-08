Napeto na Otoku: velikanom se mudi, Coutinho zapušča Barcelono?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Philippe Coutinho odlično pozna angleške zelenice, saj je bil kar nekaj let eden največjih zvezdnikov Liverpoola. Foto: Reuters

Angleškim nogometnim klubom se izteka rok za sklepanje pogodb z novimi igralci. Časa imajo le še do četrtka, ko se bo na Otoku ob 18. uri uradno končal poletni prestopni rok. Največ pogledov je usmerjenih k Manchester Unitedu in Tottenhamu, v njunih načrtih pa se omenjata zlasti Philippe Coutinho in Paulo Dybala.

Za razliko od preostalih največjih nogometnih lig v Evropi, kjer bo poletna nogometna borza odprta do konca avgusta, se bodo v Angliji vrata prestopnega roka zaprla že jutri. Otoški klubi, ki se lahko pohvalijo z bogatimi denarnicami, saj so deležni izdatnih zaslužkov s področja televizijskih pravic, imajo tako vedno manj časa, da pripeljejo okrepitve po svojem okusu.

Angleško prvenstvo, ki je v prejšnji sezoni podalo vse finaliste evropskih tekmovanj (Liverpool in Tottenham v ligi prvakov, Chelsea in Arsenal v ligi Europa), se bo začelo v petek. Večina klubov je za najbolj zveneče okrepitve poskrbela že pred časom in tako se že uigravajo z zasedbami, nekateri pa še mrzlično iščejo novince, ki bi lahko prispevali k dvigu kakovosti ekipe.

Coutinho spet s Pochettinom?

Bo Mauricio Pochettino v novo sezono vstopil tudi s 27-letnim brazilskim reprezentantom, katerega je treniral že v Španiji? Foto: Reuters Dan pred koncem poletnega prestopnega roka se na Otoku največ govori o Philippeju Coutinhu. Brazilec odlično pozna angleško ligo premier, saj je vrsto let blestel v dresu Liverpoola. Z rdečimi se je leta 2017 dvakrat pomeril tudi proti Mariboru, nato pa odšel v Katalonijo. Verjel je, da ima z Barcelono večje možnosti za osvojitev evropskega naslova, a se je uštel. Liverpool je šel do konca, postal prvak, Coutinhu pa na Camp Nouu ne cvetijo rožice, saj je padel v formi in prikazal bistveno manj, kot je nekoč pri Liverpoolu, pa tudi milanskem Interju.

Ker so Katalonci poleti v svoje vrste pripeljali tudi francoskega zvezdnika Antoina Griezmanna, še vedno pa se šušlja o vrnitvi Neymarja iz Pariza, se je konkurenca v napadu še dodatno zaostrila, zato obstaja velika možnost, da bi Coutinho odšel drugam.

Sky Sports poroča, da bi se lahko 27-letni Južnoameričan preselil v London in oblekel dres Tottenhama. Na Otok bi se vrnil kot posojen nogometaš Barcelone in ponovno sodeloval z Argentincem Mauriciem Pochettinom. Pod njegovim vodstvom je nastopal že davnega leta 2012, ko je pol leta igral za Espanyol.

Eriksen in Dybala želji Uniteda

Christian Eriksen je najboljši danski nogometaš. Foto: Reuters Če bi Coutinho prišel k Tottenhamu, bi lahko London zapustil Christian Eriksen. Danski velemojster, ki ga že vrsto let občuduje tudi madridski Real, je na seznamu poletnih želja Manchester Uniteda. Rdeči vragi, ki so na začetku tedna na Old Trafford pripeljali Harryja Maguira, zanj plačali skoraj 88 milijonov evrov in poskrbeli, da je postal najdražji branilec vseh časov, še niso rekli zadnje v poletnem prestopnem roku.

Rdeči vragi bi radi kupili tudi Argentinca Paula Dybalo, ki se mu pri Juventusu v konici napada ob Cristianu Ronaldu, Gonzalu Higuainu, Mariu Mandžukiću, Federicu Bernardeschiju in še kom (mladi italijanski as Moise Kean je zapustil Torino in se v želji za rednim igranjem pridružil Evertonu) ne obeta veliko igralnih minut.

Bo Paulo Dybala zapustil Juventus, pri katerem je sodeloval tudi s Cristianom Ronaldom? Foto: Reuters

Na Old Traffordu bi lahko zamenjal Belgijca Romeluja Lukakuja, ki se že dalj časa spogleduje z odhodom v Italijo, a United še vedno ni prejel zadovoljive ponudbe milanskega Interja. Zadnja je znašala 74 milijonov evrov, a jo je angleški klubski velikan zavrnil. Ni pa Dybala podčrtan le na poletnem seznamu želja Uniteda, ampak tudi Tottenhama, tako da bi lahko zaključek prestopnega roka na nov moderen stadion aktualnega evropskega podprvaka pripeljal dve odmevni okrepitvi – Coutinha in Dybalo.

Guardiola bo kupil še Portugalca

Rodri se je iz Madrida preselil v Manchester. Foto: Reuters Angleški prvak Manchester City bo do konca prestopnega roka predstavil še enega novinca. To je Portugalec Joao Cancelo, za katerega bo po poročanju Sky Italia odštel 27 milijonov evrov, obenem pa Juventusu dal še Brazilca Danila. To bi bila poleg Španca Rodrija, ki je prišel iz Atletica Madrida, City pa je zanj odštel 70 milijonov evrov, druga največja poletna okrepitev sinjemodrih.

Kateri so bili še največji poletni prestopi na Otoku? Najdražji nakup za zdaj ostaja Maguire, nato pa sledi Francoz Nicolas Pepe, za katerega je Arsenal odštel Lillu okroglih 80 milijonov evrov.

Tottenham, ki je to poletje za razliko od zadnjih let pokazal povsem drugačno prodajno strategijo in se odločil za več novincev, je iz Lyona za 60 milijonov evrov pripeljal Francoza Tanguya Ndombeleja, Manchester United pa za 55 milijonov evrov iz Crystal Palacea Angleža Aarona Wan-Bissako. Chelsea je od Reala za 45 milijonov evrov dokončno odkupil Hrvata Matea Kovačića, Leicester City je iz Monaca za enako število evrov pripeljal Belgijca Yourija Tielemansa, Newcastle pa je Hoffenheimu za Brazilca Joelingtona odštel 44 milijonov …

Liverpool se želi po Evropi povzpeti še na prestol angleškega prvenstva. Foto: Reuters

Liverpool ni pretirano menjal okostja ekipe. Zadržal je vse junake, ki so s pomočjo Jürgena Kloppa osvojili Evropo. Tako naj bi ostalo tudi do četrtka, ko se bo ob 18. uri končal prestopni rok, nato pa bodo vse oči uprte na začetek lige premier. Rdeči bodo že v petek ob 21. uri gostili Norwich City, veliki derbi pa bo v nedeljo, ko se bosta spopadla Manchester United in Chelsea.