Maroku ob pripravah na SP 2030 očitajo pobijanje psov

Aktivisti za pravice živali obtožujejo Maroko, da v sklopu priprav na svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga bo država leta 2030 gostila ob Španiji in Portugalski, sistematično pobija potepuške pse. Oblasti očitke zavračajo.

Aktivisti svoje navedbe utemeljujejo s pričanji očividcev ter pretresljivimi posnetki in fotografijami iz mest, kot so Rabat, Fez in Marakeš. Trupla psov naj bi ležala ob cestah, pogosto jih odvržejo v smetnjake ali reke, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V organizacijah za pravice živali so prepričani, da v Maroku izvajajo lov na potepuške pse kot del čiščenja ulic pred mundialom leta 2030.

Prebivalec Casablance je za DPA povedal, da zaposleni v občinski upravi redno vozijo pse v sežigalnico odpadkov. Drugi opisujejo, kako so pse ustrelili ali jih žive zakopali na odlagališču.

Tudi Mednarodno združenje za dobrobit in zaščito živali (IAWPC) govori o intenzivnejšem lovljenju in ubijanju psov, odkar so severnoafriško državo decembra 2024 izbrali za eno od gostiteljic svetovnega prvenstva.

Maroško notranje ministrstvo očitke zanika. Kot so sporočili z ministrstva, v državi že od leta 2019 izvajajo program za postopno zmanjšanje populacije psov s sterilizacijo, kastracijo in cepljenjem.

S podobnimi očitki sta se v letih 2014 in 2018 srečevali tudi gostiteljici takratnih mundialov Brazilija in Rusija.

Iz Mednarodne nogometne zveze (Fifa) so za DPA pojasnili, da se je Maroko v okviru postopka prijave za gostitelja prvenstva zavezal k varovanju pravic živali.

Fifa sodeluje z maroško nogometno zvezo in preverja, ali se te zaveze spoštujejo, še navaja DPA. Po podatkih IAWPC je v Maroku okoli tri milijone potepuških psov, a uradne statistike ni.

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