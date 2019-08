Borussia D. sezono začela s petardo, Bayern le z remijem

Nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl prejšnji konec tedna ni sodeloval pri pokalni zmagi nad nekdanjim klubom Osnabrückom (3:2), po poročanju nemških medijev pa bo nared za nedeljsko tekmo 1. kroga bundeslige. Kampl je odpravil poškodbo gležnja, tako da bo kandidiral za gostovanje v Berlinu, kjer bo Union debitiral med elito.

Bayern je novo sezono začel z neodločenim izidom proti berlinski Herthi. Oba gola za domače je zabil Robert Lewandovski, za Berlinčane sta zabijala reprezentant BiH Vedad Ibišević in Srb Marko Grujić. Povsem drugače so sezono začeli aktualni nemški podprvaki iz Dortmunda, ki so napolnili mrežo Augsburga. Dvakrat je v polno zadel Paco Alcacer, po enkrat pa so bili uspešni Jadon Sanchez, Marco Reus in rezervist Julian Brandt.

Nemško prvenstvo, 1. krog: