Keku polepšali rojstni dan, legenda ostala brez službe

Slovenska nogometna reprezentanca se bo v petek v kvalifikacijskem dvoboju za EP 2020 pomerila s Poljsko. Srečanje se bo v Ljubljani začelo ob 20.45, glavni sodnik bo Rus Sergej Karasev.

Poljska : Slovenija 0:0, 27. marec 1996, prijateljska tekma

Darko Milanič, ki je bil kapetan slovenske reprezentance na Euru 2000, je nosil trak tudi na prvem gostovanju Slovenije na Poljskem. Foto: Reuters Prvi poljsko-slovenski nogometni dvoboj je bil odigran pred 23 leti v Lodžu, kjer so gledalci zaman čakali na zadetek.

Poljaki so v prvem polčasu zadeli vratnico, za Slovenijo pa je najlepšo priložnost zapravil Primož Gliha, ki je bil nenatančen pred poljskimi vrati. V drugem polčasu je po zadetku najbolj zadišalo po prodoru Matjaža Florjančiča, ki se je znašel v dvoboju ena na ena s poljskim vratarjem, a se ni vpisal med strelce.

Selektor Zdenko Verdenik je bil zadovoljen z rezultatom, sploh zato, ker so njegovi varovanci gostovali, Poljaki pa nastopili z najmočnejšo postavo. Malce manj je bil zadovoljen z učinkovitostjo. Kapetanski trak je nosil Darko Milanič, med vratnicama pa se je izkazal Boško Bošković.

Pred srečanjem v Ljubljani:

Poljska : Slovenija 2:0 (1:0), 25. marec 1998, prijateljska tekma

Sebastjan Cimirotić se je leta 2002 na SP v Južni Koreji vpisal med strelce na tekmi s Španijo. Foto: Reuters Slovenija je leto 1998 začela z nastopom na prijateljskem mednarodnem turnirju na Cipru, kjer se je v vlogi selektorja po odhodu dr. Zdenka Verdenika znašel Bojan Prašnikar. Iskal je najmočnejšo postavo, zato mu je prišlo srečanje s Poljaki v Varšavi zelo prav. Na igrišču je na delu preizkusil kar 18 igralcev, saj se je s poljskim selektorjem dogovoril o večjem številu zamenjav.

To je bil dvoboj, na katerem so v državnem dresu debitirali štirje igralci. Tudi Sebastjan Cimirotić in Spasoje Bulajić, poznejša člana znamenite zlate generacije, ki je zaigrala na velikih tekmovanjih. Prvi nastop sta dočakala tudi Anton Žlogar in Danijel Brezič.

Slovenija je izgubila proti Poljski. Prejela je dva gola, po enega v vsakem polčasu. Najlepšo priložnost za častni gol je zapravil Ermin Šiljak.

Slovenija : Poljska 0:2 (0:1), 18. februar 2004, prijateljska tekma

Aleš Kokot je v državnem dresu debitiral pred 12 leti. Za Slovenijo je do leta 2008 odigral deset tekem. Foto: Vid Ponikvar Ponovno je bil proti Poljski selektor Bojan Prašnikar. To je bila prva tekma slovenske izbrane vrste po bolečem porazu s Hrvaško v dodatnih kvalifikacijah za Euro 2004, po katerem je Slovenija ostala brez tretjega zaporednega nastopa na velikem turnirju.

Slovanska tekmeca sta se sredi februarja srečala v topli in s soncem obsijani Španiji. V San Fernandu sta zaigrala pred le nekaj sto gledalci, Poljska pa je ponovila scenarij izpred šestih let. V vsakem polčasu je dala en gol Sloveniji, ki je bila ponovno neučinkovita. Zlatko Zahović, Goran Šukalo in Miran Pavlin so zapravili najlepše priložnosti za Slovenijo. Poljski vratar Jerzy Dudek, pozneje evropski prvak z Liverpoolom, je ubranil vse strele.

V prvi enajsterici je zaigral tudi mladi branilec Boštjan Cesar, pozneje slovenski rekorder po številu nastopov za reprezentanco. To je bil njegov četrti nastop za Slovenijo. V San Fernandu sta v članski reprezentanci debitirala vratar Borut Mavrič, zdajšnji trener vratarjev Kekove zasedbe, in branilec Aleš Kokot.

Poljska : Slovenija 1:1 (1:1), 6. september 2008, kvalifikacije za SP 2010

Zlatko Dedić je v kvalifikacijah za SP 2010 zatresel poljsko mrežo tako doma kot tudi v gosteh. Foto: Reuters Začel se je nov ciklus, kvalifikacije za SP 2010. Dvoboj je potekal v Vroclavu. Srečanje je spremljalo okrog osem tisoč gledalcev. Poljaki so bili favoriti, Kekova četa pa se ni ustrašila tekmeca. Samozavestno je odpotovala po presenečenje.

Ni se začelo obetavno, saj je sodnik v 17. minuti v slovenskem kazenskem prostoru pokazal na belo točko. Slovenija se je počutila oropano. Bila je prepričana, da Boštjan Cesar ni storil prekrška za najstrožjo kazen, a to ni pomagalo. Michal Žewlakow je premagal Samirja Handanovića, nato je Jakub Blaszczykowski zadel okvir vrat, v 35. minuti pa so poljski navijači utihnili.

