Ljubitelje kave navdušuje ta nova mešanica: kje jo dobite

Črna tekočina, ki nas zbudi iz jutranje omotice, nas popelje skozi delovni dan in nas druži ob prijetnih klepetih. Je ena od treh pijač – poleg vode in čaja –, ki se jih na svetu popije največ in jih pijemo najpogosteje. Tudi za Slovence predstavlja del kulture in identitete, saj navdihuje pomembne slovenske umetnike v njihovih delih, med drugim je navdihnila Cankarja za črtico Skodelica kave in Ivano Kobilco za sliko Kofetarica. Po podatkih SURS * je Slovenci letno porabimo tri kilograme na prebivalca.

Kava je zvest spremljevalec skozi dan, ki napolni z energijo, in je najboljši način za uživanje v tihem, počasnem jutru. Vedno več ljudi pa danes živi dinamično življenje, ki ga pogosto zaznamujejo hitenje, sestanki in nenehne obveznosti. V takšnih trenutkih je kava ne le pijača, temveč zaveznik, ki nam pomaga, da se na poti za trenutek ustavimo in vzamemo čas za lepe stvari.

Popolna skodelica kave je tista, v kateri uživamo

Srebanje kave takoj, ko odpremo oči, je za mnoge del vsakdanjika. V sodobnem svetu, ki ga zaznamuje hitenje od enega opravka k drugemu, je jutranja kava postala dragocen trenutek sredi vrveža. Vsak dan se prebujamo v vrtinec obveznosti: služba, družina, otroci, popoldanske dejavnosti in še bi lahko naštevali. V tem hitrem tempu življenja je čas dragocen in včasih ga zmanjka, da si skuhamo svoj najljubši jutranji napitek. V vsakodnevnem kaosu se tako marsikdaj lahko zdi, da je kava razkošje, ki si ga ne utegnemo privoščiti.

Nova ponudba kave Fresh Corner, ki so jo nedavno predstavili na bencinskih servisih MOL in INA po Sloveniji, je odgovor na naše potrebe po jutranjem ritualu. Ponudba Fresh Corner je na voljo na poti, kjerkoli že smo, in prinaša okus in kakovost vrhunske kave neposredno v našo skodelico. Za pripravo kave Fresh Corner so uporabljena skrbno izbrana zrna arabice in robuste, ki jih pražijo v pražarni Roastar, ki je v lasti Skupine MOL. To zagotavlja svežino in bogat okus, ki ga lahko uživate kjerkoli in kadarkoli.

Katere arome kave so najbolj priljubljene?

Anita Nagy-Bertók, vodja oddelka za kavo v pražarni Roastar Foto: MOL Slovenija, MOL & INA Raziskava skupine MOL je pokazala, da so določene arome priljubljene ne glede na geografsko območje. Okusi kakava, čokolade, praženih oreškov in karamele so osvojili srca ljubiteljev kave v različnih državah. Z združitvijo priljubljenih arom in kakovostnih sestavin bo nova mešanica kave zadovoljila najzahtevnejše okuse ter še okrepila položaj kave kot najljubšega jutranjega napitka med vsemi, ki so na poti.

"Zrna so sveže pražena na srednji stopnji, v okusu pa čutimo kakav, čokolado in pražene lešnike. Recepturo smo sestavili s pomočjo naših strank, sodelovalo jih je več kot dva tisoč iz šestih držav. Zaposlene na naših bencinskih servisih redno izobražujemo za pripravo kave, zato s skrbno izbranimi svežimi sestavinami, svežim praženjem in strokovno pripravo naša kava zagotavlja edinstveno doživetje," poudarja vodja oddelka za kavo v pražarni Roastar Anita Nagy-Bertók, ki je tudi certificirana senzorična ocenjevalka in strokovnjakinja za World Coffee Events.

Po raziskavi MOL-a je v Sloveniji kraljica med kavami na bencinskih servisih kava z mlekom, ki predstavlja 38 odstotkov vseh prodanih kav.

Vedno sveža in pripravljena v trenutku

Ponudba kave Fresh Corner na bencinskih servisih MOL in INA v Sloveniji predstavlja vrhunsko kakovost, ki jo lahko uživamo kar med potjo. Značilna mešanica Fresh Corner združuje zrna kave iz Južne Amerike, Afrike in Azije. Izraz značilna mešanica se nanaša na edinstveno pripravljeno mešanico kave, ki jo je oblikovala skupnost ljubiteljev kave in strokovnjakov pražarne Roastar.

Nova kava Fresh Corner je na voljo na bencinskih servisih MOL in INA po vsej Sloveniji. Foto: MOL Slovenija, MOL & INA

Premium kava za izbrane trenutke

Poleg značilne mešanice kave Fresh Corner, ki je na voljo na bencinskih servisih MOL in INA po Sloveniji v aparatih, pa lahko ljubitelji kave na bencinskih servisih MOL in INA uživajo tudi v premium kavi, stoodstotni arabici. Ta izbira je namenjena tistim, ki cenijo izbrane trenutke in želijo okusiti sveže pražene mandlje, marcipana ter kremno masleno karamelo v svoji skodelici. "Za pripravo te kave uporabljamo skrbno nabrane in izbrane kavne jagode arabica, ki jih predelajo po suhi metodi," je razložila Anita Angy-Bertók.

Tako pride kava s plantaže do skodelice:





Nova kava Fresh Corner je navdušila tudi kolesarsko ekipo Bahrain Victorious, katere član je naš odlični Matej Mohorič. Foto: MOL Slovenija, MOL & INA Navdušenje nad kavo Fresh Corner je zajelo tudi kolesarsko ekipo Bahrain Victorious, v kateri blesti odlični slovenski kolesar Matej Mohorič. Kot pravi, so kolesarji pravi poznavalci kave, saj pogosto spijejo tudi do deset espressov na dan. Nova mešanica Fresh Corner jih je prepričala s svojim edinstvenim okusom, zato ni presenetljivo, da je postala uradna kava njihove ekipe.

Vam je že ob prebiranju članka zadišalo po kavi?

Tudi v najbolj hektičnih trenutkih lahko uživate v vrhunski kavi, ki vam daje moč, da premagate izzive dneva. Ker vsaki dve sekundi na bencinskih servisih Skupine MOL po Evropi pripravijo eno skodelico kave, je zagotovljeno, da bo vaša kava vedno sveža in pripravljena v trenutku. Tako lahko vsak dan začnete s svojim najljubšim jutranjim ritualom tudi takrat, ko nimate čase.

Kava na poti je veliko več kot le osnovna potreba po kofeinu. Gre za izkušnjo okušanja, ki razkriva najbolj subtilne note in značilnosti kavnih sort. Od drznih črnih espressov do nežnih lattejev, kava Fresh Corner ponuja vrhunski okus, ki zadovolji vsakega ljubitelja tega napitka.

Na bencinskih servisih MOL in INA v Sloveniji kakovost kave Fresh Corner zagotavljajo s strogim nadzorom celotnega procesa, od pridelave na plantažah do priprave skodelice na bencinskem servisu. Sledenje poti kave in skrbno izbrani postopki priprave zagotavljajo neprekosljivo svežino in kakovost, ki jo lahko uživajo stranke.

Če ste ljubitelj kave, ki ceni vrhunsko kakovost in edinstven okus, vas vabimo, da se ustavite na najbližjem bencinskem servisu MOL ali INA v Sloveniji ter si privoščite svojo najljubšo skodelico kave Fresh Corner.