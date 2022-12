Olajšanje za ZDA, dodatne skrbi za Nizozemce, jubilej Messija

Začenja se osmina finala svetovnega prvenstva v Katarju. Ob 16.00 igrajo Nizozemska in ZDA, ob 20.00 pa Argentina in Avstralija. Nizozemci v Katarju še niso navdušili, pravijo, da se še iščejo. Američani stavijo na fizično igro in Christiana Pulisica. Upajo, da bo nared za tekmo. Na večerni tekmi bo v središču pozornosti Lionel Messi. To bo njegova tisoča tekma v karieri. Avstralski selektor napoveduje vojno, igranje proti Messiju pa opisuje kot uresničenje sanj.

SP 2022 v Katarju, 14. tekmovalni dan, osmina finala:

Prvega četrtfinalista svetovnega prvenstva 2022 v Katarju bo dal sobotni popoldanski obračun Nizozemske in ZDA. Nizozemci so se med 16 prebili z zmagama nad Senegalom in Katarjem ter remijem z Ekvadorjem, Američani pa so remizirali z Walesom in Anglijo ter v zadnjem krogu premagali Iran.

Pulisic dobil zeleno luč za nastop

Christian Pulisic Foto: Reuters Glavni adut Nizozemske je mladi napadalec Cody Gakpo. Triindvajsetletnik iz PSV je zabil gol na vsaki od treh tekem v skupini. V reprezentanci ZDA je veliko odvisno od Christiana Pulisica, ki je zabil za osmino finala, a se pri tem poškodoval. Ali bo 24-letni član Chelseaja igral, se bodo odločili tik pred zdajci. "Kaže kar dobro," je o njegovem nastopu na novinarski konferenci povedal selektor ZDA Gregg Berhalter. Nato je sledil zadnji trening, zdravniški pregled in iz ameriške reprezentance je prišla novica, da je Američan hrvaških korenin dobil zeleno luč za nastop na tekmi.

Reprezentanca Louisa van Gaala ne pozna poraza vse od tekme osmine finala lanskega evropskega prvenstva. Z ameriško reprezentanco na velikih tekmovanjih še niso igrali, so pa dobili štiri od petih prijateljskih tekem. Nazadnje leta 2015, ko je bilo 4:3. Zanimivo: tudi na prejšnjem prvenstvu v Rusiji je na prvi tekmi osmine finala padlo sedem golov. Da bi se zdaj kaj takega zgodilo, je bolj malo verjetno, če vemo, da so Američani na treh tekmah tega prvenstva dali le dva gola.

Nizozemska ni navdušila: "Še vedno se iščemo"

Louis van Gaal Foto: Reuters "ZDA so pokazale, da imajo izvrstno ekipo. Rekel bi celo eno najboljših ekip. Zelo so uglašeni. A jih lahko premagamo," je na novinarski konferenci pred tekmo povedal van Gaal. "Igrajo z veliko energije, fizično so zelo močni. In to je težava za vsakega nasprotnika."

Van Gaal zavrača kritike nizozemskih medijev in navijačev, da ne igrajo dobro. Da gre enostavno za posledico tega, da niso bili vsi nogometaši fizično pripravljeni. Eden teh je Memphis Depay, ki je dal v kvalifikacijah za SP 12 golov, v Katarju pa po poškodbi še ni igral veliko. Vezist Marten de Roon pa o kritikah pravi: "Še vedno se iščemo. To je jasno. Je pa pozitivna novica, da nismo izgubili nobene tekme. Čeprav ne igramo dobro, izvlečeno rezultat. Mogoče nam bo to dalo samozavest, da smo lahko samo še boljši." Nizozemci pa očitno tudi na sobotni tekmi ne bodo v polni postavi, saj je več nogometašev zbolelo (govorijo o gripi). Imen niso razkrili. Govori se, da je med njimi Frenkie de Jong.

Nizozemci tokrat pripravljeni na 11-metrovke

V izločilnih bojih ni več možnosti remija, o zmagovalcu lahko tako odločajo tudi 11-metrovke. Pred osmimi leti so Nizozemci v polfinalu zapravili dve. "Čeprav smo bili boljši na zelenici, smo izgubili po 11-metrovkah. Zato sem jim zdaj dal še posebno pozornost. Nekaj smo se tudi naučili iz preteklih napak. Tisti, ki bodo streljali 11-metrovke, morajo biti bolj samozavestni, in na tem smo veliko delali," je še razlagal van Gaal.

Začetni postavi: Nizozemska: Noppert; Timber, Van Dijk, Ake; Dumfries, De Roon, F. De Jong, Blind; Klaassen; Gakpo, Depay

ZDA: Turner; Dest, Zimmermann, Ream, Robinson; McKennie, Adams, Musah; Weah, Ferreira, Pulisic

Messi v izločilnih bojih še ni dal gola

Lionel Messi Foto: Reuters Ob 20.00 na drugi tekmi osmine finala igrata Argentina in Avstralija. Lionel Messi in soigralci so mundial 2022 začeli s šokantnim porazom s Savdsko Arabijo, nato pa z mnogo boljšo igro premagali Argentino in Poljsko z 2:0. Avstralci pa so po visokem porazu s Francijo (1:4) z 1:0 premagali Tunizijo in Dansko. To bo njihov prvi dvoboj na velikih tekmovanjih po 17 letih, ko so na pokalu konfederacij Argentinci zmagali s 4:2. Na Fifini lestvici je Avstralija kar 35 mest nižje od Argentine.

Pred štirimi leti je bila osmina finala za Argentino usodna, saj je izgubila s 3:4 (proti Franciji). Argentinci so izraziti favoriti dvoboja, a tudi Messi pred njim opozarja na Avstralce, ki bodo sicer šele drugič v zgodovini igrali tekmo osmine finala. "Vsak lahko premaga vsakogar. Vsi smo zelo enakovredni," je dejal prvi zvezdnik Argentine, ki mu v bogati zbirki lovorik manjka samo še svetovni naslov. To je morda njegova zadnja priložnost. Messi v izločilnih bojih mundialov še ni dosegel gola. Ni pa Argentina samo Messi in njegovi goli. Samo na treh od zadnjih 18 tekem so gavči dobili gol.

"Deset modrih dresov proti desetim rumenim dresom. To bo vojna."

Graham Arnold Foto: Reuters To bo tisoča Messijeva tekma v članskem nogometu (169. za Argentino, za Barcelono jih je odigral 778, 53 pa za PSG). "To so izpolnjene sanje: da proti Lionelu Messiju igraš na svetovnem prvenstvu," je na novinarski konferenci z nasmeškom dejal selektor Avstralije Graham Arnold. Pred prvenstvom jim ni skoraj nihče pripisoval možnosti za napredovanje, a Arnold pravi, da se s tem ne bodo zadovoljili. "Ne da ne spoštujem Argentine, ampak to bo le tekma enajsterica proti enajsterici, deset modrih dresov proti desetim rumenim dresom. To bo bitka. To bo vojna. Borili se bomo in poskrbeli, da bomo fizično in psihično pripravljeni za to tekmo. Argentina bo iz Avstralcev potegnila vse najboljše."