Milivoje Novaković je lepo opazil in zaposlil Zlatka Dedića, ki je izenačil na 1:1. Ostalo je pri remiju in zadovoljstvu v slovenskem taboru, saj je Kekova četa v nov ciklus vstopila z dragoceno točko v gosteh.

Slovenija : Poljska 3:0 (2:0), 9. september 2009, kvalifikacije za SP 2010

Valter Birsa je prvi reprezentančni zadetek dosegel prav proti Poljski. Foto: Reuters Le štiri dni po gostovanju na Wembleyju in porazu z 1:2 na prijateljski tekmi z Anglijo, s katero se je Slovenija pomerila prvič, so se nogometaši, ki jim prsi krasi podoba Triglava, v Ljudskem vrtu pomerili s Poljsko. To je bila ena odločilnih tekem za napredovanje na SP 2010.

Selektor Matjaž Kek je bil miren. Na dan srečanja je praznoval 48. rojstni dan, izbranci pa so mu čestitali z odlično predstavo in mu polepšali praznik.

Mnogi menijo, da je bila to ena najpopolnejših tekem slovenske reprezentance vseh časov. Poljaki niso imeli nikakršnih možnosti za uspeh.

Veliko razočaranje Poljakov, selektorja odpustili pred kamerami

Matjaž Kek se je po zmagi nad Poljaki približal velikemu cilju, uvrstitvi na SP 2010. Foto: Vid Ponikvar Zlatko Dedić je v polno zadel v 13., Milivoje Novaković v 44., Valter Birsa pa v 62. minuti. Nogometni otrok Gorice je dočakal prvi reprezentančni gol in postavil končni rezultat (3:0). Poskrbel je za delirij v Mariboru, kjer je polni Ljudski vrt dihal z reprezentanco in sanjal o nastopu v Južni Afriki.

Kekovi izbranci so parali živce nemočnim Poljakom s prodorno igro po bokih. Mišo Brečko je bil podajalec pri prvem, Andraž Kirm pa pri drugem in tretjem golu.

Poljaki so bili zelo razočarani, saj so ostali brez možnosti za nastop na svetovnem prvenstvu. Poljskega selektorja Lea Beenhakkerja, slovitega trenerja, ki je v preteklosti vodil tudi madridski Real, so odpustili le nekaj minut po porazu.

Zadnji dvoboj med Slovenijo in Poljsko se je končal s prepričljivo zmago Kekovih izbrancev. To je bila zadnja tekma, ki jo je na poljski klopi vodil sloviti nizozemski strateg Leo Beenhakker. Foto: Reuters

To je v televizijsko kamero povedal predsednik poljske krovne zveze Grzegorz Lato, eden najboljših poljskih nogometašev vseh časov, Nizozemec, legenda trenerskega poklica (vodil je madridski Real, Ajax, nizozemsko reprezentanco ...), pa ni skrival razočaranja. Tako Poljakom po zadnji kvalifikacijski tekmi s Slovenijo ni bilo do smeha, Kek pa je nadaljeval zbiranje slovitih trenerskih trofej. Le nekaj mesecev pozneje je v Ljudskem vrtu zasenčil še enega znanega Nizozemca, takratnega selektorja Rusije Guusa Hiddinka ...

Poljska : Slovenija 1:1 (0:1), 14. november 2016, prijateljska tekma

Veselje Mihe Mevlje in Reneja Krhina po prvem zadetku branilca v državnem dresu Foto: Sportida Zadnji poljsko-slovenski dvoboj se je zgodil pred slabimi tremi leti, ko je izbrano vrsto vodil Srečko Katanec. Izkoristil je možnost zahtevnega gostovanja pri eni močnejših evropskih reprezentanc, ki je blestela v kvalifikacijah za SP 2018. Pri gostih sta manjkala kapetan Boštjan Cesar, pa tudi prvi zvezdnik Jan Oblak, na najmočnejšo zasedbo pa ni računal niti poljski selektor Adam Nawalka. Tako ni nastopil tudi napadalec Bayerna Robert Lewandowski, ki bo velik adut poljske izbrane vrste v petek v Stožicah.

Nawalka, ki je po velikem razočaranju na SP 2018 v Rusiji ostal brez službe, se je v Vroclavu stežka rešil poraza. Katančeva četa je zaigrala preudarno in 40 tisoč glasnih poljskih navijačev utišala v 24. minuti, ko je strelski prvenec v državnem dresu dosegel Miha Mevlja. Novopečeni branilec Sočija je izkoristil podajo Josipa Iličića in spretno, v slogu iznajdljivih napadalcev, matiral poljskega vratarja. Poljska je v nadaljevanju srečanja zaigrala bolje, malce bolj pritisnila na vrata Vida Belca, v 80. minuti pa je Lukasz Teodorczyk kronal premoč gostiteljev z zadetkom za izenačenje na 1:1.

Obračun, na katerem so za slovensko izbrano vrsto debitirali Antonio Mlinar Delamea, Gregor Sikošek, Aleks Pihler in Jan Koprivec (branil je zadnjih šest minut), se je tako končal brez zmagovalca, Slovenija pa se je vrnila v domovino z zadovoljnimi obrazi.