Peti tekmovalni dan SP 2026 bodo odigrane štiri tekme v skupinah G in H. Začelo se bo že ob 18. uri z dvobojem med Španijo in Zelenortskimi otoki, na katerem bodo evropski prvaki skušali upravičiti vlogo absolutnih favoritov proti afriški otoški državici, ki bo debitirala na največjem tekmovanju. Ob 21. uri se bosta udarila Belgija in Egipt, ob polnoči se bo začelo srečanje med dvakratnim svetovnim prvakom Urugvajem in Savdsko Arabijo, v noči na torek pa se bosta spopadla še Iran in Nova Zelandija.

Peti tekmovalni dan se bosta predstavila tudi dva nekdanja nogometna svetovna prvaka. To sta Španija in Urugvaj. Španija je bila najboljša na svetu leta 2010. Takrat se je vpisala v zgodovino z izjemnim podvigom, saj je dve leti pred tem na Dunaju postala evropska prvakinja, prevlado na stari celini pa ohranila tudi na Euru 2012. Tako je rdeča furija v takratnem veličastnem ritmu "tiki-take" povezala kar tri zaporedne velike lovorike.

Zgodovinski dan za afriško otoško državico

Španci so leta 2024 v Berlinu postali evropski prvaki, nato pa nadaljevali tako uspešne in vrhunske predstave, da spadajo med osrednje favorite tudi na letošnjem SP. Neporaženi so že kar 31 tekem zapored. Bi lahko na SP 2026 ponovili podvig izpred 16 let? Za začetek se bodo ob 18. uri v Atlanti pomerili z Zelenortskimi otoki, ki bodo izkusili največjo čast v obdobju državne samostojnosti, saj jih bodo na delu spremljali milijoni nogometnih navdušencev po vsem svetu.

Zelenortski otoki so v pripravah na SP 2026 na Portugalskem nadigrali Srbijo. Foto: Guliverimage

Otoška državica s pol milijona prebivalcev, kar jo uvršča med najmanjše udeležence SP vseh časov, se je prvič uvrstila na največje tekmovanje. V kvalifikacijah je prehitela in pokvarila načrte tudi afriški nogometni velesili Kamerunu. Zelo je povezana s portugalskim nogometnim okoljem, te izkušnje pa bo poskušala izkoristiti v spopadu z enim največjih favoritov za osvojitev svetovnega naslova.

Španci bodo lahko računali tudi na prvega zvezdnika Lamina Yamala. Selektor Luis de la Fuente je potrdil, da je 18-letni as Barcelone že odpravil poškodbo mišice, zaradi katere je izpustil zadnji del sezone 2025/26, a najverjetneje na igrišču ne bo vso tekmo. Če bo nastopil, bo tako pri 18 letih debitiral na največjem tekmovanju na svetu. Posebne pozornosti bo deležen tudi njegov soigralec Marc Cucurella, ki se iz Chelseaja seli k madridskemu Realu.

Salah praznuje, Belgija v izjemni formi

Mohamed Salah z Egiptom še nikoli ni zmagal na svetovnem prvenstvu. Foto: Reuters Tri ure pozneje se bosta v Seattlu pomerila Egipt in Belgija. Faraoni bodo morali nastopiti v spremenjenih dresih, brez spornih sedmih zvezdic nad grbom, ki označujejo sedem naslovov afriških prvakov.

Prvi zvezdnik Egipta Mohamed Salah, za katerega vlada veliko zanimanje na nogometni tržnici, bi lahko po menjavi trenerja ostal zvest Liverpoolu. Ravno danes praznuje 34. rojstni dan, skupaj z Omarjem Marmušem pa bo skušal čim večkrat prelisičiti belgijsko obrambo in si priigrati najlepše darilo. Egipt še čaka na prvo zmago na SP. To bo njegova osma tekma na svetovnih prvenstvih. Več nastopov je zbral le Honduras (9), pri tem pa vselej ostal brez zmage.

Belgija je na zadnji pripravljalni tekmi napolnila mrežo Tunizije (5:0), ki je nato v uvodnem nastopu na SP znova prejela pet zadetkov, in sicer od Švedske (1:5). Foto: Reuters

Rdeči vragi so na drugi strani navdušili v pripravljalnem obdobju, v katerem so najprej na Reki premagali Hrvaško (2:0), nato pa napolnili mrežo Tuniziji (5:0). V izjemni formi je zlasti krilni napadalec, mojster preigravanja Jeremy Doku.

Prva zmaga za Južno Ameriko?

Kako se bo Urugvaj spopadel z vlogo favorita proti Savdski Arabiji? Foto: Reuters Ob polnoči se bo začel dvoboj med Urugvajem in Savdsko Arabijo, (so)gostiteljema prihodnjih svetovnih prvenstev v letih 2030 in 2034. Južnoameričani, ki jih je pred tekmo zaradi nepričakovanih zapletov v slabo voljo spravila Fifa, so favoriti, a ima svoje načrte tudi bogata arabska država. SP bo skušala začeti tako senzacionalno kot leta 2022, ko je v prvem nastopu presenetila poznejšo prvakinjo Argentino. Zanimivo je, da Južna Amerika še vedno čaka na prvo zmago na tem prvenstvu. Brazilija je remizirala s Turčijo, Ekvador in Paragvaj pa sta ostala praznih rok. Branilka svetovnega naslova Argentina bo prvič na delu v noči na sredo proti nepredvidljivi Alžiriji.

Na zadnji tekmi petega tekmovalnega dne se bosta v Los Angelesu udarila Iran in Nova Zelandija. Dvoboj žal vzbuja dodatno pozornost zaradi številnih nešportnih razlogov. Nogometaši Irana, ki se na tekme pripravljajo na mehiških tleh, bodo izpostavljeni ogromnemu pritisku, saj se na tem SP zaradi napetih političnih odnosov z ZDA spopadajo s številnimi dodatnimi ovirami.

SP 2026, 5. tekmovalni dan:

15. junij, ponedeljek (+ še dve jutranji tekmi):

16. junij, torek (+ še dve jutranji tekmi):

Lestvica skupine G

Lestvica skupine H