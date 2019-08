Konec je: Bayern ujel zvezdnika, o katerem je sanjalo "pol Evrope"

Letošnji poletni prestopni rok je poskrbel za še eno odmevno selitev. Brazilski reprezentant Philippe Coutinho, ki se je leta 2017 vpisal v zgodovino z drugim najdražjim prestopom vseh časov, ko ga je Barcelona kupila od Liverpoola za 145 milijonov evrov, zapušča Camp Nou.

ℹ️#FCBayern and @FCBarcelona have agreed a deal in principle for the transfer of @Phil_Coutinho on loan with an option to buy.



