Coutinho nasmejan v dresu Bayerna, ki bi moral odšteti 120 milijonov evrov

Potem ko sta katalonski in bavarski nogometni velikan Barcelona in Bayern konec tedna dosegla dogovor o posoji Philippa Coutinha na Bavarsko, je selitev Brazilca danes že uradna. Bayern je sporočil, da je Coutinho v nedeljo uspešno prestal zdravniški pregled, danes pa je že podpisal pogodbo.

Pogodba za zdaj predvideva, da bo 27-letni Philippe Coutinho na Allianz Areni ostal eno sezono, do junija 2020, kot posojen igralec Barcelone, Nemci pa imajo nato možnost odkupiti njegovo pogodbo.

Finančnih podrobnosti Bayern ni sporočil, Barcelona pa je na spletni strani objavila, da je prestop vreden 8,5 milijona evrov, Bayern bo prevzel plačevanje Brazilčeve pogodbe, morebitni odkup pa bo nato stal 120 milijonov evrov.

Pri Barceloni, kamor je v sezoni 2017/18 prestopil iz Liverpoola (prestop je bil takrat skupaj z dodatki vreden blizu 140 milijonov evrov), je na 76 tekmah dosegel 21 golov. Osvojil je dva naslova španskega prvaka, španski pokal in španski superpokal.

Nasledil bo legendarnega Nizozemca

Brazilec je zapustil Barcelono. Foto: Reuters V Bayernu bo dobil dres s številko 10, ki ga je v nemškem klubu dolga leta nosil Arjen Robben. "Zame je ta prestop velik izziv. Sem v novi državi in pri enem najboljših klubov v Evropi. Zelo se že veselim, imam visoke cilje, prepričan sem, da jih bomo skupaj s soigralci tudi uresničili," je ob podpisu pogodbe dejal Brazilec.

Coutinho je kariero začel pri domačem Vascu da Gami, v Evropi pa je pred Barcelono in Liverpoolom igral še za Inter in Espanyol. Za brazilsko izbrano vrsto je doslej odigral 55 tekem in dosegel 15 golov, letos je z Brazilijo osvojil naslov južnoameriškega prvaka.