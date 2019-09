Kek je duhovičil. Oblak pa govoril o velikih spremembah, ki so se zgodile.

"Če je to za koga pritisk, potem v nogometu nima kaj iskati," je razveseljujoče dejstvo, da je štadion Stožice za petkovo pomembno tekmo kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 med Slovenijo in Poljsko razprodan, na novinarski konferenci večer pred tekmo komentiral selektor Matjaž Kek, ki je v svojem slogu spet dajal občutek, da uživa v javnem nastopanju, in prisotne, predvsem poljske novinarje večkrat nasmejal. Veliko bolj resen je bil Jan Oblak, prvi zvezdnik Slovenije, ki na novinarske konference prihaja redko, a je bil tokrat zraven.

"Najbolj pomembno je, da bomo pravi. Da gremo na tekmo dobro pripravljeni in damo vse od sebe. Na koncu pa igrišče tako ali tako pokaže resnico," nič novega ni povedal Jan Oblak, ki ga pred letom dni iz znanih in še vedno ne povsem razjasnjenih razlogov ni bilo v reprezentanci, ob prihodu novega selektorja pa je spet na voljo in je tudi eden glavnih adutov najboljše slovenske nogometne selekcije, na katerega slovenski navijači najresneje računajo.

"V enem letu se je spremenilo veliko. Prišel je nov selektor, pred nami so nove kvalifikacije, zato o preteklosti ni treba preveč razmišljati. Usmerimo pogled v prihodnost. Gledati je treba naprej. Smo sredi kvalifikacij in imamo vse možnosti, da nam uspe. Kar zadeva mene, bom vedno dal vse od sebe, ko bom zraven. Tako na igrišču kot tudi ob njem. Pomagal bom selektorju, soigralcem in vsej Sloveniji, da bi skupaj dosegli dober rezultat," je povedal zvezdnik madridskega Atletica in nekaj besed namenil tudi prvemu zvezdniku Poljske Robertu Lewandowskemu. Z golgeterjem Bayerna Münchna sta se v klubskih majicah nekajkrat že pomerila. Izkupiček? Dvakrat je zmagal Poljak, dvakrat pa Slovenec, čigar zmaga za pot v veliki finale lige prvakov v polfinalu sezone 2015/16 je bila seveda veliko slajša.

Jan Oblak v družbi slovenskega selektorja Matjaža Keka. Foto: Vid Ponikvar

"Gotovo je odličen napadalec. Eden od najboljših v Evropi. To dokazuje iz leta v leto. Njegovi goli, njegove številke kažejo, da je kompleten napadalec. Ni samo ena stvar, ki izstopa pri njem. V vseh fazah igre je zelo moderen, kompleten napadalec. V vsakem trenutku je lahko nevaren za nasprotnika. Lahko ga analiziraš v nedogled, a tako dobrih nogometašev ni mogoče naštudirati. V vsakem trenutku lahko naredi kaj novega in vse to, kar si analiziral, pade v vodo," je še povedal z naskokom najvrednejši slovenski nogometaš in potem odhitel na trening.

Matjaž Kek navdušen nad tem, da je štadion razprodan

Besedo je prevzel selektor. "Najprej bi rad povedal, da smo zelo zadovoljni, ker je štadion razprodan. Ne bom rekel, da smo zmagali že pred tekmo, a to je zagotovo lepa spodbuda. To sem povedal tudi fantom in jim dejal, da zaradi tega ne smejo čutiti pritiska, ampak predvsem zadovoljstvo in spoznanje, da nas čaka velika tekma. Dober nasprotnik in polne tribune. Motiva res ne sme manjkati, potem pa bo nogomet pokazal, ali smo bili uspešni ali ne. Zdaj je za nami nekaj dni priprav. Malce smo se vozili gor in dol po Gorenjskem, zdaj smo v Ljubljani. Lepo je …" je v svojem slogu povedal Matjaž Kek, ki je v nadaljevanju nasmejal še nekajkrat.

Predvsem poljske novinarje, enemu med njimi je v šali predlagal, naj kar on pride za mizo in vodi novinarsko konferenco. S hudomušno pripombo o tem, da nočejo biti lepši, ampak boljši od Poljakov, kot se je ob prevodu prevajalca zareklo prevajalcu, pa nasmejal vse.

"Imam dober občutek, ampak takšnega sem imel že pred tekmo z Avstrijo, pa potem v prvem polčasu nisem videl prav ničesar. Informacije, ki jih pridobivam na treningih, so za mene najpomembnejše. Če bi zdaj povedal, kaj bom v primerjavi s tisto tekmo zamenjal, potem bi vam razkril vse. Bolj ali manj pa je zloženo vse. Dobro je, da je na igrišču konkurenca, potem pa moraš izbrati. Včasih se odločiš pravilno, drugič ne. Uspešni trenerji se v 99 odstotkih odločijo pravilno, nekoliko manj uspešni pa v 60, 70 odstotkih. Enostavno je," je nadaljeval povratnik na slovensko klop.

Trening Slovenije v Stožicah:

"Nimam se kaj pritoževati"

"Vse je šlo dobro. Tudi Nogometna zveza Slovenije je naredila vse, da bi. V strokovni štab sem dobil tudi Igorja Benedejčiča, tako da se res ne morem pritoževati. Komaj čakam, da bom jutri slišal himne, videl zastave naših in njihovih navijačev, ki jih bo prav tako prišlo kar nekaj. Prepričan sem, da nas čaka dobra tekma. Če pa bo število navijačev za koga predstavljalo pritisk, potem pa ta v nogometu nima kaj početi. Bolje, da je tako, kot pa da bi bilo na tribunah dva ali tri tisoč prestrašenih nogometašev," je še povedal dobro razpoloženi Mariborčan, ki pa, ko se bo zbudil v sobotno jutro, zagotovo ne bo zadovoljen, če ob imenu njegove reprezentance ne bo izpisana vsaj točka ali pa celo tri več. Po štirih tekmah jih ima Slovenija pet.

O tem, kdo bo v odsotnosti prvega kapetana Bojana Jokića pod ramo nosil kapetanski trak, ni želel govoriti. "Imamo 22 kapetanov," je povedal. Odgovor na to vprašanje bomo torej dobili tik pred tekmo.

