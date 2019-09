Zvezdnik Poljske je stopil na zelenico Stožic, a razočaral slovenske novinarje

Pričakovali smo ga, da bo kot kapetan Poljske stopil pred novinarje in govoril na novinarski konferenci večer pred tekmo, a nas je eden od največjih zvezdnikov svetovnega nogometa Robert Lewandowski razočaral. Golgeterja münchenskega Bayserna smo lahko spremljali le s tribun in se morali zadovoljiti z njegovim veliko mlajšim in mnogo manj znanim soigralcem Janom Bednarekom iz Southamptona. Selektor Jerzy Brzczek je bil seveda zraven in pred pomembno tekmo kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 sporočil, da zelo spoštuje Slovenijo, a je v Ljubljano prišel po zmago.

Res veliko poljskih novinarjev je prišlo na tiskovno konferenco večer pred tekmo 5. kroga G skupine kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 med Slovenijo in Poljsko, ki bo v petek ob 20.45 v Stožicah. Malce zagotovo tudi zaradi tega, ker gre Poljski odlično in je po štirih tekmah s štirimi zmagami prikovana na vrh skupine, predvsem pa zato, ker je nogomet v skoraj 40-milijonski Poljski zelo priljubljen, reprezentanca pa je kakopak vrh tamkajšnjega nogometa.

Najboljši posameznik? Seveda, Robert Lewandowski, ki je že nekaj časa tudi najboljši strelec v zgodovini Poljske in njen kapetan. Pričakovali smo, da bomo govorili z 31-letnim golgeterjem Bayerna Münchna, edinim nogometašem, ki je na eni tekmi polfinala lige prvakov zabil štiri gole, in avtorjem rekordnih petih golov v devetih minutah igre, a ga ni bilo na spregled. Videli smo ga samo na treningu. Namesto z njim smo se morali zadovoljiti s 23-letnim Janom Bednarekom.

Robert Lewandowski med treningom v Stožicah:

"Ne bodo odločali posamezniki, ampak ekipa"

"Igramo proti zelo dobri reprezentanci. Ekipo Slovenije smo zelo dobro analizirali, dobri bomo morali biti tako v obrambi kot v napadu. Pripravljeni smo. Oboji imamo vrhunske nogometaše, a na koncu ne bodo odločali posamezniki, ampak ekipa. Tako je treba tudi igrati. Samo s kolektivno igro nam lahko uspe," je povedal branilec Southamptona in navrgel še nekaj nogometnih floskul.

"Če bomo začutili pravo energijo med sabo in pokazali željo, kot smo jo kazali do zdaj, bomo osvojili tri točke in se še bolj približali svojemu cilju. To pa je seveda uvrstitev na evropsko prvenstvo. Treba je trdo delati naprej in pokazati timski duh," je še dejal.

Selektor bo na klopi pustil zvezdnika Juventusa

Nekoliko bolj gostobeseden je bil selektor Poljske, ki je za začetek spregovoril o nekaterih kadrovskih vprašanjih in nekaj besed namenil stebru poljske obrambe, ki na prvih štirih tekmah ni dobila niti enega gola, izkušenemu branilcu Monaca Kamilu Gliku, ki ima težave s poškodbo.

Selektor Poljske Jerzy Brzeczek zelo spoštuje Slovenijo, a je v Ljubljano prišel po zmago. Foto: Reuters

"O tem, ali bo igral, še ne morem govoriti. Po današnjem treningu bo jasno," je odgovoril Jerzy Brzeczek in povedal tudi, komu bo v konkurenci dveh odličnih vratarjev zaupal mesto med vratnicama. Zanimivo, na klopi bo pustil 29-letnega zvezdnika Juventusa, številko ena Torinčanov Wojciecha Szczesnyja, in prednost ponudil pet let starejšemu Lukaszu Fabianskemu iz West Ham Uniteda. "Odločitev je bila izjemno težka, a odločili smo se tako," je povedal selektor Poljske in nekaj besed namenil tudi slovenski reprezentanci.

"Slovenija je hitra, dinamična. Kakovostna."

"Gre za zelo kreativno ekipo, ki igra hitro, dinamično. Ima kakovostne igralce, ki si želijo zmagati. To je morda ena od najtežjih tekem za nas v teh kvalifikacijah. Moramo ohraniti pozitivno razmišljanje in popraviti slabe stvari, saj jih je kljub zmagam nekaj vseeno bilo," je govoril 48-letni trener in jasno povedal, po kaj prihaja.

"Slovenijo zelo spoštujemo, saj mislim, da do zdaj še ni pokazala vsega, kar zna, a v Ljubljano vseeno prihajamo po poln izkupiček. Tekmo bomo vzeli skrajno resno. Če bomo igrali dobro v obrambi in napadu, če bo sodelovanje med napadom, sredino in obrambo tako, kot mora biti, potem bomo veliko bližje uspehu," je še povedal selektor reprezentance, ki bo v nabito polnih Stožicah imela tudi bučno podporo svojih navijačev. Približno 1.500 naj bi jih prišlo. Če živite v Ljubljani in ste danes zavili do središča mesta, pa ste kakšnega zagotovo že opazili …

