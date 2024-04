Pokojnina brez dilem in skrbi – kdaj, kako in koliko?

Pokoj je stanje, ko oseba preneha delati in prejema pokojninsko nadomestilo . Z naraščajočo starostno pričakovano dobo prebivalstva ter spremenjenimi delovnimi vzorci se postavlja vprašanje, kako ustrezno poskrbeti za finančno varnost posameznikov v njihovi tretji življenjski dobi. To področje ureja Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, na vse vaše dileme pa odgovori Pravnik na dlani .

STAROSTNA POKOJNINA

Pogoji za upokojitev pa so odvisni od vrste pokojnine, ki jo želite pridobiti (starostna, predčasna, delna, družinska, invalidska). Za pridobitev starostne pokojnine (pri moških in ženskah) morata biti hkrati izpolnjena pogoja starosti in pokojninske dobe. Ena možnost je doseči starost 60 let in imeti 40 let pokojninske dobe brez dokupa. Druga možnost je doseči starost 65 let in imeti vsaj 15 let zavarovalne dobe.

V nekaterih primerih pa se je možno upokojiti tudi pri nižji starosti. Razlogi za znižanje starostne meje so lahko:

skrb za otroka v prvem letu njegovega življenja (starostna meja se zniža za 6 mesecev za enega otroka, za 16 mesecev za dva otroka, za 26 mesecev za tri otroke, za 36 mesecev za štiri otroke in za 48 mesecev za pet ali več otrok),

služenje vojaškega roka (upošteva se dve tretjini dejanskega trajanja),

vstop v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred 18. letom starosti,

opravljanje dela na delovnih mestih, kjer se zavarovalna doba šteje s povečanjem,

osebne okoliščine, povezane z zdravstvenim stanjem.

INVALIDSKA POKOJNINA

Za pridobitev pravice do invalidske pokojnine je potrebno, da je ugotovljena ustrezna kategorija invalidnosti (I., II. ali III.) ter izpolnjevanje dodatnih pogojev. Višina invalidske pokojnine je odvisna od vaše starosti, vzroka nastanka invalidnosti, od dopolnjene pokojninske dobe in vaših plač oziroma osnov zavarovanja. V primeru, da je invalidnost posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, imate pravico do invalidske pokojnine, ne glede na vašo pokojninsko dobo. Če pa je invalidnost posledica poškodbe zunaj delovnega mesta ali bolezni, imate pravico do invalidske pokojnine le, če ste dopolnili pokojninsko dobo, ki predstavlja vsaj eno tretjino obdobja med vašim 20. letom starosti in nastankom invalidnosti.

PREDČASNA UPOKOJITEV

Pravico do predčasne pokojnine je možno dobiti, če zavarovanec dopolnjuje 60 let in je dopolnil tudi 40 let pokojninske dobe, ki ne predstavlja v celoti pokojninske dobe brez dokupa. Za razliko od starosti za pridobitev starostne pokojnine, se v primeru predčasne upokojitve starostna meja 60 let ne more znižati. Pogoji za pridobitev pravice so za žensko in moškega enaki.

Predčasna pokojnina je nižja, kot pa bi bila starostna pokojnina. Poleg tega za višino predčasne pokojnine ne velja zagotovljena pokojnina (trenutno je to 687,75 EUR). Enako kot pri starostni pokojnini morate pred predčasno upokojitvijo vložiti vlogo pri pristojni enoti ZPIZ.

KAKŠEN JE POSTOPEK IN VIŠINA POKOJNINE?

Pred upokojitvijo morate na pristojni enoti Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) vložiti vlogo za pokojnino. Pri tem morate priložiti še vso potrebno dokumentacijo - osebni dokumenti, potrdila o zaposlitvah in pokojninskih prispevkih. Na podlagi vloge vam bo ZPIZ izračunal višino vaše pokojnine. Ta je odvisna od pokojninske dobe in povprečne pokojninske osnove, ki se izračuna na podlagi vaših plač in prispevkov v obdobju najugodnejših zaporednih štiriindvajset let pokojninske dobe.

Odločbo o priznanju pokojnine boste nato prejeli po pošti. Izplačevanje pokojnine se običajno začne naslednji mesec po pridobitvi starostne pokojnine.

