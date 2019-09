Slaba novica: Jan Oblak ni treniral. Dobra: Stožice bodo nabito polne!

Slovenski nogometaši, ki se pripravljajo na morda celo ključni tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 – petkov obračun z zvezdniško Poljsko in ponedeljkov z Izraelom, oba bosta v Stožicah –, so v torek popoldne na Brdu pri Kranju opravili drugi trening. Čeprav se je priključil tudi Robert Berić, Slovenija ni trenirala v polni zasedbi. Manjkal je Jan Oblak. Ob tem z Nogometne zveze Slovenije prihajajo spodbudne vesti o prodaji vstopnic za tekmo s Poljsko, ki gredo za med.

"Skupaj z navijači nam lahko uspe," v en glas že nekaj časa ponavljajo slovenski nogometni reprezentanti, ki bodo po slabšem začetku v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020 in junijski prvi zmagi nad Latvijo skušali začeti pozitiven niz, premagati prvouvrščeno Poljsko in drugouvrščeni Izrael, s tem pa pred zaključkom kvalifikacij vložiti resno kandidaturo za končni uspeh. To pa je seveda uvrstitev na naslednje evropsko prvenstvo. Tekmovanje, ki bi bilo prvo veliko za Slovenijo po (pre)dolgem desetletju čakanja.

Vstopnic za tekmo s Poljsko je komaj še kaj

Očitno so bile njihove želje uslišane. Z Nogometne zveze Slovenije namreč prihaja spodbudna vest o tem, da gredo vstopnice za petkov spektakel, na katerem bodo lahko gledalci na delu videli enega najboljših napadalcev na svetu, zvezdnika münchenskega Bayerna Roberta Lewandowskega, odlično v prodajo.

Polna kapaciteta Stožic je nekaj več kot 16 tisoč gledalcev, na voljo je samo še šest odstotkov vstopnic, medtem ko jih sedem zaradi varnostne cone ni šlo v prodajo. Enostaven izračun torej pravi, da je bilo tri večere pred prvim sodnikovim žvižgom prodanih skoraj 14 tisoč vstopnic.

Selektor Matjaž Kek lahko samo zaploska. Da bodo gledalci, med katerimi bo sicer tudi nekaj Poljakov, ploskali tudi njemu in predvsem njegovim varovancem, pa bodo skušali najboljši slovenski nogometaši poskrbeti na treningih do petkove tekme.

Matjaž Kek v družbi svojega pomočnika Igorja Benedejčića, ki je popolnoma okreval po junijski možganski kapi. Foto: Grega Valančič/Sportida

Medtem ko jih je peščica vadila že v nedeljo, je glavnina reprezentantov na Brdo pri Kranju pripotovala v ponedeljek, ko so trenirali že praktično vsi razen Roberta Berića, ki je malce zamudil na zbor. Nekateri so ostali v fitnesu, večina jih je trenirala na igrišču. Tudi pod vodstvom pomočnika selektorja Igorja Benedejčića, čigar uspešnega okrevanja po hudih zdravstvenih težavah so se razveselili vsi.

Jan Oblak je tudi tokrat ostal v fitnesu

Tokrat so bili na igrišču, kjer se resnost in napetost pred prelomno tekmo zelo strnjenega kvalifikacijskega ciklusa stopnjujeta, skorajda vsi. Manjkal je le eden. Največji zvezdnik slovenskega nogometa, eden najboljših in najbolj cenjenih nogometnih vratarjev na svetu – Jan Oblak. Tudi tokrat je namreč zvezdnik Atletico Madrida ostal v fitnesu in delal po posebnem programu.

Razlog za zaskrbljenost? To, da ni treniral po normalnem programu, prav spodbudno zagotovo ni, a po informacijah, ki jih imamo, z njim ni nič hujšega. Tudi on naj bi zagotovo pritekel pred nabito polne Stožice, ki bodo v petek zvečer jurišale na novo zmago proti Poljski. Spomnimo, prav zmaga nad Poljsko s 3:0 pred domačimi navijači, takrat v Ljudskem vrtu, je bila prelomna za Slovenijo ob pohodu na svetovno prvenstvo 2010, na katerega se je potem spektakularno uvrstila.

V ponedeljek po nove točke še proti Izraelu

Ob tem velja pripomniti še to. Za točke se bo igralo tudi v ponedeljek, ko v Ljubljano prihaja drugouvrščeni Izrael. Vstopnic za tekmo, na kateri bodo skušali Slovenci osvojiti poln izkupiček in nadoknaditi točkovni primanjkljaj s tekme v Hajfi (1:1), je na voljo še zelo veliko, sporočajo z NZS.

Slovenski nogometaši so opravili drugi trening. Pred petkovo tekmo s Poljsko bodo še dva. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenija je v kvalifikacijski skupini G za nastop na evropskem prvenstvu 2020 s petimi točkami s štirih tekem trenutno na četrtem mestu. Točko več ima Avstrija na tretjem, dve točki več pa Izrael na drugem mestu. Prepričljivo vodijo Poljaki, ki imajo stoodstoten izkupiček 12 točk. Severna Makedonija je peta in ima štiri točke, Latvija Slaviše Stojanovića nima še niti ene in je prikovana na zadnje mesto.

Fotogalerija (foto: Grega Valančič/Sportida):

1 / 23 2 / 23 3 / 23 4 / 23 5 / 23 6 / 23 7 / 23 8 / 23 9 / 23 10 / 23 11 / 23 12 / 23 13 / 23 14 / 23 15 / 23 16 / 23 17 / 23 18 / 23 19 / 23 20 / 23 21 / 23 22 / 23 23 / 23